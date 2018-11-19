Строительство морской части "Турецкого потока" закончено

Газпром завершил этап строительства морского участка газопровода "Турецкий поток", укладка труб закончена. Присутствующие на церемонии окончания данного этапа в режиме видеоконференции президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган отдали команду на укладку последней секции.Глава "Газпрома" Алексей Миллер, находящийся на борту судна-укладчика Pioneering Spirit, проследил за спуском в воду последней секции морской части "Турецкого потока", после чего отчитался о досрочном окончании строительства трубопровода перед лидерами России и Турции.После окончания торжественной части церемонии по данному поводу, проходившей в турецком конгресс-центре "Люфти Кирдар", Путин и Эрдоган отправились на двухсторонние переговоры.Напомним, что строительство морского участка газопровода "Турецкий поток" было начато в 2017 году. Трубопровод проложен по дну Черного моря до побережья Турции и протянулся на 930 км. Сухопутная часть газопровода будет протянута на 180 км до границы Турции, где будет построен газовый хаб, откуда возможно подключение сопредельных Турции стран.