Строительство морской части "Турецкого потока" закончено
Газпром завершил этап строительства морского участка газопровода "Турецкий поток", укладка труб закончена. Присутствующие на церемонии окончания данного этапа в режиме видеоконференции президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган отдали команду на укладку последней секции.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер, находящийся на борту судна-укладчика Pioneering Spirit, проследил за спуском в воду последней секции морской части "Турецкого потока", после чего отчитался о досрочном окончании строительства трубопровода перед лидерами России и Турции.
После окончания торжественной части церемонии по данному поводу, проходившей в турецком конгресс-центре "Люфти Кирдар", Путин и Эрдоган отправились на двухсторонние переговоры.
Напомним, что строительство морского участка газопровода "Турецкий поток" было начато в 2017 году. Трубопровод проложен по дну Черного моря до побережья Турции и протянулся на 930 км. Сухопутная часть газопровода будет протянута на 180 км до границы Турции, где будет построен газовый хаб, откуда возможно подключение сопредельных Турции стран.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер, находящийся на борту судна-укладчика Pioneering Spirit, проследил за спуском в воду последней секции морской части "Турецкого потока", после чего отчитался о досрочном окончании строительства трубопровода перед лидерами России и Турции.
После окончания торжественной части церемонии по данному поводу, проходившей в турецком конгресс-центре "Люфти Кирдар", Путин и Эрдоган отправились на двухсторонние переговоры.
Напомним, что строительство морского участка газопровода "Турецкий поток" было начато в 2017 году. Трубопровод проложен по дну Черного моря до побережья Турции и протянулся на 930 км. Сухопутная часть газопровода будет протянута на 180 км до границы Турции, где будет построен газовый хаб, откуда возможно подключение сопредельных Турции стран.
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