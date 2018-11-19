В МИД РФ возвращение российских военных на Кубу назвали "ненаучной фантастикой"
В МИД России отреагировали на публикации в западных СМИ, где со ссылкой на Джеймстаунский фонд было заявлено об обеспокоенности в США тем, что Россию посетил нынешний кубинский руководитель Мигель Диас-Канель. Напомним, что в прессе было заявлено об опасениях Соединённых Штатов Америки и коллективного Запада относительно того, что Москва может договориться с Гаваной о возвращении на Кубу военных баз.
Представитель главного внешнеполитического ведомства России Александр Щетинин, занимающий пост директора латиноамериканского департамента, назвал эти сообщения «ненаучной фантастикой».
РИА Новости приводит заявление Александра Щетинина:
А вот для Вашингтона размещение военных баз практически у самых границ России фантастикой не является. Дошло до того, что НАТО не просто бесцеремонно обустраивает инфраструктуру рядом с российскими рубежами, но при этом умудряется объявлять Россию «страной-агрессором». И в том же Госдепе понятие «Россия – враг» ненаучной фантастикой не только не называют, но и постоянно используют его в стратегии безопасности, находя повод для расширения своих военно-политических притязаний.
Напомним, что ранее на Кубе действовал центр радиоэлектронной разведки в Лурдесе. Работал он даже после развала СССР - вплоть до 2002 года.
Представитель главного внешнеполитического ведомства России Александр Щетинин, занимающий пост директора латиноамериканского департамента, назвал эти сообщения «ненаучной фантастикой».
РИА Новости приводит заявление Александра Щетинина:
Мы ненаучную фантастику не комментируем.
А вот для Вашингтона размещение военных баз практически у самых границ России фантастикой не является. Дошло до того, что НАТО не просто бесцеремонно обустраивает инфраструктуру рядом с российскими рубежами, но при этом умудряется объявлять Россию «страной-агрессором». И в том же Госдепе понятие «Россия – враг» ненаучной фантастикой не только не называют, но и постоянно используют его в стратегии безопасности, находя повод для расширения своих военно-политических притязаний.
Напомним, что ранее на Кубе действовал центр радиоэлектронной разведки в Лурдесе. Работал он даже после развала СССР - вплоть до 2002 года.
- Использованы фотографии:
- e-news.su
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