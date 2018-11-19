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В МИД РФ возвращение российских военных на Кубу назвали "ненаучной фантастикой"

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В МИД России отреагировали на публикации в западных СМИ, где со ссылкой на Джеймстаунский фонд было заявлено об обеспокоенности в США тем, что Россию посетил нынешний кубинский руководитель Мигель Диас-Канель. Напомним, что в прессе было заявлено об опасениях Соединённых Штатов Америки и коллективного Запада относительно того, что Москва может договориться с Гаваной о возвращении на Кубу военных баз.

В МИД РФ возвращение российских военных на Кубу назвали "ненаучной фантастикой"



Представитель главного внешнеполитического ведомства России Александр Щетинин, занимающий пост директора латиноамериканского департамента, назвал эти сообщения «ненаучной фантастикой».

РИА Новости приводит заявление Александра Щетинина:
Мы ненаучную фантастику не комментируем.


А вот для Вашингтона размещение военных баз практически у самых границ России фантастикой не является. Дошло до того, что НАТО не просто бесцеремонно обустраивает инфраструктуру рядом с российскими рубежами, но при этом умудряется объявлять Россию «страной-агрессором». И в том же Госдепе понятие «Россия – враг» ненаучной фантастикой не только не называют, но и постоянно используют его в стратегии безопасности, находя повод для расширения своих военно-политических притязаний.

Напомним, что ранее на Кубе действовал центр радиоэлектронной разведки в Лурдесе. Работал он даже после развала СССР - вплоть до 2002 года.
Использованы фотографии:
e-news.su
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