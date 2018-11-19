Обновленный после ремонта Ту-142МК отправился на Северный флот

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) имени Бериева передал представителям авиации ВМФ России отремонтированный дальний противолодочный самолет Ту-142МК. Об этом сообщает пресс-служба ТАНТК.Как рассказали на предприятии, 19 ноября 2018 года представителям авиации ВМФ РФ передан отремонтированный дальний противолодочный самолет Ту-142МК". Перед передачей самолет прошел все необходимые испытания. Получивший Ту-142МК экипаж морской авиации Краснознаменного Северного флота успешно совершил перелет к месту своего постоянного базирования.Ту-142 – советский и российский дальний противолодочный самолет. Разработчиком является ОКБ Туполева. Производился с 1968-го по 1994 год. Применяется для дальней океанской разведки, поиска и слежения за объектами противника. Всего было выпущено около ста единиц самолетов Ту-142 различных модификаций. В НАТО получил название Bear-F. Практическая дальность полета Ту-142 - 12550 км, боевой радиус действия - 6400 км.Кроме Ту-142МК на ТАНТК им. Бериева (входит в ОАК) проводит плановые работы по капитальному ремонту самолетов Ту-95МС Дальней авиации российских ВКС, а также самолетов Ту-142М, Ту-142МЗ и Ту-142МР авиации ВМФ России. Проведенный капитальный ремонт и модернизация позволяют продлить срок службы обновленных самолетов, благодаря чему они еще долго смогут оставаться в боевом строю.