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Украина: Сотрудники СБУ обнаружили террористов ИГИЛ

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Сегодня в Киеве сотрудниками СБУ был "заблокирован канал сбыта оружия и боеприпасов, организованный сторонниками ИГИЛ (запрещенная в России организация)".




По поддельным документам граждане стран центральной Азии нелегально прибыли на Украину и распространяли оружие и боеприпасы. Задокументирован сбыт двух пистолетов и боеприпасов к ним. Также во время обысков по местам их проживания были изъяты 4 гранаты Ф-1 и РГД-5, символика ИГИЛ (запрещенная в России организация) и деньги от продажи оружия.

Один участник группировки был задержан. Известно, что задержанный разыскивается на родине за финансирование терроризма.

Одних террористов и экстремистов Украина задерживает, а других предлагает почитать в учебниках истории как героев.

В конце октября депутаты Львовского областного совета обратились в Министерство образования и науки с требованием отозвать учебники для 10-го класса “История: Украина и мир”, в которых батальоны "Роланд" и "Нахтигаль" названы коллаборационистами. Также было выдвинуто требование изменить название подпункта “Национальные воинские формирования в немецкой армии. Проявления коллаборационизма” и оставить только “Национальные воинские формирования в немецкой армии” в следующем издании, а из учебников для 10-11 классов убрать приравнивание батальонов “Роланд” и “Нахтигаль” к коллаборационистским вооружённым формированиям.

Даже для экстремистов и боевиков у Украины свои фильтры на "правильных и неправильных".
Использованы фотографии:
СБУ
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