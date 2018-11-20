Записки Колорадского Таракана. Чистой киянке любая морда обрадуется!

Приветствую вас, мои верные друзья и недруги! Неделька у меня выдалась, я вам скажу, прямо по худшему сценарию, который предлагают для меня добрые враги. Нет, не подумайте, что это связано с политикой, СБУ или ещё кем-то или чем-то. Это связано с зубом. Заболел, мокрица его мать. Да так сильно, что не ныл, а просто вопил во рту и бился в истерике о мозги...Короче, пришел я к стоматологу. В общем – да. Подвиг. Что для меня, что для кармана. В дальнем углу коридора, где принимает детский врач, слышу детские вопли. Да такие, что организм мой от страха даже малость трясти начало. Короче, не выдержал. Спрашивая проходящую мимо медсестру:— Девушка, что же вы там такое страшное с ребенком делаете, что он так орет?— Да ничего пока не делаем! В кабинет пытаемся занести...Вот ведь. Прямо как Украину. Пытаются завести в кабинет. А уже потом что-то будут делать... Нет, мы конечно уже догадываемся, что будет делать с девушкой куча демократически настроенных мужиков. Особенно учитывая, что она практически на все согласна. Но надежда-то есть. Вдруг красота и кротость кого-то побудит сделать ей предложение руки и сердца...Я, кстати, прогулялся по Киеву с фотоаппаратом именно с этой целью. Показать красоту наших киянок. Не молотков деревянных, если кто не в туда задумался, а наших девиц. Исключительно для того, чтобы всей общественности российской показать на деле, что с горячей водой у нас порядок. Так сказать, дело доказываем чистым телом!В общем, извольте убедиться сами, на примере киянок. Грязных, немытых, нечесаных, отощавших. В общем, как нас всех показывают некоторые ваши СМИ, шо в гроб краше кладут.Знаете, меня всегда поражает некоторая природная аномалия, присущая всему живому на Земле.Не замечали, идет мужчина-самец. Вах такой, во всех смыслах этого слова. Окружающие женщины шеи ломают, чтобы хорошо его рассмотреть. Всё при всем. А рядом... Даже у меня возникает вопрос, это сколько же надо искать, чтобы найти вот такое чудо природы... Хотя у людей вкусы разные бывают.Хорошо, что у нас, тараканов, не так. У нас, наоборот, у проходящих мимо женщин вопросы возникают. Где же ты это нашла, бедненькая? Потому мы, имею в виду тараканов, отказались от растительности на морде лица. Чтобы не видеть эту физиономию ежедневно...Кстати, свинку мою зря обидели. Точнее, свинья моей семьи. Была. Вообще, о покойниках, мы уже договорились, или правда, или хорошо. А вы – чумная…Да не чумная она была, а ЧУМОВАЯ! Если бы хоть кто-то видел, какие чумовые были отбивнухи, сколько сала лежит сейчас солится, а как картошечка залетала на ейном же сальце поджаренная…Эх… Воистину, не управдом, а свинья – лучший друг человека. Но я вам по салу еще фотоотчет пришлю.И не надо завидовать. Эту национальную черту мы уже застолбили у себя! Многие, наверное, об этом слышали или читали. Генеральный прокурор Юрий Луценко озвучил:Правильно, пан прокурор! Поддерживаю всеми лапками моей большой души. А то напишешь записки, а кто-то сразу из зависти начинает рассказывать о моем плохом знании русского языка или моих неправильных политических и патриотических настроениях. Жги дальше, Юра! Одобряем!По мнению Луценко, "каждый, кто успешен в нашей стране, подвергается такому остракизму, что уже никому не хочется рассказывать о своих успехах".Вот вы думаете, что Луценко открыл Америку? Да вы каждый день говорите то же самое в отношении нас. Или в то время, когда разговор об Украине заходит. Помните "Шо не съем, то пиднадкусаю"? Хотя, если посмотреть с философской точки зрения... Зависть — самая искренняя форма лести.Для примера возьмите наше сало и ваше отношение к нему.Я иногда думаю о нюансах вашего мышления. Странные вы все же. Для иллюстрации этого тезиса приведу одну историю.Некий человек, попав на необитаемый остров, довольно быстро нашел там себе кучу друзей. Более того, сделал там блестящую политическую карьеру и стал губернатором!У вас не возникли вопросы к его психическому здоровью? Как на счет признаков шизофрении? Пообщайтесь, у кого есть возможность, со специалистами в этой области. А историю этого помешательства уже несколько веков выдают за пример борьбы за жизнь в экстремальных условиях.А вспомнил я об этой истории в связи с... очередным захватом Киева татарами. Если кто не знаком с историей, татары прорвались в город через Козье болото. Там не было стены. Короче, "никогда такого не было и вот опять". Опять прорвались, и опять через Козье болото. И опять в Киев. Только Козье болото сегодня называется Майдан Незалежности...Обратили внимание на одну маленькую оговорку. Допущена она сознательно. Значит мы верим, что Крым уже не вернуть. Я о законодательном органе! На Украине нет и не было законодательного органа крымских татар. А в оккупированном Крыму откуда-то появился...И ещё, формат этого самого Курултая. Это не съезд или пленум, на котором обязателен кворум. Это конференция. А тут, кто пришел, тот и участник. Очень, надо сказать, хороший формат. Правильный такой! И чего не хватает для полного счастья того, кто этим Курултаем правит, да и тех, кто там заседает? Ответ в высказывании самого Джемилева:Понятно, что сейчас из Крыма начнут рассказывать о том, что крымчане против. Вроде того, что жителей Крыма там нет. А мы, в смысле Джемилев, говорим, что есть. Только вот по их просьбе мы их не называем и не показываем. Шах и мат!Меня, как киевлянина, уже не интересует вопрос оплаты работы этого Курултая и всех этих делегатов. Знаю, что из моего кармана. Знаю, что в ущерб гражданам Украины. Всё я знаю. Меня интересует только одно, почему татарская наглость больше украинской?И тут вышеупомянутое земноводное уже не урчит, уже порыкивает.Даже наши депутаты не додумались до того, чтобы работать, не вставая с домашнего дивана. Хоть ездят в Раду. Штаны там протирают. А татары даже этого за мой счет делать не хотят:Короче, я так понял, что на этот раз татары не ограничатся разграблением Киева. На этот раз они решили тут остаться. Вот тебе бабушка и Юрьев день... Придется европейским аспирантам, а потом и всем нам, намазу учиться.Но тогда и у меня есть требование! Если крымские татары, которые живут и заседают в Киеве, называются крымскими, то я требую у правительства Крыма называть татар, которые живут на полуострове, киевскими! Это будет справедливо и понятно простому украинцу.И вот за права киевских татар, бедствующих в оккупированном Крыму, я всеми лапками топотать буду! Под знаменем Джамилева.У вас ведь учится. То есть голосуй, татарин, не голосуй, а будет тебе Джемилев в Курултае!Думаете, мы тут совсем того? Нет, конечно. Но скоро будем. Просто потому, что на помощь пропагандистам и всему тому, что уже существует на Украине для оболванивания людей, приходит старый, проверенный веками, метод.Европейская аспирантура предполагает приобщение ко всем ценностям ЕС. Вот мы и приобщаемся.Да что там ЕС, три недели назад в великих Соединенных Штатах в трех этих самых штатах разрешили употребление марихуаны!Короче, жизнь в кайф под вечным кайфом?Увы, еще одной Голландии из нас не получится. Голландия — веселая чистенькая обкуренная страна, где парады нарядных трансвеститов маршируют мимо каналов и ветряных мельниц, а местное население приветливо машет им тюльпанами, такова репутация Голландии в глазах иностранцев.Затем развитие индустрии. Проститутки в Голландии, как и наркоторговцы, всех цветов радуги. А кто же покидает Голландию? Те самые коренные голландцы. Те, кто еще не утерял мозги, скурившись или подсев на софт-наркоту. Оккупированной наркоманами, наркодилерами и выходцами из государств третьего мира, такой видят свою страну голландцы.Подняв на щит "демократические ценности", они воплотили их в жизнь, напоролись на все, за что боролись, и теперь пакуют вещи для эмиграции. Ситуация повторяется. Только уже в Украине. Но об этом знают лишь единицы. Для остальной Украины информация прошла мимо. Как не важная...Прямо как в старом анекдоте:— Кого это вчера увезли на скорой?— Да Ивана. Он жену избил...А с другой стороны, деваться-то все равно некуда. Денег-то нет. Как там в старой рыбацкой поговорке — на безрыбье сам раком станешь? Так, кажется. Вот у нас так. Почти по-голландски.Приехал наши деньги считать постпред МВФ Йоста Люнгман. Не спрашивать о том, сколько у нас есть, а просто посмотреть и пощупать наши деньги. Посчитал, хорошо, на инфаркт себе не насчитал. И вот хлоп, а денег-то всего 18 млрд. американских гривен. Чем расплачиваться за кредиты?Перевожу на нормальный язык. Украина обязана покупать доллары и евро, несмотря ни на что. Иначе ей нечем будет оплачивать кредиты. А этого МВФ допустить не может. Берите кредиты и прячьте их в МВФ. А расплачиваться будут потомки. Короче, после нас хоть потоп...Надоело о глобальном. Давайте лучше расскажу о Киеве. В начале о том, на что у нас денег хватает. А уже потом о том, что совершенно невозможно сделать из их (денег) нехватки.В Киеве появились скверы, названные в честь новопреставленных (в смысле, недавно нас покинувших) певца Кузьмы Скрябина и оппозиционера Бориса Немцова.Киевсовет присвоил безымянному скверу на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта имя убитого российского оппозиционера Бориса Немцова.Не подумайте чего крамольного, но захотелось нашей Раде навалить кучку под стенами вашего посольства. Подождите ещё чуть-чуть. Наши депутаты с рогатками по ночам по окнам посольства стрелять начнут. Хоть как-то нагадить...15 ноября скверу на улице Василия Порика в Подольском районе столицы присвоили имя музыканта Кузьмы Скрябина (Андрея Кузьменко). Улицу Невскую в Шевченковском районе переименовали в Нивскую, улицу Желябова — на Марии Капнист, переулок Баумана — в переулок Фузиков, улицу Кировскую в Святошинском районе на улицу Старицкой-Черняховской и улицу Сабурова в Деснянском районе на улицу Сержа Лифаря. Площадь Красная Пресня в Подольском районе, отныне будет называться Щекавицкая.Мне тоже нравится, что мы сохраняем память о россиянах. Я даже поддерживаю такие переименования. И как законопослушный киянин требую от киевского совета срочно переименовать какой-нибудь сквер в Собчак-сквер. (Это я рекламный контракт отработал от общества собаководов Киева. Им собачек выгуливать негде.)Про контракт я, конечно, пошутил. Да и про поддержку переименований тоже. Но факт, что мы тратим деньги на борьбу с историей, с жизнью...А вот про то, что неожиданно на Украине в ноябре началась зима, никто и не догадывался. Только 14 ноября в Киеве 41 человек "поломался" на льду. А 15-го зафиксирован и первый обмороженный. Добавьте сюда ещё 11 трупов на дороге и 96 пострадавших... И больше тысячи аварий до кучи...Как любили писать в 19 веке, а в это время... В центре Киева утром в четверг, 15 ноября, прорвало трубу с горячей водой. Инцидент произошел на углу улиц Деловая и Большая Васильковская. Да здравствует новый каток!Хотя нет, это уже второй. Первый все-таки был в Днепровском районе на Регенераторной. Нет, третий, второй на Шота Руставели. Или там только такси провалилось под землю? Катка вроде не было.Или не такси? И не на Руставелли? А на Тропинина и вчера. И не такси, а пожарная машина?"Бойцы ГСЧС ехали на пожар и не доехали из-за того, что провалились под асфальт", это из официального сообщения. Или у центрального вокзала? Нет, там только огромная яма вроде была...Мои раздумья вызваны не столько обилием прорывов и провалов, сколько совершеннейшим равнодушием к этому наших властей. Всем и на всё наплевать. Янукович украл деньги, которые мы теперь у него украли. Теперь ни денег, ни песка с солью. И асфальт укладывают в любую погоду. Мэр сказал, что разрешает.И вот, помимо жабы, наша глобальная проблема: на переименование денег хватило, а на ремонт не осталось.Мосты устали, асфальт устал, трубы устали. Что же это такое? Кстати, из своего давнего прошлого вспомнил, что устать может только материал. О сооружении так говорить нельзя. Мост устать не может. У всех, кроме Украины!Простите меня мои российские читатели, но сейчас обращаюсь только к землякам. Люди, скажите дорожникам, что для того. чтобы не проваливаться под асфальт, не надо этот асфальт вообще укладывать! Ну его к чертям собачьим. Гравием дорогу засыпали, и хорошо. Аварий будет меньше. И одним грейдером можно всю дорогу "отремонтировать".Хотя, как сказал вернувшийся из деревни Вышиванок, асфальт самодекоммунизируется. Это нормально. И вообще, с томосом аспиранты ЕС могут ездить и по ямам. Сегодня главное армия, мова и вира! А главное теперь не главное!Кстати, многие спрашивали, куда это мой друг слился из Киева. В село. К коровкам, свиньям, барашкам. К земле патриота потянуло. А мы были только рады этому. Но вернулся.Говорит, что с одной стороны, производство сельхозпродуктов вроде увеличилось. Я узнал, действительно увеличилось на 12,2 % в растениеводстве и на 0,1% в животноводстве. А с другой стороны, тратить на продукты в селах стали больше, чем на одежду. Я правда сомневаюсь и больше верю нашем статистикам. В селах традиционно на продукты тратили меньше. На всем своем живут. Но...Короче, по статистике сегодня средний украинец тратит на еду больше половины дохода — 52,9%. По данным Государственной службы статистики, 22,7% расходов украинцев ушло на непродовольственные товары, 13,8% – на оплату услуг (включая услуги ЖКХ), 2,9% на личное подсобное хозяйство, 7,7% – прочие расходы.Проще говоря, убёг Вышиванок из села по причине того, что и там жить стало "веселее". И самое интересное, уже работу вроде нашел. Не поверите, на ЗАО «Завод Кузница на Рыбальском». Там, говорит, намечается бурный рост всего...Я совершенно не против роста. Но за счет чего? Пришлось беседовать со знающими людьми. И вот что я нарыл.Корпоративные инвестфонды «Прайм Эссетс Капитал и ВИК», акционерами которых являются соответственно президент Петр Порошенко и народный депутат Игорь Кононенко, в четверг, 15 ноября, подписали пакет документов о продаже ЗАО «Завод Кузница на Рыбальском» с новым владельцем — компанией «Евинз лимитед» из группы ТАС, конечным бенефициаром которой является Сергей Тигипко.Пришлось обращаться и к президентским тараканам. Дали пресс-релиз:Вот и стало все на свои места. Какой рост производства? Какие намерения отделить бизнес от политики? Крысы собираются бежать с корабля и сливают активы. Деньги надежнее, чем заводы. Не верит Гидрант в свою победу. Но верит в свой ум и изворотливость.Потянуло жареным... Но я, как давно знающий большинство своих читателей, знаю, как сохранить интригу. Но об этом я расскажу потом. В следующих записках. Жизнь-то бурлит. Вспомнил тут, как обстоятельства могут менять намерения. Пусть Гидрант подумает.Пошел я как-то в одном селе искупаться на речку. Да и не искупаться вообще. Так, окунуться. Пот смыть. Такие вот у меня были намерения. Но спутало всё течение реки. Как только влез в речку, сразу понял, что хочу плавать. До берега. Своего. Обратно. И плавал. Достаточно долго.А пока заканчиваю. С кухни тянет одуревающе вкусным борщом. Дурею и иду на запах, как положено.Да и чесночка мне вчера Вышиванок презентовал нового урожая. Чем не рай? Чего и вам желаю.Так что до следующей встречи. Будьте веселы и помните про "течение реки". Радуйте родных и близких. И будем жить!