Спасательные суда для подводных лодок: в ожидании строительства
В 2013 году министерством обороны России была принята новая концепция развития системы поисково-спасательного обеспечения ВМФ. Программа была рассчитана до 2025 года и предусматривала, среди прочего, строительство серии спасательных судов (СС) со специальным оснащением разного рода. В частности, в соответствии с изначальными планами, до 2020 года флот должен был получить пять спасательных судов с подводными аппаратами. Как стало ясно в дальнейшем, своевременная реализация всех этих планов была невозможной. Тем не менее, принимаются меры, и ВМФ не останется без нужных судов.
Самым новым спасателем, способным оказывать помощь подводникам затонувших лодок, является головное судно проекта 21300С – «Игорь Белоусов». Оно строилось с конца 2005 года и было спущено на воду осенью 2012-го. Достройка и испытания заняли около трех лет, и в конце 2015 года на судне подняли флаг ВМФ. Позже оно отправилось служить на Тихий океан. Строительство «Игоря Белоусова» было связано с определенными сложностями и проблемами, что привело к его затягиванию. Кроме того, они повлияли на дальнейший ход строительства новых спасательных судов.
Будущее проекта 21300
В течение некоторого времени после принятия СС «Игорь Белоусов» в состав военно-морского флота России дальнейшая судьба проекта 21300С оставалась под вопросом. Как само судно, так и его целевое оснащение оказалось весьма сложным в постройке, а кроме того, имели место проблемы с поставкой отдельных агрегатов. В итоге строительство нового судна-спасателя продолжалось почти на три года дольше, чем планировалось изначально. Также непростыми оказались испытания и отработка специального оснащения – в первую очередь, глубоководного комплекса ГВК-450 «Дельфин-ГВК».
Спасательное судно "Игорь Белоусов" пр. 21300С. Фото АО "Тетис Про" / tetis-pro.ru
Впрочем, все работы были успешно завершены, и судно поступило на службу. Как стало известно позже, по результатам испытаний «Игоря Белоусова» были внесены изменения в существующую программу строительства спасательных судов. Флот по-прежнему нуждался в них, но теперь к новым судам предъявлялись иные требования. Прежде всего, заказчик желал получить аппаратуру полностью отечественного производства.
Важные сообщения о дальнейшей судьбе проекта 21300 и всей программы строительства СС появились около года назад. В конце ноября заместитель главкома ВМФ вице-адмирал Виктор Бурсук рассказал отечественной прессе о планах по строительству следующих спасательных судов. Он указал, что строительство судов типа «21300» продолжится. Оно присутствует в новой Госпрограмме вооружений на 2018-2027 годы. Закладка судна запланирована на второй период программы и состоится после 2023 года.
Через несколько дней В. Бурсук внес важное уточнение. Он указал, что точные сроки закладки первого серийного судна пока не определены. Они зависят от времени, необходимого для эксплуатации и наработки опыта на первом судне. Кроме того, могут измениться требования к проекту, в результате чего его придется доработать. Все это скажется на сроках закладки первого серийного СС пр. 21300. Также планируется создать полностью отечественный глубоководный комплекс наподобие существующего ГВК-450. Опытно-конструкторские работы по этой теме должны были стартовать в 2018 году.
В последних числах декабря прошлого года издание «Центральный военно-морской портал» опубликовало интересные данные, полученные от замминистра обороны Юрия Борисова. Представитель военного ведомства указал, что на тот момент велось обобщение опыта эксплуатации имеющегося судна «Игорь Белоусов». Результатом этой работы станут обновленные тактико-технические требования к будущим судам, которые предстоит построить в рамках новой Госпрограммы вооружений.
Едва ли не сразу после принятия «Игоря Белоусова» в состав военно-морского флота появилась информация о грядущей переработке существующего проекта 21300С. В ходе строительства судна и оборудования для него отечественная промышленность столкнулась с некоторыми проблемами, как технического, так и организационного характера. В связи с этим появилась необходимость в переработке имеющегося проекта. В последние годы неоднократно сообщалось, что Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» работает над улучшением проекта 21300.
Ранее в отечественной прессе приводились данные о способах модернизации имеющегося проекта. Утверждалось, что СС нового проекта 21301 будет отличаться увеличенной до 110 м длиной. Водоизмещение вырастет на 150-200 т. Изменение корпуса и надстройки необходимо для увеличения отсека под спасательный глубоководный аппарат «Бестер-1» и водолазный колокол. Увеличенная надстройка также будет использоваться для хранения подводного аппарата «Пантера»: на «Игоре Белоусове» он располагается на палубе. Планировалось перекомпоновать некоторые отсеки корпуса, за счет чего можно было бы увеличить доступные объемы и площади, а также улучшить условия работы экипажа.
Важной особенностью обновленного проекта 21301 является резкое сокращение доли иностранных комплектующих. В частности, новое судно должно будет нести глубоководный комплекс полностью российской разработки и постройки. Наконец, планировалось повысить технологичность проекта, что должно будет упростить и ускорить строительство новых судов.
Согласно доступным данным, несколько следующих лет министерство обороны и судостроение потратят на анализ опыта эксплуатации головного СС пр. 21300С, а также на выработку обновленного технического задания. Вероятно, после этого понадобится новый этап конструкторских работ, после чего документацию по проекту можно будет передавать на производство. По всей видимости, строительство первого серийного судна стартует в сроки, указанные в прошлом году вице-адмиралом В. Бурсуком – не ранее 2023 года.
Изначально официальные лица говорили о необходимости строительства шести судов проекта 21300С, но затем планы изменились. Согласно сообщениям последнего времени, флот желает получить лишь четыре таких судна, включая головное «Игорь Белоусов». Сколько времени займет строительство серии из трех единиц – неизвестно. По всей видимости, при закладке первого судна в 2023 году, третье сможет начать службу только в тридцатых годах.
Новый проект 02981
В марте 2018 года стало известно о существовании некоего нового проекта спасательного судна, который можно было бы рассматривать в качестве дополнения или альтернативы для «21300». Согласно данным того времени, новый проект создан конструкторским бюро Ленинградского судостроительного завода «Пелла». Впрочем, эти новости не получили никаких официальных комментариев в связи с закрытым характером данных.
Через несколько месяцев, в августе, предприятие «Пелла» официально подтвердило факт существования нового проекта СС. Незадолго до начала международного военно-технического форума «Армия-2018» завод рассказал о своих новинках, планируемых к показу. Вместе с другими новыми разработками планировалось продемонстрировать экспортный проект спасательного судна для подводных лодок, получивший шифр «02981Э». Еще до выставки разработчики огласили основную информацию о новом судне, а на самом мероприятии показали не только рекламные изображения, но и макет.
Проект 02981Э предусматривает строительство судна длиной 86 м водоизмещением 4800 т с дедвейтом до 1800 т. Корпус с характерной большой высотой бортов в носовой и центральной частях обеспечит возможность работы во льдах толщиной до 1 м. Предлагается использование дизель-электрической энергоустановки с полным электродвижением. В ее основе будут три дизель-генератора мощностью по 2700 кВт. Они будут снабжать энергией две кормовые винторулевые колонки с двигателями мощностью по 3200 кВт каждый. Также предусматриваются два подруливающих устройства мощностью по 750 кВт. При помощи такой энергоустановки судно сможет развивать скорость не менее 15 узлов. Расчетная дальность плавания – 6000 миль, автономность – 60 суток.
На кормовой палубе судна предлагается разместить несколько кранов для работы с различными погружаемыми аппаратами, в том числе больших размеров и водоизмещения. В частности, планируется обеспечить полную совместимость с аппаратами «Бестер-1». Кормовой портальный кран предназначается для работы с грузами массой до 20 т. Бортовое оборудование судна позволит не только спасать экипажи подлодок, но и обеспечивать их жизнедеятельность до подхода основной помощи.
В проекте 02981Э предусматривается использование стационарной декомпрессионной установки, позволяющей оказывать помощь пострадавшим. Размеры нескольких барокамер из состава установки позволяют принять до 40 человек и обеспечить им комфортные условия пребывания в течение требуемого времени. Спасенные затем могут быть размещены в каютах; для больных и раненых на судне имеется медицинский блок на несколько койко-мест. Пострадавшие могут быть быстро доставлены на берег при помощи вертолета. Для его использования на носовой палубе выполнена посадочная площадка. Собственный ангар для вертолета, однако, отсутствует.
При помощи специального оборудования спасательное судно сможет решать некоторые другие задачи, в том числе не имеющие прямой связи с поиском и спасением экипажей подлодок. Погружаемые комплексы с дистанционным управлением могут использоваться в разных целях, обеспечивая изучение обстановки на глубинах до 1000 м. Водолазное оборудование обеспечит выполнение задач на глубинах до 60 м. Судно несет средства пожаротушения, может выполнять функции буксира и перевозить различные грузы в стандартных контейнерах.
К моменту публикации данных по проекту 02981Э и первой демонстрации макета было известно, что такие спасательные суда имеют определенные перспективы. Руководство министерства обороны успело ознакомиться с новой разработкой завода «Пелла» и признало его интересным. Сообщения такого рода появились в начале мая этого года.
5 мая на предприятии «Пелла» состоялся спуск на воду очередного малого ракетного корабля проекта 22800, и на этом мероприятии присутствовала делегация военного ведомства во главе с замминистра Ю. Борисовым. В ходе мероприятия руководители Минобороны и судостроительного завода обсудили некоторые темы, в том числе перспективный проект СС. Ю. Борисов признал, что количество спасательных судов в нашем флоте недостаточно, и поэтому необходимо принимать меры. Он напомнил о достоинствах завода «Пелла» и отметил, что министерство обороны должно серьезно отнестись к его новому предложению.
Впрочем, на тот момент речь шла только о знакомстве военного ведомства с новым проектом и о намерении изучить его для принятия необходимых решений. Замминистра обороны предположил, что решение о строительстве перспективных спасательных судов может быть принято уже в следующем 2019 году. Тем не менее, пока новые сведения на этот счет не поступали. По всей видимости, военные действительно собираются изучить новый проект только в следующем году, и тогда же будет принято решение о его дальнейшей судьбе.
По очевидным причинам, ряд вопросов в контексте проекта 02981Э пока остается без ответа. Военное ведомство к настоящему времени успело лишь ознакомиться с предлагаемым проектом, но не приняло окончательное решение по нему. Как следствие, пока можно лишь строить прогнозы разного рода и пытаться угадать, каким будет это решение, и, если оно окажется положительным, как скоро начнется строительство головного судна, а также насколько крупной будет последующая серия. Однако не следует забывать, что такие прогнозы могут не сбыться.
Спасение для спасателей
Концепция развития поисково-спасательного обеспечения ВМФ России была принята пять лет назад, и до конца десятилетия должна была дать видимые результаты. Тем не менее, ряд факторов разного рода помешал ее полной реализации, особенно в сфере спасательных судов. Согласно утвержденной концепции, к 2020 году в составе российского флота должно было присутствовать пять СС, способных спасать экипажи подводных лодок, однако фактическое их количество в указанные сроки будет гораздо ниже. Кроме того, имеется только одно судно новой постройки – «Игорь Белоусов».
И ранее, и сейчас большие надежды возлагаются на проект 21300С – теперь, однако, на его доработанную версию. В обозримом будущем промышленность должна будет завершить проектирование и сможет приступить к строительству такого судна. В дальнейшем необходимо будет построить еще несколько, чтобы современные спасательные комплексы присутствовали в составе всех основных флотов. Тем не менее, на это понадобится время, и такая задача может быть решена лишь к концу следующего десятилетия.
Дополнением или даже заменой для СС пр. 21300 могут стать представители совершенно нового проекта 02981Э, представленного в этом году. Однако и в этом случае есть повод для беспокойства. Минобороны планирует рассмотреть этот проект и принять решение по нему только в следующем году. Судостроительный завод «Пелла» известен своим умением быстро и качественно строить корабли, но, несмотря на это, головное судно нового типа придется ждать несколько лет, а серия достаточных размеров будет строиться еще дольше.
Таким образом, в ближайшие годы флот российских спасательных судов не будет отличаться большими размерами. Мало того, в его составе пока присутствует только одно судно новой постройки. К счастью, командование флота и руководство судостроения видят эту проблему и понимают, к чему может привести такое положение дел. Принимаются все необходимые меры. В первую очередь, ведется развитие одного из существующих проектов, направленное на повышение характеристик и эффективности судна при решении основных задач. Параллельно создаются другие образцы специальных судов.
Сложившаяся ситуация является поводом для беспокойства, но одновременно дает основания для сдержанного оптимизма. Положение дел в сфере спасения подлодок далеко от желаемого и приводит к известным рискам. Тем не менее, оно постепенно изменяется в лучшую сторону. При своевременном выполнении нынешних планов, ситуация сможет приобрести необходимый вид, пусть даже и в отдаленном будущем. Остается надеяться, что за это время подводному флоту не понадобится помощь спасательных судов с особым оснащением.
По материалам сайтов:
http://mil.ru/
http://rg.ru/
http://ria.ru/
https://flotprom.ru/
http://tass.ru/
https://vpk-news.ru/
http://pellaship.ru/
https://korabel.ru/
http://bastion-karpenko.ru/
https://bmpd.livejournal.com/
Самым новым спасателем, способным оказывать помощь подводникам затонувших лодок, является головное судно проекта 21300С – «Игорь Белоусов». Оно строилось с конца 2005 года и было спущено на воду осенью 2012-го. Достройка и испытания заняли около трех лет, и в конце 2015 года на судне подняли флаг ВМФ. Позже оно отправилось служить на Тихий океан. Строительство «Игоря Белоусова» было связано с определенными сложностями и проблемами, что привело к его затягиванию. Кроме того, они повлияли на дальнейший ход строительства новых спасательных судов.
Будущее проекта 21300
В течение некоторого времени после принятия СС «Игорь Белоусов» в состав военно-морского флота России дальнейшая судьба проекта 21300С оставалась под вопросом. Как само судно, так и его целевое оснащение оказалось весьма сложным в постройке, а кроме того, имели место проблемы с поставкой отдельных агрегатов. В итоге строительство нового судна-спасателя продолжалось почти на три года дольше, чем планировалось изначально. Также непростыми оказались испытания и отработка специального оснащения – в первую очередь, глубоководного комплекса ГВК-450 «Дельфин-ГВК».
Спасательное судно "Игорь Белоусов" пр. 21300С. Фото АО "Тетис Про" / tetis-pro.ru
Впрочем, все работы были успешно завершены, и судно поступило на службу. Как стало известно позже, по результатам испытаний «Игоря Белоусова» были внесены изменения в существующую программу строительства спасательных судов. Флот по-прежнему нуждался в них, но теперь к новым судам предъявлялись иные требования. Прежде всего, заказчик желал получить аппаратуру полностью отечественного производства.
Важные сообщения о дальнейшей судьбе проекта 21300 и всей программы строительства СС появились около года назад. В конце ноября заместитель главкома ВМФ вице-адмирал Виктор Бурсук рассказал отечественной прессе о планах по строительству следующих спасательных судов. Он указал, что строительство судов типа «21300» продолжится. Оно присутствует в новой Госпрограмме вооружений на 2018-2027 годы. Закладка судна запланирована на второй период программы и состоится после 2023 года.
Через несколько дней В. Бурсук внес важное уточнение. Он указал, что точные сроки закладки первого серийного судна пока не определены. Они зависят от времени, необходимого для эксплуатации и наработки опыта на первом судне. Кроме того, могут измениться требования к проекту, в результате чего его придется доработать. Все это скажется на сроках закладки первого серийного СС пр. 21300. Также планируется создать полностью отечественный глубоководный комплекс наподобие существующего ГВК-450. Опытно-конструкторские работы по этой теме должны были стартовать в 2018 году.
В последних числах декабря прошлого года издание «Центральный военно-морской портал» опубликовало интересные данные, полученные от замминистра обороны Юрия Борисова. Представитель военного ведомства указал, что на тот момент велось обобщение опыта эксплуатации имеющегося судна «Игорь Белоусов». Результатом этой работы станут обновленные тактико-технические требования к будущим судам, которые предстоит построить в рамках новой Госпрограммы вооружений.
Едва ли не сразу после принятия «Игоря Белоусова» в состав военно-морского флота появилась информация о грядущей переработке существующего проекта 21300С. В ходе строительства судна и оборудования для него отечественная промышленность столкнулась с некоторыми проблемами, как технического, так и организационного характера. В связи с этим появилась необходимость в переработке имеющегося проекта. В последние годы неоднократно сообщалось, что Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» работает над улучшением проекта 21300.
Ранее в отечественной прессе приводились данные о способах модернизации имеющегося проекта. Утверждалось, что СС нового проекта 21301 будет отличаться увеличенной до 110 м длиной. Водоизмещение вырастет на 150-200 т. Изменение корпуса и надстройки необходимо для увеличения отсека под спасательный глубоководный аппарат «Бестер-1» и водолазный колокол. Увеличенная надстройка также будет использоваться для хранения подводного аппарата «Пантера»: на «Игоре Белоусове» он располагается на палубе. Планировалось перекомпоновать некоторые отсеки корпуса, за счет чего можно было бы увеличить доступные объемы и площади, а также улучшить условия работы экипажа.
Важной особенностью обновленного проекта 21301 является резкое сокращение доли иностранных комплектующих. В частности, новое судно должно будет нести глубоководный комплекс полностью российской разработки и постройки. Наконец, планировалось повысить технологичность проекта, что должно будет упростить и ускорить строительство новых судов.
Согласно доступным данным, несколько следующих лет министерство обороны и судостроение потратят на анализ опыта эксплуатации головного СС пр. 21300С, а также на выработку обновленного технического задания. Вероятно, после этого понадобится новый этап конструкторских работ, после чего документацию по проекту можно будет передавать на производство. По всей видимости, строительство первого серийного судна стартует в сроки, указанные в прошлом году вице-адмиралом В. Бурсуком – не ранее 2023 года.
Изначально официальные лица говорили о необходимости строительства шести судов проекта 21300С, но затем планы изменились. Согласно сообщениям последнего времени, флот желает получить лишь четыре таких судна, включая головное «Игорь Белоусов». Сколько времени займет строительство серии из трех единиц – неизвестно. По всей видимости, при закладке первого судна в 2023 году, третье сможет начать службу только в тридцатых годах.
Новый проект 02981
В марте 2018 года стало известно о существовании некоего нового проекта спасательного судна, который можно было бы рассматривать в качестве дополнения или альтернативы для «21300». Согласно данным того времени, новый проект создан конструкторским бюро Ленинградского судостроительного завода «Пелла». Впрочем, эти новости не получили никаких официальных комментариев в связи с закрытым характером данных.
Через несколько месяцев, в августе, предприятие «Пелла» официально подтвердило факт существования нового проекта СС. Незадолго до начала международного военно-технического форума «Армия-2018» завод рассказал о своих новинках, планируемых к показу. Вместе с другими новыми разработками планировалось продемонстрировать экспортный проект спасательного судна для подводных лодок, получивший шифр «02981Э». Еще до выставки разработчики огласили основную информацию о новом судне, а на самом мероприятии показали не только рекламные изображения, но и макет.
Проект 02981Э предусматривает строительство судна длиной 86 м водоизмещением 4800 т с дедвейтом до 1800 т. Корпус с характерной большой высотой бортов в носовой и центральной частях обеспечит возможность работы во льдах толщиной до 1 м. Предлагается использование дизель-электрической энергоустановки с полным электродвижением. В ее основе будут три дизель-генератора мощностью по 2700 кВт. Они будут снабжать энергией две кормовые винторулевые колонки с двигателями мощностью по 3200 кВт каждый. Также предусматриваются два подруливающих устройства мощностью по 750 кВт. При помощи такой энергоустановки судно сможет развивать скорость не менее 15 узлов. Расчетная дальность плавания – 6000 миль, автономность – 60 суток.
На кормовой палубе судна предлагается разместить несколько кранов для работы с различными погружаемыми аппаратами, в том числе больших размеров и водоизмещения. В частности, планируется обеспечить полную совместимость с аппаратами «Бестер-1». Кормовой портальный кран предназначается для работы с грузами массой до 20 т. Бортовое оборудование судна позволит не только спасать экипажи подлодок, но и обеспечивать их жизнедеятельность до подхода основной помощи.
В проекте 02981Э предусматривается использование стационарной декомпрессионной установки, позволяющей оказывать помощь пострадавшим. Размеры нескольких барокамер из состава установки позволяют принять до 40 человек и обеспечить им комфортные условия пребывания в течение требуемого времени. Спасенные затем могут быть размещены в каютах; для больных и раненых на судне имеется медицинский блок на несколько койко-мест. Пострадавшие могут быть быстро доставлены на берег при помощи вертолета. Для его использования на носовой палубе выполнена посадочная площадка. Собственный ангар для вертолета, однако, отсутствует.
При помощи специального оборудования спасательное судно сможет решать некоторые другие задачи, в том числе не имеющие прямой связи с поиском и спасением экипажей подлодок. Погружаемые комплексы с дистанционным управлением могут использоваться в разных целях, обеспечивая изучение обстановки на глубинах до 1000 м. Водолазное оборудование обеспечит выполнение задач на глубинах до 60 м. Судно несет средства пожаротушения, может выполнять функции буксира и перевозить различные грузы в стандартных контейнерах.
К моменту публикации данных по проекту 02981Э и первой демонстрации макета было известно, что такие спасательные суда имеют определенные перспективы. Руководство министерства обороны успело ознакомиться с новой разработкой завода «Пелла» и признало его интересным. Сообщения такого рода появились в начале мая этого года.
5 мая на предприятии «Пелла» состоялся спуск на воду очередного малого ракетного корабля проекта 22800, и на этом мероприятии присутствовала делегация военного ведомства во главе с замминистра Ю. Борисовым. В ходе мероприятия руководители Минобороны и судостроительного завода обсудили некоторые темы, в том числе перспективный проект СС. Ю. Борисов признал, что количество спасательных судов в нашем флоте недостаточно, и поэтому необходимо принимать меры. Он напомнил о достоинствах завода «Пелла» и отметил, что министерство обороны должно серьезно отнестись к его новому предложению.
Впрочем, на тот момент речь шла только о знакомстве военного ведомства с новым проектом и о намерении изучить его для принятия необходимых решений. Замминистра обороны предположил, что решение о строительстве перспективных спасательных судов может быть принято уже в следующем 2019 году. Тем не менее, пока новые сведения на этот счет не поступали. По всей видимости, военные действительно собираются изучить новый проект только в следующем году, и тогда же будет принято решение о его дальнейшей судьбе.
По очевидным причинам, ряд вопросов в контексте проекта 02981Э пока остается без ответа. Военное ведомство к настоящему времени успело лишь ознакомиться с предлагаемым проектом, но не приняло окончательное решение по нему. Как следствие, пока можно лишь строить прогнозы разного рода и пытаться угадать, каким будет это решение, и, если оно окажется положительным, как скоро начнется строительство головного судна, а также насколько крупной будет последующая серия. Однако не следует забывать, что такие прогнозы могут не сбыться.
Спасение для спасателей
Концепция развития поисково-спасательного обеспечения ВМФ России была принята пять лет назад, и до конца десятилетия должна была дать видимые результаты. Тем не менее, ряд факторов разного рода помешал ее полной реализации, особенно в сфере спасательных судов. Согласно утвержденной концепции, к 2020 году в составе российского флота должно было присутствовать пять СС, способных спасать экипажи подводных лодок, однако фактическое их количество в указанные сроки будет гораздо ниже. Кроме того, имеется только одно судно новой постройки – «Игорь Белоусов».
И ранее, и сейчас большие надежды возлагаются на проект 21300С – теперь, однако, на его доработанную версию. В обозримом будущем промышленность должна будет завершить проектирование и сможет приступить к строительству такого судна. В дальнейшем необходимо будет построить еще несколько, чтобы современные спасательные комплексы присутствовали в составе всех основных флотов. Тем не менее, на это понадобится время, и такая задача может быть решена лишь к концу следующего десятилетия.
Дополнением или даже заменой для СС пр. 21300 могут стать представители совершенно нового проекта 02981Э, представленного в этом году. Однако и в этом случае есть повод для беспокойства. Минобороны планирует рассмотреть этот проект и принять решение по нему только в следующем году. Судостроительный завод «Пелла» известен своим умением быстро и качественно строить корабли, но, несмотря на это, головное судно нового типа придется ждать несколько лет, а серия достаточных размеров будет строиться еще дольше.
Таким образом, в ближайшие годы флот российских спасательных судов не будет отличаться большими размерами. Мало того, в его составе пока присутствует только одно судно новой постройки. К счастью, командование флота и руководство судостроения видят эту проблему и понимают, к чему может привести такое положение дел. Принимаются все необходимые меры. В первую очередь, ведется развитие одного из существующих проектов, направленное на повышение характеристик и эффективности судна при решении основных задач. Параллельно создаются другие образцы специальных судов.
Сложившаяся ситуация является поводом для беспокойства, но одновременно дает основания для сдержанного оптимизма. Положение дел в сфере спасения подлодок далеко от желаемого и приводит к известным рискам. Тем не менее, оно постепенно изменяется в лучшую сторону. При своевременном выполнении нынешних планов, ситуация сможет приобрести необходимый вид, пусть даже и в отдаленном будущем. Остается надеяться, что за это время подводному флоту не понадобится помощь спасательных судов с особым оснащением.
По материалам сайтов:
http://mil.ru/
http://rg.ru/
http://ria.ru/
https://flotprom.ru/
http://tass.ru/
https://vpk-news.ru/
http://pellaship.ru/
https://korabel.ru/
http://bastion-karpenko.ru/
https://bmpd.livejournal.com/
- Автор:
- Рябов Кирилл
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