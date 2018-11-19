ООН: Ситуация в секторе Газа критическая

"Израиль должен признать, что Газа вот-вот взорвется, и чтобы предотвратить этот взрыв, люди должны видеть нормализацию жизни, для чего необходимо разрешать имеющиеся споры", - сказал спецкоординатор по ближневосточному урегулированию ООН Николай Младенов в ходе заседания Совета безопасности ООН.Также Младенов сообщил, что жители Палестины требуют от руководства окончательного объединения Западного берега и Газы, а также продвижения цели мирного прекращения израильской оккупации.В ООН намерены приложить все усилия для достижения мира между Израилем и Палестиной.Ранее, 12 ноября, палестинские боевики нанесли ракетные удары по Израилю после незаконного пересечения границы группой израильского спецназа и потери семи человек в ходе столкновения, что спровоцировало Израиль на бомбардировку Газы авиацией в ночь с 12 на 13 ноября.Стало известно, что Израильское правительство сегодня утвердило назначение раввина Эли Бен Даана на должность замминистра обороны. Даан занимал этот пост до отставки Авигдора Либермана.