Новости

ООН: Ситуация в секторе Газа критическая

24
"Израиль должен признать, что Газа вот-вот взорвется, и чтобы предотвратить этот взрыв, люди должны видеть нормализацию жизни, для чего необходимо разрешать имеющиеся споры", - сказал спецкоординатор по ближневосточному урегулированию ООН Николай Младенов в ходе заседания Совета безопасности ООН.

ООН: Ситуация в секторе Газа критическая



Также Младенов сообщил, что жители Палестины требуют от руководства окончательного объединения Западного берега и Газы, а также продвижения цели мирного прекращения израильской оккупации.

В ООН намерены приложить все усилия для достижения мира между Израилем и Палестиной.

Ранее, 12 ноября, палестинские боевики нанесли ракетные удары по Израилю после незаконного пересечения границы группой израильского спецназа и потери семи человек в ходе столкновения, что спровоцировало Израиль на бомбардировку Газы авиацией в ночь с 12 на 13 ноября.

Стало известно, что Израильское правительство сегодня утвердило назначение раввина Эли Бен Даана на должность замминистра обороны. Даан занимал этот пост до отставки Авигдора Либермана.
Использованы фотографии:
twitter.com
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Юрий Дроздов: России приготовили роль жертвенного тельца
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
24 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти