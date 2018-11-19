ООН: Ситуация в секторе Газа критическая
"Израиль должен признать, что Газа вот-вот взорвется, и чтобы предотвратить этот взрыв, люди должны видеть нормализацию жизни, для чего необходимо разрешать имеющиеся споры", - сказал спецкоординатор по ближневосточному урегулированию ООН Николай Младенов в ходе заседания Совета безопасности ООН.
Также Младенов сообщил, что жители Палестины требуют от руководства окончательного объединения Западного берега и Газы, а также продвижения цели мирного прекращения израильской оккупации.
В ООН намерены приложить все усилия для достижения мира между Израилем и Палестиной.
Ранее, 12 ноября, палестинские боевики нанесли ракетные удары по Израилю после незаконного пересечения границы группой израильского спецназа и потери семи человек в ходе столкновения, что спровоцировало Израиль на бомбардировку Газы авиацией в ночь с 12 на 13 ноября.
Стало известно, что Израильское правительство сегодня утвердило назначение раввина Эли Бен Даана на должность замминистра обороны. Даан занимал этот пост до отставки Авигдора Либермана.
Также Младенов сообщил, что жители Палестины требуют от руководства окончательного объединения Западного берега и Газы, а также продвижения цели мирного прекращения израильской оккупации.
В ООН намерены приложить все усилия для достижения мира между Израилем и Палестиной.
Ранее, 12 ноября, палестинские боевики нанесли ракетные удары по Израилю после незаконного пересечения границы группой израильского спецназа и потери семи человек в ходе столкновения, что спровоцировало Израиль на бомбардировку Газы авиацией в ночь с 12 на 13 ноября.
Стало известно, что Израильское правительство сегодня утвердило назначение раввина Эли Бен Даана на должность замминистра обороны. Даан занимал этот пост до отставки Авигдора Либермана.
- Использованы фотографии:
- twitter.com
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter