88-й. Мексиканский «кузен» Моссберга
Помповые ружья появились в нашей стране после крушения Советского Союза, стали бестселлерами и своего рода символом 90-х. Они были достаточно «раскручены» голливудскими боевиками, и поначалу воспринимались как элемент престижа.
Одним из самых популярных «помповиков» в 90-х годах минувшего столетия в российских охранных структурах был Maverick 88. Это был первый недорогой дробовик вполне приличного качества, появившийся на российском рынке, и очень скоро им были вооружены очень многие секьюрити и сотрудники инкассаторских служб, а также бандиты и самооборонщики.
Надо сказать, что в те времена это ружье можно было считать новинкой. Его производство было началось только во второй половине 1980-х годов компанией «Mossberg» под торговой маркой «Maverick Model 88».
Предназначался он для использования в ближнем бою при проведении полицейских и армейских спецопераций для самообороны и охраны жилища, а также для охоты и спорта.
Его появление было обусловлено двумя факторами. Первое — потребность рынка (прежде всего американского) в недорогом «тактическом» дробовике. Второе — общее стремление максимально удешевить производство, которое заставило многие американские фирмы выносить производство в страны, где более дешевая рабочая сила.
Выпуск Maverick был налажен в Мексике, за его основу была взята 500-я модель Mossberg с небольшими изменениями. Использована более дешевая конструкция ударно-спускового механизма (УСМ), более экономичная конструкция цевья, у которого отсутствует основание в виде стольной трубки, а тяги запрессованы прямо в пластик.
Большинство деталей Maverick M 88 и Mossberg 500 взаимозаменяемы (кроме ударно-спускового механизма).
При этом линейка обоих дробовиков была предложена в большом числе вариантов, как боевых, так и охотничьих, отличающихся между собой длиной ствола, емкостью магазина, прикладами и прицельными приспособлениями.
По конструкции дробовик Maverick M 88 является магазинным гладкоствольным ружьем с ручной перезарядкой.
Перезарядка осуществляется при помощи подвижного (назад-вперед) цевья. Запирание канала ствола производится перекосом затвора за казенную часть ствола. Ствольная коробка выполнена из алюминиевого сплава, основание УСМ –пластиковое. Ствол, в соответствии с западными стандартами, не хромирован.
Дробовики выполнены в 12 калибре, с патронником длинной 76 мм, рассчитанным на использование патронов «магнум».
Общая длинна ружей колеблется, в зависимости от исполнения, от 720 до 1220 мм. Используемые стволы имеют длину 470, 510, 610 и 710 мм.
Вес без патронов от 2,3 до 3,3 кг, емкость магазина варьируется от 5 до 7 патронов. Ружья могут комплектоваться обыкновенным или складным прикладом, а также пистолетной рукояткой.
Эти ружья были приняты на вооружение в армии и службах безопасности ряда стран, используются в ряде полицейских департаментов США, а также поступают в коммерческую продажу. На своей родине в Мексике их применяют повсеместно. А в Канаде Maverick 88 — самое популярное ружье покупаемое "для дома, для семьи", как средство самообороны.
Достаточно популярны модели с пистолетной рукояткой вместо приклада, так называемые "Крузеры", предназначенные для перевозки в транспорте. Кроме того, такие ружья используются полицейскими и военнослужащими как второе оружие для выбивания замков и боя на сверхмалых дистанциях. Оно может переноситься в подобии кобуры
Для данной модели выпускается множество комплектов для тюнинга, с помощью которых можно серьезно улучшить характеристики оружия. Один из самых интересных комплектов позволяет изменить компоновку ружья на булл-пап, сделав его значительно компактнее. Особенно распространенные варианты тюнинга, как правило, касаются замены приклада.
Кроме того, есть устройства, позволяющие радикально увеличить емкость магазина — до 20 и более патронов. При этом, правда, резко ухудшается баланс оружия и значительно возрастают его габариты.
Некоторое время, примерно до середины 90-х Maverick (в просторечье «Мавр») был бестселлером российского рынка, и охранников той эпохи было трудно представить без этого дробовика. Однако очень скоро он был практически полностью вытеснен с рынка другими импортными и отечественными образцами. А затем, во время массовых разоружений ЧОПов, этими ружьями были буквально завалены комиссионки, и их можно было приобрести за очень небольшие деньги.
Именно тогда я и стал обладателем этой «оружейной легенды 90-х». К тому времени я уже был знаком с «помпами», а в моем домашнем арсенале уже были Иж-81, МР-133 и совсем экзотическое южноафриканское ружье МАГ-7м1.
Покупка «мексиканца» оказалась в значительной степени спонтанной – я увидел этот дробовик в оружейной комиссионке. У меня была как раз свободная «зеленка» (так называли лицензию на приобретение гладкоствольного оружия за цвет бланка), а ружье, что называется, «легло в руку». Меня подкупили его легкость и компактность, а также цена в 10000 рублей.
Купленный мною дробовик был в самой простой «полицейской» комплектации – со стволом длинной 47 см, цилиндрической сверловки, с обычным пластиковым прикладом и магазином на пять патронов. Прицельные приспособления – полукруглая медная мушка.
На ружье было треснуто и заклеено цевье. Позже я узнал, что это вообще частая проблема «Мавра», издержка, так сказать, «эконом-версии». Цевье трескается, и от него отрываются тяги. Впрочем, его можно заменить неубиваемым цевьем от Mossberg.
Кстати, другой проблемой, полученной в результате удешевления и облегчения, стал не очень большой ресурс ружья. По свидетельству владельцев этого дробовика, при использовании магнумовских патронов, за десять тысяч выстрелов УСМ на пластиковом основании приобретает увеличенный люфт, после чего механизмы Maverick работают недостаточно надежно.
Подтвердить или опровергнуть это я не могу, поскольку усиленные заряды не использовал (отдача этого легкого ружья довольно чувствительна даже на обычных патронах 12х70), а мой настрел не дотянул до 10 тысяч. Так что никаких претензий к прочности «Мавра», если не считать расколотого цевья, у меня не возникло.
Надо сказать, что при всей внешней брутальности этого ружья оно, особенно в сравнении с ижевскими дробовиками, кажется несколько «кукольным». Разборка ружья несколько сложнее, чем МР-133, Ремингтона 870 и тем более Иж-81.
Ружье может некорректно работать с патронами, снаряженными в гильзы с короткими «юбками», а также не любит переснаряженные боеприпасы. Никаких особых проблем с коррозией в этом ружье я не отметил. Впрочем, чистил я его всегда вовремя, и как полагается.
Определенной проблемой для меня стало отсутствие антабок на ружье – только отверстие с резьбой для их установки. В те времена были некоторые проблемы с приобретением ЗиПа и деталей для тюнинга. Зато сегодня в продаже есть все что угодно – не только американского, но израильского, китайского и турецкого производства.
Кстати, следует иметь в виду, что установка пистолетной рукоятки или складного приклада на ружье при длине ствола 47 см является противозаконным. Между прочим, известны случаи, когда инспектора лицензионно-разрешительной работы отказывали в регистрации ружей с такими стволами (что, конечно, является произволом).
Покупая Maverick 88, я рассматривал его как инструмент для «пострелушек», а также в качестве компактного «разъездного» ружья. Впрочем, с этими задачами куда лучше справлялась «Сайга 20К». И через некоторое время я от него избавился, освобождая место для другого ружья.
Подводя итог сказанному, можно констатировать, что Maverick 88 — неплохое ружье «на всякий случай», легкое и компактное. С большими возможностями для тюнинга. Впрочем, сегодня оно едва ли может конкурировать с находящимися с ним в одной ценовой нише турецкими «тактическими» дробовиками и отечественными «помпами», обладающими большим ресурсом и эксплуатационной надежностью.
Сегодня «Мавров» на вторичном рынке гораздо меньше, но они все же встречаются. Цена может колебаться от 8 до 15 тысяч рублей.
Одним из самых популярных «помповиков» в 90-х годах минувшего столетия в российских охранных структурах был Maverick 88. Это был первый недорогой дробовик вполне приличного качества, появившийся на российском рынке, и очень скоро им были вооружены очень многие секьюрити и сотрудники инкассаторских служб, а также бандиты и самооборонщики.
Надо сказать, что в те времена это ружье можно было считать новинкой. Его производство было началось только во второй половине 1980-х годов компанией «Mossberg» под торговой маркой «Maverick Model 88».
Предназначался он для использования в ближнем бою при проведении полицейских и армейских спецопераций для самообороны и охраны жилища, а также для охоты и спорта.
Его появление было обусловлено двумя факторами. Первое — потребность рынка (прежде всего американского) в недорогом «тактическом» дробовике. Второе — общее стремление максимально удешевить производство, которое заставило многие американские фирмы выносить производство в страны, где более дешевая рабочая сила.
Выпуск Maverick был налажен в Мексике, за его основу была взята 500-я модель Mossberg с небольшими изменениями. Использована более дешевая конструкция ударно-спускового механизма (УСМ), более экономичная конструкция цевья, у которого отсутствует основание в виде стольной трубки, а тяги запрессованы прямо в пластик.
Большинство деталей Maverick M 88 и Mossberg 500 взаимозаменяемы (кроме ударно-спускового механизма).
При этом линейка обоих дробовиков была предложена в большом числе вариантов, как боевых, так и охотничьих, отличающихся между собой длиной ствола, емкостью магазина, прикладами и прицельными приспособлениями.
По конструкции дробовик Maverick M 88 является магазинным гладкоствольным ружьем с ручной перезарядкой.
Перезарядка осуществляется при помощи подвижного (назад-вперед) цевья. Запирание канала ствола производится перекосом затвора за казенную часть ствола. Ствольная коробка выполнена из алюминиевого сплава, основание УСМ –пластиковое. Ствол, в соответствии с западными стандартами, не хромирован.
Дробовики выполнены в 12 калибре, с патронником длинной 76 мм, рассчитанным на использование патронов «магнум».
Общая длинна ружей колеблется, в зависимости от исполнения, от 720 до 1220 мм. Используемые стволы имеют длину 470, 510, 610 и 710 мм.
Вес без патронов от 2,3 до 3,3 кг, емкость магазина варьируется от 5 до 7 патронов. Ружья могут комплектоваться обыкновенным или складным прикладом, а также пистолетной рукояткой.
Эти ружья были приняты на вооружение в армии и службах безопасности ряда стран, используются в ряде полицейских департаментов США, а также поступают в коммерческую продажу. На своей родине в Мексике их применяют повсеместно. А в Канаде Maverick 88 — самое популярное ружье покупаемое "для дома, для семьи", как средство самообороны.
Достаточно популярны модели с пистолетной рукояткой вместо приклада, так называемые "Крузеры", предназначенные для перевозки в транспорте. Кроме того, такие ружья используются полицейскими и военнослужащими как второе оружие для выбивания замков и боя на сверхмалых дистанциях. Оно может переноситься в подобии кобуры
Для данной модели выпускается множество комплектов для тюнинга, с помощью которых можно серьезно улучшить характеристики оружия. Один из самых интересных комплектов позволяет изменить компоновку ружья на булл-пап, сделав его значительно компактнее. Особенно распространенные варианты тюнинга, как правило, касаются замены приклада.
Кроме того, есть устройства, позволяющие радикально увеличить емкость магазина — до 20 и более патронов. При этом, правда, резко ухудшается баланс оружия и значительно возрастают его габариты.
Некоторое время, примерно до середины 90-х Maverick (в просторечье «Мавр») был бестселлером российского рынка, и охранников той эпохи было трудно представить без этого дробовика. Однако очень скоро он был практически полностью вытеснен с рынка другими импортными и отечественными образцами. А затем, во время массовых разоружений ЧОПов, этими ружьями были буквально завалены комиссионки, и их можно было приобрести за очень небольшие деньги.
Именно тогда я и стал обладателем этой «оружейной легенды 90-х». К тому времени я уже был знаком с «помпами», а в моем домашнем арсенале уже были Иж-81, МР-133 и совсем экзотическое южноафриканское ружье МАГ-7м1.
Покупка «мексиканца» оказалась в значительной степени спонтанной – я увидел этот дробовик в оружейной комиссионке. У меня была как раз свободная «зеленка» (так называли лицензию на приобретение гладкоствольного оружия за цвет бланка), а ружье, что называется, «легло в руку». Меня подкупили его легкость и компактность, а также цена в 10000 рублей.
Купленный мною дробовик был в самой простой «полицейской» комплектации – со стволом длинной 47 см, цилиндрической сверловки, с обычным пластиковым прикладом и магазином на пять патронов. Прицельные приспособления – полукруглая медная мушка.
На ружье было треснуто и заклеено цевье. Позже я узнал, что это вообще частая проблема «Мавра», издержка, так сказать, «эконом-версии». Цевье трескается, и от него отрываются тяги. Впрочем, его можно заменить неубиваемым цевьем от Mossberg.
Кстати, другой проблемой, полученной в результате удешевления и облегчения, стал не очень большой ресурс ружья. По свидетельству владельцев этого дробовика, при использовании магнумовских патронов, за десять тысяч выстрелов УСМ на пластиковом основании приобретает увеличенный люфт, после чего механизмы Maverick работают недостаточно надежно.
Подтвердить или опровергнуть это я не могу, поскольку усиленные заряды не использовал (отдача этого легкого ружья довольно чувствительна даже на обычных патронах 12х70), а мой настрел не дотянул до 10 тысяч. Так что никаких претензий к прочности «Мавра», если не считать расколотого цевья, у меня не возникло.
Надо сказать, что при всей внешней брутальности этого ружья оно, особенно в сравнении с ижевскими дробовиками, кажется несколько «кукольным». Разборка ружья несколько сложнее, чем МР-133, Ремингтона 870 и тем более Иж-81.
Ружье может некорректно работать с патронами, снаряженными в гильзы с короткими «юбками», а также не любит переснаряженные боеприпасы. Никаких особых проблем с коррозией в этом ружье я не отметил. Впрочем, чистил я его всегда вовремя, и как полагается.
Определенной проблемой для меня стало отсутствие антабок на ружье – только отверстие с резьбой для их установки. В те времена были некоторые проблемы с приобретением ЗиПа и деталей для тюнинга. Зато сегодня в продаже есть все что угодно – не только американского, но израильского, китайского и турецкого производства.
Кстати, следует иметь в виду, что установка пистолетной рукоятки или складного приклада на ружье при длине ствола 47 см является противозаконным. Между прочим, известны случаи, когда инспектора лицензионно-разрешительной работы отказывали в регистрации ружей с такими стволами (что, конечно, является произволом).
Покупая Maverick 88, я рассматривал его как инструмент для «пострелушек», а также в качестве компактного «разъездного» ружья. Впрочем, с этими задачами куда лучше справлялась «Сайга 20К». И через некоторое время я от него избавился, освобождая место для другого ружья.
Подводя итог сказанному, можно констатировать, что Maverick 88 — неплохое ружье «на всякий случай», легкое и компактное. С большими возможностями для тюнинга. Впрочем, сегодня оно едва ли может конкурировать с находящимися с ним в одной ценовой нише турецкими «тактическими» дробовиками и отечественными «помпами», обладающими большим ресурсом и эксплуатационной надежностью.
Сегодня «Мавров» на вторичном рынке гораздо меньше, но они все же встречаются. Цена может колебаться от 8 до 15 тысяч рублей.
- Автор:
- Борис Джерелиевский
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