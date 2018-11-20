Время Америки уходит. Теперь и в Европе

Когда я смотрю на современный мир, то вижу все более разделенную Европу. Когда я смотрю на современный мир, я вижу, как появляются новые авторитарные правительства на границах Европы, которые вооружаются. Мы сталкиваемся со многими попытками вмешательства в наше киберпространство и в нашу демократию. Мы должны защитить себя от Китая, России и даже США.

Удивительно, но эта информационная бомба разорвалась довольно скромно. Мы не увидели серьезного анализа этой инициативы, традиционно посмеялись над европейцами, оценили гневные твиты Дональда Трампа, да и отодвинули эту тему в какой-то дальний уголок своего сознания. А ведь произошло то, что ещё недавно казалось совершенно невероятным: самый проамериканский президент Франции за всю историю этой страны заявил, что Европе нужна собственная единая европейская армия, а также уточнил, что «мы должны защитить себя от Китая, России и даже США».И вот это «даже США» является самой настоящей геополитической катастрофой для Вашингтона. Хотя ничего ещё не случилось, до создания европейской армии и реальной самостоятельности ЕС пока ещё очень далеко, но призрак выдворения Соединенных Штатов из Европы впервые показался во весь рост. И он, надо думать, изрядно напугал наших заокеанских «партнеров»…Прежде всего мы должны понимать, что Европа является главным геополитическим активом США. Причем активом крайне выгодным, что само по себе важно. Расположение позволяет Вашингтону использовать её как мощный военно-логистический плацдарм против России и Ближнего Востока, контролировать оттуда Северную Африку – в общем, держать руку на пульсе у огромного региона, богатого нефтью и некоторыми другими важнейшими ресурсами.Помимо этого, традиционно зажиточная Европа является крупнейшим рынком для американских товаров, что тоже нельзя списывать со счетов. Научное и технологическое лидерство европейцев во многих вопросах также является фактором, работающим на Америку, а не против неё. Во всяком случае, до тех пор, пока США почти полностью контролируют европейский континент и могут без малейших затруднений воспользоваться результатами этого научного и технологического лидерства европейцев.Строго говоря, под угрозой оказался весь современный экономический уклад США, основанный на экспорте доллара. Да, автор не оговорился: доллар давно из средства расчета превратился в главный американский экспортный товар. Фактически это самая элегантная в истории схема грабежа всего мира, ведь теперь доллар не обеспечен не только золотом, но даже зачастую и резаной бумагой: нули на электронных счетах имеют околонулевую же себестоимость, а в результате какого-нибудь «количественного смягчения», проведенного американской ФРС, можно купить экономики нескольких африканских государств.Для поддержания такой схемы в актуальном состоянии нужен прежде всего военный контроль над основными ресурсами и крупнейшими торговыми артериями. В настоящий момент этот контроль и обеспечивается, во многом, американским военным присутствием в Европе, откуда сравнительно легко дотянуться до Персидского залива или Суэца. Поэтому мы имеем право говорить, что в каждом долларе как минимум пятьдесят центов – европейские.Сама логистическая связность американского всемирного военного присутствия основана, во многом, именно на Европе. Это не просто огромный хаб, выступающий местом складирования и сортировки, но и закупочная площадка, где покупается то, что не имеет смысла везти через океан. И снабжаются из этого хаба группировки в Персидском Заливе, Афганистане, на Ближнем Востоке, а зачастую даже и в Индийском океане. И если вдруг в этой логистической цепочке случится такой колоссальный разрыв, американцам придется плохо, ведь логистика, как известно, в списке военных приоритетов стоит даже выше стратегии.До сих пор у Вашингтона не было поводов сомневаться в устойчивости своего контроля над Европой. По итогам Второй мировой войны они подмяли под себя западную и южную её части, а после развала Варшавского договора и то, что осталось. Фактически американское присутствие там основано на праве победителя, и подкреплено, помимо политических и экономических, ещё и чисто военными факторами.Надеюсь, теперь стало понятнее, почему заявление Эммануэля Макрона вызвало у Трампа такую реакцию? Добавьте к этому поддержку французской инициативы Ангелой Меркель, главой мощнейшего государства ЕС, и станет понятно, почему Трамп был так мрачен во время своего визита в Париж.Слова Макрона – крупнейший геополитический вызов Америке как минимум со времен распада СССР. И головной боли американским стратегам они наверняка добавили.Однако нам рано начинать подсчитывать дивиденды. Поле неопределенности, связанное с заявлением Макрона, слишком велико, и некоторые вопросы требуют отдельного анализа. Более того, под сомнением сама реализация этой инициативы в сколько-нибудь опасном для США виде. И все-таки России предстоит о многом задуматься, чтобы попытаться извлечь из ситуации хоть какую-то выгоду.Вопрос первый: станет ли гипотетическая европейская армия полноценной альтернативой НАТО? Безусловно, это было бы очень полезно для РФ, поскольку Североатлантический альянс является слишком очевидным проводником американских геополитических интересов. Освободившись от необходимости обслуживать Америку, Европа в военном смысле стала бы более лояльна России, и почти наверняка он неё не стоило бы ожидать таких вещей, как военно-политическая дестабилизация в крупнейших государствах-транзитерах российского газа.Банальный здравый смысл подсказывает, что новая военная структура Европы должна заменить НАТО. В противном случае она теряет всякую актуальность. Городить такой дорогостоящий огород для того, чтобы американское командование так же, как и прежде, распоряжалось европейскими союзниками, не имеет никакого смысла. Но надо отметить, что попытки перевести инициативу французского президента в это русло уже предпринимаются, и голоса, вещающие о «дополнении» к НАТО или о «параллельности» этих двух структур, уже звучат по обе стороны океана.Вопрос второй, не менее важный: ядерное оружие . В настоящий момент из всех потенциальных участников единой европейской армии только Франция обладает ядерным оружием. Великобританию мы, наверное, из этого списка заранее вычеркнем – она явно не пойдет против США.Логично предположить, что Европа, захотев самостоятельности, предпочтет раскрыть над собой собственный ядерный зонтик. Но пока совершенно неясно, как это может быть реализовано. Если «красная кнопка» будет только у Парижа, по факту это будет мало чем отличаться от существующего положения дел. Если же ядерные силы окажутся в подчинении какого-то единого командования, это породит немало довольно серьезных проблем. В частности, это наверняка будет нарушением режима нераспространения ядерного оружия. А помимо того, может подстегнуть европейские страны, в частности, Германию, к разработке собственного ЯО и средств его доставки.Для России это вряд ли будет принципиально отличаться от существующей схемы, когда в европейских странах размещены американские тактические ядерные боеприпасы. Но если иметь в виду вероятное размещение в Европе американских ракет средней дальности, то европейская альтернатива выглядит, все-таки, получше.Ещё один важный вопрос: единство Европы как политического субъекта. Дело в том, что инициатива французского президента вызвала в европейских столицах отнюдь не только одобрение. Против неё высказались Нидерланды, Бельгия, Эстония. Можно особо не сомневаться, что не изменит американским хозяевам и Польша. Потенциально мы можем допустить разделение современной Европы на два лагеря (не обязательно враждующих). В одном мы увидим «старую», или «настоящую» Европу с Францией, Германией, Италией, Испанией и некоторыми другими государствами Западной и Центральной Европы. В другом окажутся восточноевропейские сателлиты США во главе с Польшей. Окажется там, если не решить вопрос радикально, и Украина. Этот лагерь, скорее всего, сохранит нынешнюю организационную структуру НАТО с безусловной подотчетностью США.Для России не очень выгодно формирование антироссийского кордона, разделяющего её с Европой. Тем более что в военном плане такой вариант существенных послаблений не сулит. Присутствие там Украины делает ситуацию совершенно неприемлемой, а значит, это станет ещё одним основанием для какого-то радикального решения украинского вопроса.В свою очередь, обострение на границах ЕС может стать дополнительным стимулом для «партии Макрона» (давайте назовем это так) в проведении более решительного курса на некоторое обособление от США. Поэтому здесь мы видим ресурс для двойного удара по долгосрочным интересам США в Европе и мире: раскол НАТО, обособление нынешних ключевых союзников по блоку теряет для Вашингтона всякий смысл, если в итоге не удастся создать какой-то балтийско-черноморский плацдарм из Польши, Украины, Румынии и Прибалтики.А значит, украинский вопрос все-таки придется решать. Но сделать это желательно либо очень аккуратно, либо очень быстро. Иначе робкие европейцы могут снова испугаться собственной смелости…