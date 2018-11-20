Сборка широкофюзеляжного Ил-96-400М начата в Воронеже

Пресс-служба Авиационного комплекса им.Ильюшина распространила сообщение о том, что в Воронеже приступили к сборке элементов планера Ил-96-400М. Это первый широкофюзеляжный дальнемагистральный российский лайнер.По словам представителя пресс-службы Авикомплекса, на завершающей стадии находится разработка конструкторской документации, причём сборка элементов планера осуществляется параллельно этому процессу. Также идёт заключение контрактов по комплектующим для авиалайнера.Ил-96-400М отличается от основной версии Ил-96 параметрами фюзеляжа. Он стал больше не только по диаметру, но и по своей длине. Также на новом самолёте будут стоять обновлённые двигатели. Пока речь о двигателях - ПС-90А1, до 98% унифицированные с предыдущей версией – ПС-90А. При этом их тяга увеличена. Составляет она 17,4 тонны при взлётном режиме и около 3,5 т в режиме крейсерском. Двигатели можно эксплуатировать при взлёте с аэродромов высотностью до 3,5 км. Таких двигателей на Ил-96-400М – 4 единицы. Также речь идёт о двигателях ПД-14М - окончательная версия модернизации.Параметры Ил-96-400М.Размах крыла – 60,105 м, длина самолёта – почти 64 м, высота самолёта – 15,7 м, диаметр фюзеляжа – 6,08 м. Максимальная взлётная масса самолёта – 265 тонн при максимальной полезной нагрузке около 58 т. Ёмкость баков для топлива – около 152,6 тыс. литров. Дальность полёта при максимальной нагрузке – 10 тыс. км. Максимальная скорость лайнера – 870 км/ч. Высота полёта – до 12 тыс. м. Количество пассажиров в двухклассной компоновке – 386, в одноклассной - 436.