Мы, в частности Еврокомиссия, изучаем конкретные меры для поддержки затронутых районов Украины. Мы сообщим об этих мерах, как только всё будет принято официально.

Британское правительство потребовало от России «прекратить задержание судов в Азовском море». Это заявление прозвучало на фоне украинского произвола, связанного с задержанием 15-ти судов, которые ранее заходили в порты Крыма. К Украине, по понятным причинам, у Лондона претензий нет: проект-то свой. А вот потребовать что-то от России – это у представителей британского кабмина (вне зависимости от его состава) – в крови.К делу решила подключиться и глава евросоюзной дипломатии Федерика Могерини. Она, как выясняется, также крайне озабочена проблемами в Азовской акватории. Куда в меньшей степени г-жа Могерини озабочена проблемами, например, в Средиземноморье, где европейские пограничники задерживают суда с беженцами.Могерини заявила, что она передала «собеседникам из России», что ЕС ожидает прекращение практики досмотра судов. По словам Могерини, ЕС готов ответить мерами на то, что Россия досмотром судов наносит ущерб экономике Украины и европейских компаний, которые участвуют в азовском трафике судов. Речь, как отмечают эксперты, идёт о подготовке Брюсселем очередного пакета санкций, точнее - о проработке нового повода для санкций (против РФ). Ничего нового...Глава евродипломатии:Могерини конкретизировала своё заявление о «затронутых районах», отметив в очередной раз, что Брюссель не признаёт состоявшихся выборов на Донбассе.Напомним, что Россия осуществляет мониторинг судов, которые проходят под Крымским мостом. При этом сами капитаны судов отмечают, что ни к какой длительной задержке этот процесс не приводит.Тем временем в Британии напомнили о задержании украинских судов Россией. Однако никто в Лондоне и слова не сказал о том, что украинские пограничники задерживают российские суда. Ни слова, например, о судне "Норд", которое Украина уже пытается продать с молотка.Обращают внимание только на то, на что обращать внимание выгодно, с лондонской точки зрения, которую сами считают единственно правильной и непогрешимой.Между тем, Россия продолжает планомерно развивать морскую составляющую безопасности в регионе. По некоторым данным, в Азовское море вошёл пограничный корабль с артиллерийским вооружением. Это вызывает очередные крики возмущения со стороны Киева, хотя там не могут объяснить, а какой конкретно международный закон нарушает РФ.