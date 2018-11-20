Украина экстрадирует боевика "АТО" в Россию

Лишь двое добровольцев сказали, что он был с ними на Донбассе несколько дней. Я ответственно заявляю, что ни одно из должностных лиц МВД, СБУ, ГПУ, соответствующих областных подразделений не было уведомлено об участии Тумгоева в боевых действиях.

Юрий Луценко, который по-прежнему остаётся в кресле генпрокурора Украины (несмотря на прошение об отставке), отвечал на вопросы журналистов по поводу решения об экстрадиции в Россию участника так называемой «АТО» в составе одного из нацбатов.Речь идёт о гражданине России по имени Тимур Тумгоев. Он является уроженцем Республики Ингушетия.Этот человек, как заявляют на самой Украине, воевал на стороне ВСУ. А до это он принимал участие в боевых действиях на территории Сирии, входя в состав одной из группировок, аффилированных с так называемым «Исламским государством» (*террористическая группировка, запрещённая в России).Именно в связи с участием Тумгоева в составе ИГИЛ* Россия и направила в Генпрокуратуру Украины запрос об экстрадиции. И ГПУ запрос удовлетворила. Это вызвало бурю негодования в среде украинских радикалов, в том числе и тех, кто ранее убивал мирных жителей Донбасса в составе ультрарадикальных батальонов.Луценко заявил, что экстрадиция Тумгоева в Российскую Федерацию осуществлена в связи с международными обязательствами Украины. При этом Луценко заявил, что у Генпрокуратуры Украины нет конкретных данных о том, что россиянин Тумгоев воевал на Донбассе на стороне Киева.Луценко:Судя по всему, Тумгоев решил бежать из Сирии, где основная часть группировки ИГИЛ* к настоящему моменту разгромлена, и где остались небольшие бандгруппы от некогда могущественного в военном плане псевдохалифата; причём бежать он решил именно на Украину, чтобы избежать российского правосудия. Однако Украина решила выдать Тумгоева России, и в РФ теперь начнётся суд над участником террористической группировки.