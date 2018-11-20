Президент назвал приоритетные задачи Вооруженных сил РФ
Прежде всего, командованию Вооруженных сил РФ следует совершенствовать боевую подготовку, опираясь, в том числе на опыт, полученный в Сирии, передает РИА Новости заявление Владимира Путина на совещании по военной тематике.
По словам президента, в ходе учений и морских походов необходимо отрабатывать всё более сложные, нешаблонные задачи, развивать практику внезапных проверок соединений, одновременно контролируя мобилизационную готовность исполнительных властей федерального и регионального уровней, а также предприятий ОПК.
Другой задачей он назвал продолжение оснащения вооруженных сил современной техникой. При этом нужно обеспечить сбалансирование развитие армии и флота, не давая втянуть себя в милитаристскую гонку.
К сожалению, за последние годы обстановка на планете не стала спокойнее, в некоторых регионах она даже ухудшилась, например, на Ближнем Востоке, в Афганистане. Неопределенной она остается и на Корейском полуострове, отметил глава государства.
Кроме того, несмотря на минские договоренности, не прекращается вооруженное противостояние на Востоке Украины. Североатлантический альянс продолжает наращивать свои силы у российских границ. Под вопросом будущее основополагающих соглашений в сфере контроля над вооружениями, перечислил Путин.
В таких условиях, руководство страны обязано обеспечить нерасточительное для бюджета, но эффективное и сбалансированное развитие вооруженных сил, не позволяя втянуть себя в милитаристскую гонку. И результаты работы за последние годы «убедительно показывают, что именно так мы и научились работать», подчеркнул он.
По словам президента, в ходе учений и морских походов необходимо отрабатывать всё более сложные, нешаблонные задачи, развивать практику внезапных проверок соединений, одновременно контролируя мобилизационную готовность исполнительных властей федерального и регионального уровней, а также предприятий ОПК.
Другой задачей он назвал продолжение оснащения вооруженных сил современной техникой. При этом нужно обеспечить сбалансирование развитие армии и флота, не давая втянуть себя в милитаристскую гонку.
К сожалению, за последние годы обстановка на планете не стала спокойнее, в некоторых регионах она даже ухудшилась, например, на Ближнем Востоке, в Афганистане. Неопределенной она остается и на Корейском полуострове, отметил глава государства.
Кроме того, несмотря на минские договоренности, не прекращается вооруженное противостояние на Востоке Украины. Североатлантический альянс продолжает наращивать свои силы у российских границ. Под вопросом будущее основополагающих соглашений в сфере контроля над вооружениями, перечислил Путин.
В таких условиях, руководство страны обязано обеспечить нерасточительное для бюджета, но эффективное и сбалансированное развитие вооруженных сил, не позволяя втянуть себя в милитаристскую гонку. И результаты работы за последние годы «убедительно показывают, что именно так мы и научились работать», подчеркнул он.
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- https://twitter.com/putinrf
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