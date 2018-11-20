Сегодня - беженцы, завтра - натовский таран против России?

Многие города Европы охвачены акциями протеста против волн миграции из стран Африки и Ближнего Востока. Примеров хватает в одной только Германии. Тот же Хемниц. Именно вопрос беженцев становится критическим для канцлера Ангелы Меркель. Но куда двинутся колонны беженцев, если в Европе действительно решат перекрыть миграционный канал? Или так: куда двинутся колонны беженцев, если их движение решат "подкорректировать" ещё и из-за океана?В этой связи стоит мысленно обратиться назад и рассмотреть некоторые обстоятельства возникновения вопроса по беженцам и "огненного" пояса на границе России. Именно к "мюнхенской речи" Владимира Путина.В речи было отражен чувствительный вопрос о прекращении для западных наднациональных элит существования однополярного мира.Во время конференции над речью президента открыто посмеивались, рассчитывая, что факт заявки России на восстановление на мировой арене, как самостоятельно и равного игрока, только из области фантазий. Однако тут же Россию на прочность проверяют конфликтом в Грузии. Это был тест на военную мощь и выучку войск, оставшуюся после развала СССР. Также тест на то, готова ли России дать ответ в принципе.В итоге подготовленная на сотни миллионов долларов инструкторами НАТО грузинская армия с позором бежала. Из этого поражения руководство НАТО, американская наднациональная элита и все, кто был заинтересован в поражении России, сделали определенный вывод: Россия ответить может, и отвечает.Возникло желание реванша.Как вариант – использование прокси-сил, без задействования регулярных войск, но с одновременной попыткой втянуть в большую войну армию РФ. Территорией эксперимента стала Украина. Экспериментальной «массой» - граждане этой страны.Однако, как показал опыт с Грузией, у западных элит уже не было твёрдой уверенности в успешном для них финале. Нужно было нечто большее по масштабам, чем провокация в Южной Осетии.Здесь нужно отметить, что Запад своим вмешательством разжёг очередной пожар на Ближнем Востоке. Возникает вопрос, причём здесь бывшие республики СССР и Ближний Восток. Как вариант: для создания необходимой массовки, так как армия Украины не имеет ни достаточного количества «штыков», ни желающих, для участия в большой войне. А тем же Штатам нужна война как минимум общеевропейская.Главным зачинщиком и провокатором уже являются власти Киева. Одновременно идёт давление на ЕС с целью в свою очередь давить на Донбасс. Для западных идеологов конфликта остаётся расширить вооружённое присутствие на этом направлении. Появление бывших боевиков ИГИЛ (*запрещено в РФ) на Украине в составе нацбатов – как вариант.Одним из примеров можно считать уроженца Ингушетии Т. Тумгоева, которого Украине пришлось экстрадировать в РФ, так как информация о его участии в боевых действиях в составе игиловских бандгрупп стала достоянием общественности. А сколько таких, которые прибыли в Европу и на Украину под видом беженцев, да ещё и «желающих противостоять российской агрессии», не будет подвергнуто суду, а будет эксплуатироваться в качестве ударного кулака против России, в том числе и для осуществления вооружённых провокаций?Из тех миллионов беженцев, которые уже осели в Европе, на Украину могут отправить в качестве «братской помощи» несколько тысяч – с той целью, чтобы конфликт на Донбассе не только не угас, но и мог перейти через российскую границу. Итоговая цель одна – попытка перенести украинский хаос на территорию России с дальнейшими планами по получению контроля над населением и ресурсами.