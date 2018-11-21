Белспецвнештехника раскрывает секреты белорусского высокотехнологичного экспорта

Мы находимся на пороге новой технологической эры. Каждый день создаёт что-то новое, без чего невозможно дальнейшее развитие любой отрасли, в том числе и военной.Государственное внешнеторговое унитарное предприятие «БЕЛСПЕЦВНЕШТЕХНИКА» - одно из ведущих предприятий на постсоветском пространстве из числа занимающихся экспортом высокотехнологичных изделий и наукоёмких технологий военного назначения.Эта белорусская компания начала свою деятельность в 1995 году, и за 23 года своей работы ей удалось наладить устойчивые внешнеторговые связи более чем в 30 странах мира. Сегодня предприятие расширило свои возможности путём внедрения наукоёмких технологий и развития собственного производства. Создание новейших стрелковых комплексов и оптико-электронных изделий, современных средств информатизации и управления войсками, - всё это позволяет предприятию успешно конкурировать на рынке специализированной техники и вооружений.«БЕЛСПЕЦВНЕШТЕХНИКА» - это системный интегратор, использующий разработки предприятий государственного военно-промышленного комитета.Какие же передовые решения и инновационные технологии применяются при создании продукции военного назначения и тем самым позволяют компании занимать лидирующие позиции? Видео «БСВТ РУС» от Госвоенпрома Республики Беларусь: