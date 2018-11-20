На Невском проспекте в Петербурге вандалы закрасили блокадную надпись
В Санкт-Петербурге на фасаде 14 дома на Невском проспекте уже второй раз за неделю кто-то закрашивает мемориальную надпись-предупреждение об артобстреле, оставленную в память о погибших во время блокады Ленинграда. Об этом сообщает портал "Фонтанка.ру".
Акт вандализма был совершен в ночь на 19 ноября. На данный момент надпись уже отмыта, но требует восстановительных работ. О чем администрация Центрального района сообщила в Государственный музей городской скульптуры, отвечающий за эту табличку. Сообщается, что в ближайшее время надпись будет восстановлена.
Несколькими днями ранее надпись уже пытались закрасить масляной краской. Тогда отмыть её постарались сотрудники и ученики школы № 210.
Надписи “Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна” были воссозданы в 60-70 годы в нескольких районах Ленинграда по инициативе поэта Михаила Дудина. Ещё две находятся в Кронштадте.
С возложения цветов к надписи по традиции начинаются все торжества, связанные с победой в Великой Отечественной войне и Днем снятия блокады Ленинграда.
Акт вандализма был совершен в ночь на 19 ноября. На данный момент надпись уже отмыта, но требует восстановительных работ. О чем администрация Центрального района сообщила в Государственный музей городской скульптуры, отвечающий за эту табличку. Сообщается, что в ближайшее время надпись будет восстановлена.
Несколькими днями ранее надпись уже пытались закрасить масляной краской. Тогда отмыть её постарались сотрудники и ученики школы № 210.
Надписи “Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна” были воссозданы в 60-70 годы в нескольких районах Ленинграда по инициативе поэта Михаила Дудина. Ещё две находятся в Кронштадте.
С возложения цветов к надписи по традиции начинаются все торжества, связанные с победой в Великой Отечественной войне и Днем снятия блокады Ленинграда.
- Использованы фотографии:
- fontanka.ru
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