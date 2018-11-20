Евросоюз создаст свою разведшколу
Министры обороны стран Евросоюза на совещании в Брюсселе одобрили проект создания общей разведывательной школы (JEIS) рассказал РИА Новости источник в Совете ЕС.
По словам источника, разведшкола совместно с национальными разведками стран ЕС и центром передового опыта НАТО в сфере контрразведки будет осуществлять подготовку «разведывательного персонала государств Евросоюза по разведывательным дисциплинам и другим конкретным предметам».
Согласно достигнутой договоренности, в проекте примут участие 25 из 28 стран ЕС. Исключение составили Британия, Мальта и Дания.
Собеседник отметил, что создание JEIS является одним из проектов в рамках постоянного сотрудничества европейских государств в сфере обороны и безопасности. Ответственность за реализацию проекта возложена на военные ведомства Греции и Кипра.
Всего в ходе заседания было согласовано 17 новых программ и проектов в области безопасности.
Напомним, в начале ноября президент Франции Макрон предложил сформировать «общеевропейскую армию», независимую от Соединенных Штатов.
По его словам, Евросоюз не сможет защитить своих граждан, если не создаст «настоящую общеевропейскую армию». Европа должна защищать себя «преимущественно самостоятельно», без США, добавил он.
В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила с предложением создать Совет безопасности Евросоюза. Она также поддержала идею Макрона о создании общей армии, которая показала бы мировому сообществу, что «новая война между европейскими странами невозможна».
По словам источника, разведшкола совместно с национальными разведками стран ЕС и центром передового опыта НАТО в сфере контрразведки будет осуществлять подготовку «разведывательного персонала государств Евросоюза по разведывательным дисциплинам и другим конкретным предметам».
Согласно достигнутой договоренности, в проекте примут участие 25 из 28 стран ЕС. Исключение составили Британия, Мальта и Дания.
Собеседник отметил, что создание JEIS является одним из проектов в рамках постоянного сотрудничества европейских государств в сфере обороны и безопасности. Ответственность за реализацию проекта возложена на военные ведомства Греции и Кипра.
Всего в ходе заседания было согласовано 17 новых программ и проектов в области безопасности.
Напомним, в начале ноября президент Франции Макрон предложил сформировать «общеевропейскую армию», независимую от Соединенных Штатов.
По его словам, Евросоюз не сможет защитить своих граждан, если не создаст «настоящую общеевропейскую армию». Европа должна защищать себя «преимущественно самостоятельно», без США, добавил он.
В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила с предложением создать Совет безопасности Евросоюза. Она также поддержала идею Макрона о создании общей армии, которая показала бы мировому сообществу, что «новая война между европейскими странами невозможна».
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