США решили снабдить высокоточным оружием Финляндию и Японию
На днях японский премьер Синдзо Абэ выступал с заверениями о том, что официальный Токио не будет размещать американские военные базы на Южных Курилах в случае передачи островов под японскую юрисдикцию. Буквально через несколько часов после этого американский Госдепартамент косвенно напомнил японскому руководству о том, кто является реальным хозяином в Стране восходящего солнца. Речь идёт о заявлении по продолжению курса на милитаризацию Японских островов.
В Госдепе США заявили, что необходимо углубление военно-технической поддержки «наиболее близких союзников США». В число «наиболее близких» включена и Япония.
Агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности США запланировало поставки ракет SM-3 на общую сумму в 0,56 млрд долларов, а также ракет AIM-120C-7 (AMRAAM) класса «воздух-воздух» на сумму примерно 63 млн долларов. Всё "для нужд" Японии. Примечательно, что до недавнего времени основным эксплуатантом ракет AIM-120 были исключительно ВВС США.
В США также рассматривается возможность расширения поставок вооружений Японии, в том числе в формате сделок с Raytheon.
Как сообщает Defense News, пакет SM-3 для Японии включает в себя восемь стандартных ракет-3 (SM-3) Block 1B и 13 стандартных ракет-3 (SM-3) блоков 2A. Блок 2А является совместным развитием проекта между США и Японией. В октябре был осуществлён второй успешный испытательный перехват цели в виде баллистической ракеты.
Примечательно, что управляемые ракеты США планируют поставить и для ВВС Финляндии, которую называют «партнёром НАТО». Напомним, что Финляндия в состав Североатлантического военного блока не входит, но США продолжают предпринимать попытки по втягиванию в военный альянс этой страны, граничащей с Россией.
В Госдепе США заявили, что необходимо углубление военно-технической поддержки «наиболее близких союзников США». В число «наиболее близких» включена и Япония.
Агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности США запланировало поставки ракет SM-3 на общую сумму в 0,56 млрд долларов, а также ракет AIM-120C-7 (AMRAAM) класса «воздух-воздух» на сумму примерно 63 млн долларов. Всё "для нужд" Японии. Примечательно, что до недавнего времени основным эксплуатантом ракет AIM-120 были исключительно ВВС США.
В США также рассматривается возможность расширения поставок вооружений Японии, в том числе в формате сделок с Raytheon.
Как сообщает Defense News, пакет SM-3 для Японии включает в себя восемь стандартных ракет-3 (SM-3) Block 1B и 13 стандартных ракет-3 (SM-3) блоков 2A. Блок 2А является совместным развитием проекта между США и Японией. В октябре был осуществлён второй успешный испытательный перехват цели в виде баллистической ракеты.
Примечательно, что управляемые ракеты США планируют поставить и для ВВС Финляндии, которую называют «партнёром НАТО». Напомним, что Финляндия в состав Североатлантического военного блока не входит, но США продолжают предпринимать попытки по втягиванию в военный альянс этой страны, граничащей с Россией.
- Использованы фотографии:
- U.S. Navy photo. - [020125-N-0000X-001] http://www.chinfo.navy.mil/navpalib/ships/cruisers/lakeerie/lakeerie-sm3.jpg, Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=884582
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