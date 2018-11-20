ЗРК "Полимент-Редут" получит дальнобойную сверхзвуковую ракету

Комплексы "Полимент-Редут" получат новую дальнобойную сверхзвуковую ракету, которая позволит поражать аэродинамические цели на высоте 35 км и дальности до 400 км, передают "Известия" со ссылкой на Минобороны РФ.В военном ведомстве рассказали, что новая дальнобойная сверхзвуковая ракета создается для зенитных комплексов "Полимент-Редут", находящихся на вооружении кораблей ВМФ. Испытания новой ракеты пройдут в следующем году, планируется, что ракета войдет в состав вооружения фрегатов проекта 22350 "Адмирал Горшков", корветов проекта 20380 и других перспективных боевых кораблей, на которых установлен этот зенитный комплекс.В разработке ракеты используется технологический задел ракеты 40Н6, а также ракет семейства 9М96 и 9М100. На сегоднящний день известно, что она будет способна поражать аэродинамические цели на расстоянии до 400 км и высоте до 35 км. По заявлению разработчиков, ракета будет способна поражать крылатые и баллистические ракеты, беспилотники, а также сбивать палубные ударные самолеты прямо над авианосцем."Полимент-Редут" — зенитный ракетный комплекс морского базирования с установкой вертикального пуска, предназначенный для кораблей класса эсминец, фрегат, корвет. На данный момент в его боекомплект входят три типа зенитных управляемых ракет вертикального старта: 9М100, 9М96 и 9М96Д.