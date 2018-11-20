Странности аргентинского доклада о вероятных причинах гибели ДЭПЛ "Сан-Хуан"

Во время первого пожара командир отдал приказ на всплытие, и в ночном время проводилось тушение и ремонт.

Через несколько суток после обнаружения американцами на глубине около 900 м подлодки «Сан-Хуан» комиссия при Минобороны Аргентины заявила о воссоздании возможного хода событий в момент гибели субмарины. Комиссия, которая пытается выяснить причины трагедии на «Сан-Хуане», пришла к выводу о том, что первый пожар на борту аргентинской подводной лодки, вероятно, произошёл примерно за сутки до её гибели. Пожар был потушен силами экипажа. Об этом пишут аргентинские СМИ.Обескураживает слово «вероятно», которое используют специалисты, входящие в комиссию. Получается, что командир "Сан-Хуана" не сделал доклад о пожаре на борту 14 ноября 2017 года (а подлодка затонула 15 ноября 2017) командованию подводными силами ВМС?Дальнейшие выводы комиссии также строятся на домыслах. Так, заявлено, что к пожару могло привести попадание морской воды через вентиляционную систему в аккумуляторные батареи. В конечном итоге, это, «вероятно», поспособствовало взрыву, который 15 ноября и привёл к трагедии.Из публикации в издании Nacion, ссылающемся на отчёт представителей следственной группы:Если верить публикации, то о пожаре моряки всё же сообщили, но уже через несколько часов после того, как он был потушен, и после того, как «Сан-Хуан» продолжил двигаться по курсу на базу «Мар-дель-Плата» ВМС Аргентины.В отчёте заявлено, что через некоторое время в аккумуляторном отсеке возник новый пожар, с которым «уставшая после предыдущего ремонта команда уже не могла справиться». Взрыв привёл к частичному разрушению корпуса, которое усугубилось давлением толщи воды на глубине 800-900 м.В самой Аргентине отчёт назвали странным. При этом предполагается, что доклад о пожаре был изначально, но командование ВМС не уделило ему должного внимания.