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Странности аргентинского доклада о вероятных причинах гибели ДЭПЛ "Сан-Хуан"

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Через несколько суток после обнаружения американцами на глубине около 900 м подлодки «Сан-Хуан» комиссия при Минобороны Аргентины заявила о воссоздании возможного хода событий в момент гибели субмарины. Комиссия, которая пытается выяснить причины трагедии на «Сан-Хуане», пришла к выводу о том, что первый пожар на борту аргентинской подводной лодки, вероятно, произошёл примерно за сутки до её гибели. Пожар был потушен силами экипажа. Об этом пишут аргентинские СМИ.

Странности аргентинского доклада о вероятных причинах гибели ДЭПЛ "Сан-Хуан"



Обескураживает слово «вероятно», которое используют специалисты, входящие в комиссию. Получается, что командир "Сан-Хуана" не сделал доклад о пожаре на борту 14 ноября 2017 года (а подлодка затонула 15 ноября 2017) командованию подводными силами ВМС?

Дальнейшие выводы комиссии также строятся на домыслах. Так, заявлено, что к пожару могло привести попадание морской воды через вентиляционную систему в аккумуляторные батареи. В конечном итоге, это, «вероятно», поспособствовало взрыву, который 15 ноября и привёл к трагедии.

Из публикации в издании Nacion, ссылающемся на отчёт представителей следственной группы:
Во время первого пожара командир отдал приказ на всплытие, и в ночном время проводилось тушение и ремонт.


Если верить публикации, то о пожаре моряки всё же сообщили, но уже через несколько часов после того, как он был потушен, и после того, как «Сан-Хуан» продолжил двигаться по курсу на базу «Мар-дель-Плата» ВМС Аргентины.

В отчёте заявлено, что через некоторое время в аккумуляторном отсеке возник новый пожар, с которым «уставшая после предыдущего ремонта команда уже не могла справиться». Взрыв привёл к частичному разрушению корпуса, которое усугубилось давлением толщи воды на глубине 800-900 м.

В самой Аргентине отчёт назвали странным. При этом предполагается, что доклад о пожаре был изначально, но командование ВМС не уделило ему должного внимания.
Использованы фотографии:
ВМС Аргентины
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