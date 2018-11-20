Киев оценил потери от запуска "Турецкого потока"

В Киеве призвали в срочном порядке воспрепятствовать строительству второй нитки "Турецкого потока", так как это грозит сокращению транзита газа через газотранспортную систему Украины. Об этом заявил глава Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский.По заявлению украинского эксперта, запуск одной нитки газопровода "Турецкий поток" снизит транзит газа через украинскую ГТС на 12-13 миллиардов кубометров ежегодно, что приведет к потере около 500 тыс. долларов прибыли, получаемой от транзита газа. В случае строительства и запуска второй нитки "Турецкого потока" потери Украины возрастут еще большее, так как уменьшатся объемы прокачки газа через ее территорию в Европу.Униговский признал, что Украина не сможет сохранить транзит на уровне 70-90 млрд кубометров газа в год, но при определенных усилиях, направленных на блокировку российский газовых проектов, сможет обеспечить транзит на уровне 40-60 млрд кубометров ежегодно. Такое возможно при привлечении иностранных партнеров для управления газотранспортной системой Украины, считает эксперт.Напомним, что 19 ноября "Газпром" закончил строительство морской части газопровода "Турецкий поток", протянувшегося на 930 км по дну Черного моря от российского до турецкого побережья. После окончания полного строительства "Турецкого потока" каждая из ниток трубопровода будет прокачивать по 15,75 млрд кубометров газа в год.