В США ищут альтернативу С-400 для Турции
Пентагон обсуждает с профильным комитетом Конгресса вопрос о том, что можно предложить Турции взамен российских зенитных систем С-400, передает РИА Новости сообщение представителя американского военного ведомства Эрика Пахона.
В декабре 2017 года Турция подписала с Россией кредитное соглашение на поставку ЗРС С-400. Часть сделки Анкара оплатит сама, другая часть будет оплачена за счет предоставленного Москвой оборонного кредита. Стоимость контракта составила $2,5 млрд.
По словам Пахона, в настоящее время Пентагон проводит дипломатические дискуссии по этому вопросу. Недавно в Конгресс был направлен доклад о взаимоотношениях с Турцией, ведутся дипломатические переговоры с Анкарой по поводу возможных альтернатив для замены С-400 американским вооружением. Работа с Турцией продолжается, добавил представитель ведомства.
Он также сообщил, что Вашингтон в очередной раз напомнил турецким властям о «серьезных проблемах» для тех стран, которые решили приобрести оружие российского производства.
Между тем, телеканал CNBC со ссылкой на свой источник сообщил накануне, что стоимость российских ЗРС гораздо ниже стоимости американских зенитных систем.
По словам источника, российские С-400 дальнего радиуса действия стоит около $500 млн., тогда как батарея Patriot Pac-2 стоит $1 млрд., а батарея THAAD еще дороже – ее цена составляет около $3 млрд.
И хотя С-400 не идеальное оружие, оно затмевает собой даже гордость американского ОПК – THAAD, отметил собеседник.
При этом он отметил, что столь низкая цена на российские ЗРС обусловлена отсутствием серьезной послепродажной технической поддержки. В то же время, покупая американскую продукцию, иностранные партнеры уверены, что вместе с «железом» приобретают и техническое обслуживание, а также военное сотрудничество США.
Тем не менее, по данным телеканала, на сегодняшний день уже около 13 государств выразили заинтересованность в покупке именно российских зенитных систем. Вашингтон отговаривает третьи страны от этих «необдуманных» шагов, напоминая, что согласно закону CAATSA (о противодействии противникам США), к ним могут быть применены экономические санкции.
Среди стран, обсуждающих возможность приобретения С-400 – Саудовская Аравия, Марокко, Катар, Египет, Вьетнам и другие.
В декабре 2017 года Турция подписала с Россией кредитное соглашение на поставку ЗРС С-400. Часть сделки Анкара оплатит сама, другая часть будет оплачена за счет предоставленного Москвой оборонного кредита. Стоимость контракта составила $2,5 млрд.
По словам Пахона, в настоящее время Пентагон проводит дипломатические дискуссии по этому вопросу. Недавно в Конгресс был направлен доклад о взаимоотношениях с Турцией, ведутся дипломатические переговоры с Анкарой по поводу возможных альтернатив для замены С-400 американским вооружением. Работа с Турцией продолжается, добавил представитель ведомства.
Он также сообщил, что Вашингтон в очередной раз напомнил турецким властям о «серьезных проблемах» для тех стран, которые решили приобрести оружие российского производства.
Между тем, телеканал CNBC со ссылкой на свой источник сообщил накануне, что стоимость российских ЗРС гораздо ниже стоимости американских зенитных систем.
По словам источника, российские С-400 дальнего радиуса действия стоит около $500 млн., тогда как батарея Patriot Pac-2 стоит $1 млрд., а батарея THAAD еще дороже – ее цена составляет около $3 млрд.
И хотя С-400 не идеальное оружие, оно затмевает собой даже гордость американского ОПК – THAAD, отметил собеседник.
При этом он отметил, что столь низкая цена на российские ЗРС обусловлена отсутствием серьезной послепродажной технической поддержки. В то же время, покупая американскую продукцию, иностранные партнеры уверены, что вместе с «железом» приобретают и техническое обслуживание, а также военное сотрудничество США.
Тем не менее, по данным телеканала, на сегодняшний день уже около 13 государств выразили заинтересованность в покупке именно российских зенитных систем. Вашингтон отговаривает третьи страны от этих «необдуманных» шагов, напоминая, что согласно закону CAATSA (о противодействии противникам США), к ним могут быть применены экономические санкции.
Среди стран, обсуждающих возможность приобретения С-400 – Саудовская Аравия, Марокко, Катар, Египет, Вьетнам и другие.
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org
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