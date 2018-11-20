Финляндия может потребовать от России возвращения земель

Партия финской молодежи хочет, чтобы Финляндия потребовала возвращения земель, переданных СССР по итогам Второй мировой войны, чтобы вернуться к границам 1939 года. Об этом было заявлено на осенней конференции, сообщается в Twitter одного из участников партии Генри Хаутамяки.Судя по карте, приложенной к посту, имеются ввиду регион Петсамо (область вокруг поселка Печенга, Мурманская область), восточная часть региона Салла (всё это финские наименования российских земель), также входящая в Мурманскую область, и некоторые районы Карелии возле Ладожского озера.В октябре 1939 года начались переговоры СССР с Финляндией об изменении границы. Советский Союз предложил Финляндии территорию в Восточной Карелии в обмен на земли на Карельском перешейке. Однако Финляндия отказала, и переговоры были окончены в ноябре 39-го года. 30 ноября началась война, получившая название “Зимняя”.12 марта 1940 года в результате Московского договора война прекратилась, и к Советскому Союзу отошли ряд островов, Карельский перешеек, города Виипури и Сортавала, регион Салла, часть полуострова Рыбачий и полуострова Средний.В июне 1944 года Финляндия вышла из Второй мировой войны и подтвердила результаты Московского договора, уступив также СССР город Петсамо (ныне - Печенга) с прилегающей территорией.