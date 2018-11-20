Индия раздумывает над возможностью приобретения ЗРПК "Панцирь-С1"

Индийские СМИ сообщают о «внимательном изучении» предложения России о поставках зенитного ракетного комплекса ближнего радиуса действия. В частности, речь идёт об участии «Рособоронэкспорта» в тендере индийской армии на закупку таких вооружений. Конкуренцию российской компании создают шведская фирма SAAB и французская MBDA.Так, шведские производители предлагают (причём не первый год) ракетный комплекс BAMSE SRSAM, программа которого изначально реализовалась в кооперации с индийской оборонной промышленностью. Речь идёт о совместной программе с индийской «Ashok Leyland». Смысл шведско-индийской интеграции заключается в постановке зенитной ракетной системы ближнего радиуса действия BAMSE на индийскую автомобильную платформу. Напомним, что Нью-Дели активно продвигает программу «Сделано в Индии» («Делай в Индии»).В индийских СМИ пишут, что Россия готова предложить выгодные условия. В первую очередь сообщается о рассмотрении возможности приобретения российских ПЗРК "Игла-С". Но ряд индийских экспертов отмечают, что у России следовало бы приобрести и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1». При этом упор делается на то, что российский «Панцирь» функционален. При этом в Минобороны Индии заявляли, что у российской заявки, на самом деле, "мало шансов".Напомним, что ранее Индия подписала контракт на поставку российские ЗРК С-400, который становится крупнейшей российско-индийской военно-технической сделкой за последнее время. В Нью-Дели при этом продолжают оглядываться на США на предмет того, не введут ли американцы санкции за торговлю с РФ.О своём окончательном решении по ЗРК ближнего радиуса действия Минобороны Индии объявит в ближайшее время. Напомним, что ранее ЗРПК "Панцирь-С1" у России приобрели такие страны как Алжир, Сирия, ОАЭ и ряд других.