Американский эксперт нашел «серьёзный недостаток» у российских танков
Одно из самых больших преимуществ американских механизированных войск – наличие навигационной системы Blue Force Tracker, приводит мнение американского эксперта издание The National Interest.
Blue Force Tracker (BFT) является системой оперативного управления, которая в реальном времени предоставляет на уровне бригады (от командира соединения до отдельной боевой машины) информацию (и связь между ними) о ситуации на поле боя с указанием местонахождения союзных сил (машин).
Автор уверен, что преимущества американской системы очевидны: командиры имеют возможность быстро реагировать на изменяющуюся обстановку, а также увеличивать скорость маневров, поскольку затрачивают гораздо меньше времени для ориентирования сил относительно друг друга.
При этом российские танки оснащены стандартной радиостанцией – комплексом Р-168, который обеспечивает связь в радиусе до 30 км, отмечает он.
Другой компонент, относительно широко распространенный в российских танковых войсках – навигационная система «Азимут», состоящая из приемника ГЛОНАСС, электронного компаса и других датчиков. Эта система связана с Р-168.
По мнению эксперта, эта связка ограничивает возможности россиян по отслеживанию ситуации на поле боя, однако вписывается в российскую «философию управления» войсками.
В то время как любой танк Abrams имеет систему BFT, позволяющую с легкостью ориентироваться на местности и видеть положение союзных сил, российский танк может перемещаться лишь «с помощью радиокоманд или карты», - пишет издание.
По-видимому, США в этой области сохраняют значительное преимущество, - заключает автор. Фраза "по-видимому" говорит сама за себя.
Blue Force Tracker (BFT) является системой оперативного управления, которая в реальном времени предоставляет на уровне бригады (от командира соединения до отдельной боевой машины) информацию (и связь между ними) о ситуации на поле боя с указанием местонахождения союзных сил (машин).
Автор уверен, что преимущества американской системы очевидны: командиры имеют возможность быстро реагировать на изменяющуюся обстановку, а также увеличивать скорость маневров, поскольку затрачивают гораздо меньше времени для ориентирования сил относительно друг друга.
При этом российские танки оснащены стандартной радиостанцией – комплексом Р-168, который обеспечивает связь в радиусе до 30 км, отмечает он.
Другой компонент, относительно широко распространенный в российских танковых войсках – навигационная система «Азимут», состоящая из приемника ГЛОНАСС, электронного компаса и других датчиков. Эта система связана с Р-168.
По мнению эксперта, эта связка ограничивает возможности россиян по отслеживанию ситуации на поле боя, однако вписывается в российскую «философию управления» войсками.
В то время как любой танк Abrams имеет систему BFT, позволяющую с легкостью ориентироваться на местности и видеть положение союзных сил, российский танк может перемещаться лишь «с помощью радиокоманд или карты», - пишет издание.
По-видимому, США в этой области сохраняют значительное преимущество, - заключает автор. Фраза "по-видимому" говорит сама за себя.
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