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Пентагон: для нас важен диалог с российскими военными в САР

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Диалог с россиянами в Сирии очень важен для американских военных и их союзников, при этом размещение там зенитных комплексов С-300 не влияет на операции, проводимые международной коалицией, передает РИА Новости заявление представителя Пентагона Эрика Пахона.




По словам Пахона, чем больше стороны общаются друг с другом, тем лучше. Чем больше они говорят, тем легче им «избежать неправильных оценок».

Он напомнил, что американским военным запрещено сотрудничать с российскими коллегами, однако созданный в свое время канал связи для предупреждения случайных конфликтов, «работает хорошо».

Никаких серьезных инцидентов между российскими и американскими самолетами не происходит, подчеркнул Пахон.

На вопрос, как повлияло на военную деятельность США в этой стране размещение зенитных комплексов С-300, представитель Пентагона ответил: «На наши операции это не повлияло».

При этом он отметил, что переброска любого дополнительного вооружения в Сирию «лишь способствует эскалации конфликта».

Ранее спецпредставитель Госдепа по Сирии Джеймс Джеффри выразил озабоченность по поводу размещения С-300. По его словам, Соединенные Штаты хотели бы знать, какую роль будут играть эти комплексы в конфликте, и кто их будет контролировать.

Ранее в Госдепе заявили, что Вашингтон и Москва могут преодолеть разногласия по Сирии на уровне внешнеполитических ведомств. О позитивном сдвиге в этом направлении, по мнению американских дипломатов, свидетельствует российско-турецкое соглашение о прекращении боевых действий в Идлибе, чего активно добивались Соединенные Штаты.
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