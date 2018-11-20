Пентагон: для нас важен диалог с российскими военными в САР
Диалог с россиянами в Сирии очень важен для американских военных и их союзников, при этом размещение там зенитных комплексов С-300 не влияет на операции, проводимые международной коалицией, передает РИА Новости заявление представителя Пентагона Эрика Пахона.
По словам Пахона, чем больше стороны общаются друг с другом, тем лучше. Чем больше они говорят, тем легче им «избежать неправильных оценок».
Он напомнил, что американским военным запрещено сотрудничать с российскими коллегами, однако созданный в свое время канал связи для предупреждения случайных конфликтов, «работает хорошо».
Никаких серьезных инцидентов между российскими и американскими самолетами не происходит, подчеркнул Пахон.
На вопрос, как повлияло на военную деятельность США в этой стране размещение зенитных комплексов С-300, представитель Пентагона ответил: «На наши операции это не повлияло».
При этом он отметил, что переброска любого дополнительного вооружения в Сирию «лишь способствует эскалации конфликта».
Ранее спецпредставитель Госдепа по Сирии Джеймс Джеффри выразил озабоченность по поводу размещения С-300. По его словам, Соединенные Штаты хотели бы знать, какую роль будут играть эти комплексы в конфликте, и кто их будет контролировать.
Ранее в Госдепе заявили, что Вашингтон и Москва могут преодолеть разногласия по Сирии на уровне внешнеполитических ведомств. О позитивном сдвиге в этом направлении, по мнению американских дипломатов, свидетельствует российско-турецкое соглашение о прекращении боевых действий в Идлибе, чего активно добивались Соединенные Штаты.
По словам Пахона, чем больше стороны общаются друг с другом, тем лучше. Чем больше они говорят, тем легче им «избежать неправильных оценок».
Он напомнил, что американским военным запрещено сотрудничать с российскими коллегами, однако созданный в свое время канал связи для предупреждения случайных конфликтов, «работает хорошо».
Никаких серьезных инцидентов между российскими и американскими самолетами не происходит, подчеркнул Пахон.
На вопрос, как повлияло на военную деятельность США в этой стране размещение зенитных комплексов С-300, представитель Пентагона ответил: «На наши операции это не повлияло».
При этом он отметил, что переброска любого дополнительного вооружения в Сирию «лишь способствует эскалации конфликта».
Ранее спецпредставитель Госдепа по Сирии Джеймс Джеффри выразил озабоченность по поводу размещения С-300. По его словам, Соединенные Штаты хотели бы знать, какую роль будут играть эти комплексы в конфликте, и кто их будет контролировать.
Ранее в Госдепе заявили, что Вашингтон и Москва могут преодолеть разногласия по Сирии на уровне внешнеполитических ведомств. О позитивном сдвиге в этом направлении, по мнению американских дипломатов, свидетельствует российско-турецкое соглашение о прекращении боевых действий в Идлибе, чего активно добивались Соединенные Штаты.
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