Недостроенные фрегаты проекта 11356 используют в "индийском" контракте

Судьба корпусов двух недостроенных фрегатов проекта 11356 "Адмирал Бутаков" и "Адмирал Истомин", находящихся на АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" в Калининграде, все-таки решена, передает блог bmpd со ссылкой на информированный источник в российской судостроительной промышленности.По словам источника, подписанный в октябре 2018 года контракт с Индией на строительство двух фрегатов проекта 11356 предусматривает достройку в интересах индийских ВМС недостроенных фрегатов "Адмирал Бутаков" и "Адмирал Истомин", а не строительство полностью новых кораблей, как сообщалось ранее. Судьба третьего недостроенного фрегата "Адмирал Корнилов" на данный момент не определена, но возможно его использование при постройке двух дополнительных фрегатов на индийской государственной верфи в Гоа. По соглашению сторон относительно четырех фрегатов 11356 сообщалось, что "локализация" постройки двух фрегатов в Индии предполагает буксировку и достройку в Индию одного недостроенного корпуса и постройку в Индии " с нуля" только одного корабля.На достраиваемые в России фрегаты установят штатные газотурбинные главные энергетические установки М7Н производства николаевского ГП НПКГ «Зоря» - «Машпроект» (Украина), которые изначально были изготовлены для этих фрегатов, но в Россию не поступили из-за событий 2014 года. Для фрегатов, строительство которых пройдет в Индии, будут заказаны дополнительные комплекты ГЭУ на ГП НПКГ «Зоря» - «Машпроект».Напомним, что строительство трех фрегатов модифицированного проекта 11356 в интересах ВМФ РФ было приостановлено из-за отсутствия для них главных газотурбинных энергетических установок украинского производства, запрет на поставку которых был наложен Киевской майданной властью после воссоединения Крыма с Россией.