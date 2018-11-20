В рабочий полдень: От колбасного акциза до сушки белья в одесском трамвае
В рубрике «В рабочий полдень» продолжаем публиковать наиболее заметные цитаты политиков, военных и представителей общественности не только России, но и других стран мира. Выбор из целой россыпи высказываний сделать сложно, но мы всё же постарались отобрать те, которые обращают на себя особое внимание.
На третьем месте профессор МГИМО, политолог Валерий Соловей, прокомментировавший инициативу властей о введении акцизов на продукцию мясоперерабатывающей отрасли. На своё странице в Фейсбуке профессор пишет:
Напомним, что Минздрав, обратившись к россиянам, предложил поменьше налегать на сосиски и прочие колбасные изделия, заявив об их вреде для здоровья. При этом многие россияне, принципиально согласившись, что в колбасе, чаще всего, мяса – минимум, задались вопросом, почему в таком случае не вводятся акцизы на такую продукцию как чипсы, майонез, кетчупы, на лапшу быстрого приготовления? Другой вопрос: почему чиновники вместо введения акциза не озаботились тем, чтобы производители колбас повысили их качество?
Минздрав пока не прокомментировал.
На втором месте заявление депутата Госдумы Александра Хинштейна. Парламентарий решил подать в суд на своего коллегу по законодательному цеху Владимира Жириновского, назвав ответ думской комиссии по этике «троллингом».
Хинштейн в Твиттере:
Речь идёт о претензиях депутата Хинштейна к депутату Жириновскому по поводу высказанных тем слов в эфире программы Владимира Соловьёва на ТК «Россия-1». Александр Хинштейн в комиссию по этике направлял заявление, в котором сообщил, что лидер ЛДПР допустил в его адрес «антисемитские высказывания».
На первом месте даже не цитата, а действие жительницы города Одесса. Одесситка вошла в общественный транспорт с тазом, в котором находилось сырое нижнее бельё. В итоге, повязав фартук, девушка развесила бельё для просушки. Так и отправилась по трамвайному маршруту...
Своими действиями одесситка выразила протест против отключения отопления в домах: «Дома сушить бельё негде. Отопления нет».
На третьем месте профессор МГИМО, политолог Валерий Соловей, прокомментировавший инициативу властей о введении акцизов на продукцию мясоперерабатывающей отрасли. На своё странице в Фейсбуке профессор пишет:
Абсолютное скотство — вводить акцизы на колбасу и сосиски. Жду, когда какой-нибудь министр или губернатор посоветует россиянам есть здоровую пищу: икру, севрюжину и морепродукты.
Напомним, что Минздрав, обратившись к россиянам, предложил поменьше налегать на сосиски и прочие колбасные изделия, заявив об их вреде для здоровья. При этом многие россияне, принципиально согласившись, что в колбасе, чаще всего, мяса – минимум, задались вопросом, почему в таком случае не вводятся акцизы на такую продукцию как чипсы, майонез, кетчупы, на лапшу быстрого приготовления? Другой вопрос: почему чиновники вместо введения акциза не озаботились тем, чтобы производители колбас повысили их качество?
Минздрав пока не прокомментировал.
На втором месте заявление депутата Госдумы Александра Хинштейна. Парламентарий решил подать в суд на своего коллегу по законодательному цеху Владимира Жириновского, назвав ответ думской комиссии по этике «троллингом».
Хинштейн в Твиттере:
Получил ответ комиссии по этике на мою жалобу на Жириновского. Это даже не отписка, а троллинг какой-то. Поскольку коллеги не оставили мне другого выбора, буду подавать на Жириновского в суд.
Речь идёт о претензиях депутата Хинштейна к депутату Жириновскому по поводу высказанных тем слов в эфире программы Владимира Соловьёва на ТК «Россия-1». Александр Хинштейн в комиссию по этике направлял заявление, в котором сообщил, что лидер ЛДПР допустил в его адрес «антисемитские высказывания».
На первом месте даже не цитата, а действие жительницы города Одесса. Одесситка вошла в общественный транспорт с тазом, в котором находилось сырое нижнее бельё. В итоге, повязав фартук, девушка развесила бельё для просушки. Так и отправилась по трамвайному маршруту...
Своими действиями одесситка выразила протест против отключения отопления в домах: «Дома сушить бельё негде. Отопления нет».
- Использованы фотографии:
- Фейсбуке "Таирова & Черёмушки"
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