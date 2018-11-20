В рабочий полдень: От колбасного акциза до сушки белья в одесском трамвае

Абсолютное скотство — вводить акцизы на колбасу и сосиски. Жду, когда какой-нибудь министр или губернатор посоветует россиянам есть здоровую пищу: икру, севрюжину и морепродукты.

Получил ответ комиссии по этике на мою жалобу на Жириновского. Это даже не отписка, а троллинг какой-то. Поскольку коллеги не оставили мне другого выбора, буду подавать на Жириновского в суд.