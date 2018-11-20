Американские СМИ высмеяли идею Макрона о европейской армии

Американские СМИ высмеяли идею президента Франции Эммануэля Макрона о создании общеевропейской армии, независимой от Соединенных Штатов. Ведущие американского телеканала Fox News назвали саму идею армии Европы смешной и заявили, что без США Европа не сможет защитить свою территорию.Американский телеканал Fox News высмеял идею французского президента Эммануэля Макрона, заявившего о возможном создании объединенной армии Европы без участия США. Ведущие телеканала назвали современную Европу сугубо пацифистской территорией, не способной обеспечить собственную безопасность без участия американской армии. По их мнению Европа уже давно утратила свою воинственность и не в состоянии создать самостоятельные вооруженные силы. Все эти годы США защищали Евросоюз, без Америки Европа - ничто, заявили в Fox News. Заявления Макрона об армии Европы есть не что иное, как попытка поднять свой пошатнувшийся рейтинг.Ранее Макрон выступил с предложением о создании общеевропейской армии для защиты от России, Китая и США, в том числе в киберпространстве. Предложение Макрона поддержала канцлер Германии Ангела Меркель, тогда как Дональд Трамп признал такое предложение "оскорбительным" и потребовал сначала оплатить все расходы, которые США потратили на защиту Европы.