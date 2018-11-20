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Подразделения «дивизии будущего» оснастят модернизированными БМП-2

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Первым соединением, мотострелковые подразделения которого полностью перейдут на БМП-2, станет 90-я танковая дивизия, сформированная недавно на Урале, сообщают Известия.




Данная дивизия стала своего рода опытной площадкой для отработки новой штатной структуры и тактики. В связи с этим в войсках она получила название «дивизия будущего».

БМП-2М оснащена боевым модулем «Бережок», заслужившим высокие оценки военных.

Газета уточняет, что модификация БМП-2М «Бережок» изначально разрабатывалась для экспорта (партия машин была поставлена в Алжир), однако позднее разработка получила высокую оценку внутри страны.

На БМП установлены дополнительные средства поражения, современная система управления огнем и более мощный двигатель. Помимо автоматической пушки калибра 30 мм и спаренного пулемета (7,62 мм) машина получила автоматический гранатомет и противотанковые ракеты (ПТУР), управляемые из кабины. В систему управления огнем входят панорамный прицел с тепловизором (у командира) и комбинированный прицел с лазерным дальномером и прибором ночного видения (у наводчика).

Как сообщили в военном ведомстве, новую технику получат мотострелковые полки дивизии и мотострелковые батальоны танковых полков. Это увеличит огневую мощь и возможности по уничтожению бронетехники противника.

По словам руководителя Академии геополитических проблем генерал-полковника Леонида Ивашова, соединения смешанного состава отвечают требованиям сегодняшнего дня.

В настоящее время достигать успеха «можно и нужно» не массой техники и людей, а маневренностью, внезапными ударами и концентрацией огня, отметил он.
Использованы фотографии:
Vitaly V. Kuzmin, http://www.vitalykuzmin.net
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Комплекс «Бережок» существенно повысил боевую мощь БМП-2М
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