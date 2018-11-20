ВЦИОМ: Россияне предпочитают армию и церковь другим общественным институтам

20 ноября опубликованы исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения. В нем сказано, что среди всех государственных и общественных институтов России наибольшее одобрение по мнению россиян заслужила армия - 85,8%.Во ВЦИОМ отметили, что «на фоне изменений в пенсионном законодательстве все показатели одобрения деятельности государственных и общественных институтов снизились по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Однако одобрение общественных институтов сегодня выше, чем показатели летнего периода».Второе место в представленном рейтинге народного доверия занимает Русская православная церковь - 69,5 процента.Правоохранительные органы заняли третье место в списке с 55,9 процентами.Доверие Россиян к СМИ значительно снизилось с 63,8 в 2017 до 55,4 процента в 2018 году, а к Общественной палате - с 52,5 до 43,8.Совет Федерации заслужил одобрение 41,5 процента.Деятельность Госдумы одобряют лишь 35,9 процента опрошенных.К профсоюзам 36,5 процента относятся с недоверием, однако обратные чувства проявляют лишь 31,7 процента наших сограждан.