Пхеньян начал подрыв сторожевых постов вдоль межкорейской границы

Северокорейские военные уничтожили десять укрепленных постов вдоль межкорейской границы в демилитаризованной зоне, сообщает "Ренхап" со ссылкой на южнокорейское Минобороны. Подрывы производились после предварительного уведомления южнокорейской стороны.Подрывы постов охраны производятся согласно договоренности между Пхеньяном и Сеулом, направленной на разрядку военной напряженности в районе межкорейской границы и создание мер по укреплению взаимного доверия. Всего по договору должно быть уничтожено 20 сторожевых вышек в районе пункта Пханмунджом на западе демилитаризованной зоны: по 10 с каждой стороны. В то же время на своих местах остается еще примерно 50 южнокорейских и 150 северокорейских сторожевых постов. При этом Сеул и Пхеньян оставляют за собой право сохранить по одному посту охраны, "имеющему историческую или иную ценность".Ранее КНДР и Южная Корея договорились провести полное разминирование объединенной зоны безопасности и вывести из нее все вооружение, установить запретные для военной техники зоны в районе границы, запретить проведение в приграничных районах крупных военных маневров и артиллерийских стрельб.