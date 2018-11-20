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Пхеньян начал подрыв сторожевых постов вдоль межкорейской границы

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Северокорейские военные уничтожили десять укрепленных постов вдоль межкорейской границы в демилитаризованной зоне, сообщает "Ренхап" со ссылкой на южнокорейское Минобороны. Подрывы производились после предварительного уведомления южнокорейской стороны.

Пхеньян начал подрыв сторожевых постов вдоль межкорейской границы



Подрывы постов охраны производятся согласно договоренности между Пхеньяном и Сеулом, направленной на разрядку военной напряженности в районе межкорейской границы и создание мер по укреплению взаимного доверия. Всего по договору должно быть уничтожено 20 сторожевых вышек в районе пункта Пханмунджом на западе демилитаризованной зоны: по 10 с каждой стороны. В то же время на своих местах остается еще примерно 50 южнокорейских и 150 северокорейских сторожевых постов. При этом Сеул и Пхеньян оставляют за собой право сохранить по одному посту охраны, "имеющему историческую или иную ценность".

Ранее КНДР и Южная Корея договорились провести полное разминирование объединенной зоны безопасности и вывести из нее все вооружение, установить запретные для военной техники зоны в районе границы, запретить проведение в приграничных районах крупных военных маневров и артиллерийских стрельб.
Использованы фотографии:
Ренхап
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