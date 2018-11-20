Военных научат «фильтровать» аккаунты в соцсетях
Минобороны решило со следующего года ввести в систему подготовки личного состава обязательный курс по основам защиты государственной тайны, сообщают Известия.
Проходить его будут даже те офицеры и солдаты, которые по должности не работают с секретной информацией.
Программа обучения рядовых рассчитана на 6 часов в каждом учебном периоде (их два – зимний и летний). Для офицерского состава отведено два часа, поскольку они уже получают первоначальные знания по работе с секретной документацией в рамках других дисциплин.
На занятиях военнослужащим объяснят, какую информацию нельзя раскрывать в Сети и напомнят, что попавшие в интернет комментарии, фотографии и видеоролики удалить невозможно. По завершении курса, военнослужащие подпишут документ, что с правилами поведения в интернете ознакомлены, и что за их нарушение им полагается дисциплинарное взыскание (для контрактников – вплоть до увольнения).
К настоящему времени Госдума уже приняла в первом чтении поправки к закону «О статусе военнослужащих». Они как раз посвящены этой теме и запрещают выкладывать в соцсети любую информацию о себе или о сослуживцах, которая раскрывает их ведомственную принадлежность, подробности деятельности и место дислокации.
Автор книги «Социальные сети: новые технологии управления миром» Мария Филь советуют военнослужащим во избежание неприятностей либо вовсе не иметь аккаунтов в соцсетях, либо завести анонимный профиль без указания личных данных, при этом геолокация должна быть отключена.
Газета отмечает, что за рубежом уже давно занимаются вопросами безопасного поведения военных в интернете. Соответствующие правила были опубликованы еще в 2011 году.
Проходить его будут даже те офицеры и солдаты, которые по должности не работают с секретной информацией.
Программа обучения рядовых рассчитана на 6 часов в каждом учебном периоде (их два – зимний и летний). Для офицерского состава отведено два часа, поскольку они уже получают первоначальные знания по работе с секретной документацией в рамках других дисциплин.
На занятиях военнослужащим объяснят, какую информацию нельзя раскрывать в Сети и напомнят, что попавшие в интернет комментарии, фотографии и видеоролики удалить невозможно. По завершении курса, военнослужащие подпишут документ, что с правилами поведения в интернете ознакомлены, и что за их нарушение им полагается дисциплинарное взыскание (для контрактников – вплоть до увольнения).
К настоящему времени Госдума уже приняла в первом чтении поправки к закону «О статусе военнослужащих». Они как раз посвящены этой теме и запрещают выкладывать в соцсети любую информацию о себе или о сослуживцах, которая раскрывает их ведомственную принадлежность, подробности деятельности и место дислокации.
Автор книги «Социальные сети: новые технологии управления миром» Мария Филь советуют военнослужащим во избежание неприятностей либо вовсе не иметь аккаунтов в соцсетях, либо завести анонимный профиль без указания личных данных, при этом геолокация должна быть отключена.
Газета отмечает, что за рубежом уже давно занимаются вопросами безопасного поведения военных в интернете. Соответствующие правила были опубликованы еще в 2011 году.
- Использованы фотографии:
- PhotoXPress.ru
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