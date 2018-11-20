Новости

Россия выиграла индийский тендер на поставку переносных ЗРК

21
Россия выиграла индийский тендер на поставку вооруженным силам Индии переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла-С", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Россия выиграла индийский тендер на поставку переносных ЗРК



Ранее "Военное Обозрение" опубликовало новость о возможном приобретении индийскими ВС ЗРПК "Панцирь-С1", в которой говорилось об участии России в индийском тендере на поставку переносных ЗРК.

Как заявил источник издания, Россия выиграла тендер на поставку ПЗРК "Игла-С" индийской армии, теперь предстоят контрактные переговоры, добавил он. Ранее индийский телеканал NDTV со ссылкой на местные военные источники сообщил, что в тендере на поставку вооруженным силам Индии переносных зенитно-ракетных комплексов участвовали "Рособоронэкспорт" и европейские фирмы SAAB и MBDA, но российские оружейники предложил самые выгодные условия. В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству эту информацию пока не комментируют.

Необходимо отметить, что несмотря на неоднократные заявления Запада об якобы "отсталости" российской техники и вооружения от "передовых" западных образцов, 70% вооружения и техники индийской армии составляют российские/советские вооружения, и индийские вооруженные силы не собираются отказываться от лучших в мире образцов техники и вооружения.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Интервью Владимира Путина радио «Европа-1» и телеканалу TF1
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
21 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти