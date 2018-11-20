Россия выиграла индийский тендер на поставку переносных ЗРК
Россия выиграла индийский тендер на поставку вооруженным силам Индии переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла-С", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
Ранее "Военное Обозрение" опубликовало новость о возможном приобретении индийскими ВС ЗРПК "Панцирь-С1", в которой говорилось об участии России в индийском тендере на поставку переносных ЗРК.
Как заявил источник издания, Россия выиграла тендер на поставку ПЗРК "Игла-С" индийской армии, теперь предстоят контрактные переговоры, добавил он. Ранее индийский телеканал NDTV со ссылкой на местные военные источники сообщил, что в тендере на поставку вооруженным силам Индии переносных зенитно-ракетных комплексов участвовали "Рособоронэкспорт" и европейские фирмы SAAB и MBDA, но российские оружейники предложил самые выгодные условия. В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству эту информацию пока не комментируют.
Необходимо отметить, что несмотря на неоднократные заявления Запада об якобы "отсталости" российской техники и вооружения от "передовых" западных образцов, 70% вооружения и техники индийской армии составляют российские/советские вооружения, и индийские вооруженные силы не собираются отказываться от лучших в мире образцов техники и вооружения.
Ранее "Военное Обозрение" опубликовало новость о возможном приобретении индийскими ВС ЗРПК "Панцирь-С1", в которой говорилось об участии России в индийском тендере на поставку переносных ЗРК.
Как заявил источник издания, Россия выиграла тендер на поставку ПЗРК "Игла-С" индийской армии, теперь предстоят контрактные переговоры, добавил он. Ранее индийский телеканал NDTV со ссылкой на местные военные источники сообщил, что в тендере на поставку вооруженным силам Индии переносных зенитно-ракетных комплексов участвовали "Рособоронэкспорт" и европейские фирмы SAAB и MBDA, но российские оружейники предложил самые выгодные условия. В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству эту информацию пока не комментируют.
Необходимо отметить, что несмотря на неоднократные заявления Запада об якобы "отсталости" российской техники и вооружения от "передовых" западных образцов, 70% вооружения и техники индийской армии составляют российские/советские вооружения, и индийские вооруженные силы не собираются отказываться от лучших в мире образцов техники и вооружения.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter