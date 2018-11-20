3D-модель дна многое рассказывает о положении фрегата ВМС Норвегии

Представители норвежских ВМС совместно с компанией, которая принимает участие в подъёме затонувшего фрегата «Helge Ingstad», создали трёхмерную модель морского дна в районе расположения боевого корабля. Эта модель послужит основой для проведения операции по подъёму фрегата ВМС Норвегии. Напомним, что для подъёма используется плавучий суперкран «Гулливер», который выполняет миссию под флагом Люксембурга.Примечательно, что свою 3D-модель морского донного рельефа ранее представили в норвежских СМИ. Как выясняется, разница от новой представленной модели, не особенно велика.Эксперты отмечают, что корабль находится на идущей на глубину платформе. Причём глубина, на которую может в итоге «сползти» фрегат, составляет около 50 м. Норвежские военные говорят о 54 м. Это своеобразная морская яма, которая относится к прибрежной зоне Атлантики. За краями этой ямы, которые поднимаются на несколько метров выше её дна, уже совсем другие глубины – куда более существенные.Однако после исследования рельефа дна специалисты пришли к единому мнению, что даже относительно сильный шторм не сможет унести боевой корабль дальше упомянутой 50-метровой донной ямы, частично в которую «Helge Ingstad» уже сполз.Между тем, с севера Норвегии к Бергену, неподалёку от которого и затонул фрегат после столкновения с танкером «Сола», надвигается шторм. На данный момент он бушует в районе Тромсё, при этом юго-западный ветер гонит непогоду к югу Норвегии, встречаясь с другими потоками воздушных масс высокой скорости от Осло – в западном направлении.Отмечается, что сильный ветер и высокие волны, которые характерны для Норвегии в это время года, могут растянуть операцию по поднятию фрегата на неопределённый срок.