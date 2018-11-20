Новая сапёрная машина поступит на вооружение инженерных подразделений
В Ленинградской области завершаются испытания бурильно-ударной машины БУМ-2, созданной в интересах инженерных войск, сообщают Известия.
Машина предназначена для бурения бетона и любых типов грунта, включая скальный и вечную мерзлоту. Она обеспечивает весь диапазон технического бурения, в том числе наклонного.
БУМ-2 будет серийно производиться на шасси автомобиля КамАЗ-63501. Мощный двигатель позволяет делать технологические отверстия диаметров до 300 мм на глубину до 6 метров. Выносная стрела обеспечивает наклонное бурение под углом до 170º.
С помощью машины специалисты инженерных войск будут возводить временные и постоянные фортификационные сооружения, а также заниматься оборудованием позиций. Заложенные в проделанные машиной шпуры (технологические отверстия) заряды помогут быстро «выкопать» траншею в тяжелом грунте, например в скальной породе. БУМ-2 будет также востребована при установке минных полей – оператор, не выходя из машины, сможет пробурить несколько рядов отверстий для скрытой установки боеприпасов.
В случае необходимости машина забьет сваи, которые станут фундаментом для жилого дома-контейнера в арктической зоне, где все строительные объекты размещаются исключительно на свайном фундаменте.
Пригодятся новые машины и при ликвидации последствий ЧС. Кроме того, она существенно сократит время георазведки участка местности, что, в свою очередь, ускорит возведение тех же самых фортификационных сооружений, отметил военный эксперт Олег Желтоножко.
Машина предназначена для бурения бетона и любых типов грунта, включая скальный и вечную мерзлоту. Она обеспечивает весь диапазон технического бурения, в том числе наклонного.
БУМ-2 будет серийно производиться на шасси автомобиля КамАЗ-63501. Мощный двигатель позволяет делать технологические отверстия диаметров до 300 мм на глубину до 6 метров. Выносная стрела обеспечивает наклонное бурение под углом до 170º.
С помощью машины специалисты инженерных войск будут возводить временные и постоянные фортификационные сооружения, а также заниматься оборудованием позиций. Заложенные в проделанные машиной шпуры (технологические отверстия) заряды помогут быстро «выкопать» траншею в тяжелом грунте, например в скальной породе. БУМ-2 будет также востребована при установке минных полей – оператор, не выходя из машины, сможет пробурить несколько рядов отверстий для скрытой установки боеприпасов.
В случае необходимости машина забьет сваи, которые станут фундаментом для жилого дома-контейнера в арктической зоне, где все строительные объекты размещаются исключительно на свайном фундаменте.
Пригодятся новые машины и при ликвидации последствий ЧС. Кроме того, она существенно сократит время георазведки участка местности, что, в свою очередь, ускорит возведение тех же самых фортификационных сооружений, отметил военный эксперт Олег Желтоножко.
- Использованы фотографии:
- vitalykuzmin.net/Виталий Кузьмин, https://iz.ru
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