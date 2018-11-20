Генрокуратура раскрыла масштаб хищений на космодроме "Восточный"
Генеральная прокуратура России выявила множественные нарушения при строительстве космодрома "Восточный", возбуждено более 140 уголовных дел, заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, передает РИА Новости.
По словам Куренного, при строительстве космодрома только за последние четыре года выявлено 17 тысяч нарушений, приведших к ущербу в десять миллиардов рублей. По данным фактам возбуждено более 140 уголовных дел, часть денежных средств в бюджет удалось вернуть, но это лишь малая доля причиненного ущерба. За четыре года к различным видам ответственности привлечено более тысячи человек из должностных лиц, представителей сторонних подрядных организаций и так далее.
Он рассказал, что только за этот год работниками прокуратуры было выявлено 78 нарушений, привлекли к административной ответственности 14 компаний и должностных лиц. Общий ущерб от этих нарушений составил 23,6 миллиона рублей, удалось вернуть 23,4 миллиона рублей.
Восточный — первый гражданский космодром России. Он строится около города Циолковский (ранее — поселок Углегорск) в Амурской области с 2012 год. Его строительство сопровождается многочисленными скандалами из-за крупных хищений при строительстве и невыплаты зарплат рабочим. Первый пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с Восточного с тремя спутниками успешно произвели 28 апреля 2016-го.
По словам Куренного, при строительстве космодрома только за последние четыре года выявлено 17 тысяч нарушений, приведших к ущербу в десять миллиардов рублей. По данным фактам возбуждено более 140 уголовных дел, часть денежных средств в бюджет удалось вернуть, но это лишь малая доля причиненного ущерба. За четыре года к различным видам ответственности привлечено более тысячи человек из должностных лиц, представителей сторонних подрядных организаций и так далее.
Он рассказал, что только за этот год работниками прокуратуры было выявлено 78 нарушений, привлекли к административной ответственности 14 компаний и должностных лиц. Общий ущерб от этих нарушений составил 23,6 миллиона рублей, удалось вернуть 23,4 миллиона рублей.
Восточный — первый гражданский космодром России. Он строится около города Циолковский (ранее — поселок Углегорск) в Амурской области с 2012 год. Его строительство сопровождается многочисленными скандалами из-за крупных хищений при строительстве и невыплаты зарплат рабочим. Первый пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с Восточного с тремя спутниками успешно произвели 28 апреля 2016-го.
- Использованы фотографии:
- Роскосмос
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter