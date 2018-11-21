2019. Украинская война
Минских соглашений де-факто уже нет. Киев разрушил их, объявив Россию «страной-агрессором», но Россия на это не реагирует. Вместо «Минска» бандеровский режим анонсирует теперь «российско-украинскую войну» на Донбассе и на Азове, но Россия на это тоже не реагирует, зачем спешить на войну? Тем более что Киев, в общем, повторяет риторику глобалистской «Вашингтон пост» и маккейновских «борцов за демократию», их развязный язык про «агрессивную Россию».
Антироссийская истерия на Западе началась, пожалуй, с мюнхенской речи Путина в 2007 году, координируется из одного центра, и это не Трамп, сегодня этот центр представляет скорее Курт Волкер, возглавивший «Фонд демократии» покойного сенатора Маккейна. На острие этой антироссийской политики находится сегодня бандеровская Украина, поэтому её неонацистов курирует и политически прикрывает Курт Волкер, и до чего же он докурировался?
Бандеровский режим в 2018 году представляет собой нестабильное образование, в следующем году ему предстоят президентские и парламентские выборы, которые могут привести к дестабилизации страны, другими словами, к украинской войне. Эта гражданская война пока локализована на Донбассе, она-то и выдаётся за «российско-украинскую».
В результате выборов война с Донбасса может распространиться на всю территорию Украины, и первые симптомы этого уже появляются. «Неопознанные» активисты-боевики безнаказанно блокируют дом шефа МВД Арсена Авакова, который является также шефом других боевиков — наци-«Азова». Рано или поздно их дорожки пересекутся…
Вообще, это закономерный итог западной политики «умиротворения» бандеровских нацистов: только не бейте «сепаратистов» напоказ, не нужно этих показательных акций устрашения вроде одесской. Под крышей Минского процесса бандеровцев удавалось сдерживать, но сегодня эту крышу снесло. Верховной радой приняты откровенно нацистские законы о языке, на очереди аналогичные законы о прессе и другие. Насилие наци-активистов выплёскивается всё больше на улицу, и они уже начинают конфликтовать между собой, борясь за сферы влияния.
Президентские выборы на Украине в марте 2019 года, если они состоятся, будут иметь постановочный характер под контролем американского посольства. Как правило, Госдеп США старается ставить в своих колониях слабых президентов, ими легче манипулировать, если не просто своих агентов. На Украине этот сценарий представляет певец Святослав Вакарчук.
Но показательный выборный спектакль на Украине ввиду размеров страны может выйти из-под контроля, или посол США вдруг сам умоет руки, и тогда туземная демократия с наци-окрасом покажет себя во всей красе! «Неизвестные», но вооружённые «активисты» могут начать выяснять между собой отношения по всей стране.
Этот «демократический» сценарий позволит США списать на варварство туземцев результаты своего вмешательства, как это сегодня происходит в Ливии. И лишает возможности другие силы, в данном случае Россию, как-то повлиять на этот «демократический» процесс: просто не с кем будет договариваться, вообще не с кем, как это случилось в Ливии.
То, что выборная кампания 2019 года на Украине с высокой вероятностью может закончиться дестабилизацией страны, понимают и в Киеве, и в Вашингтоне, и в Москве, но выводы и ставки делают разные.
В начале этого года Курт Волкер, помнится, давал 80%-ную гарантию начала войны на Донбассе, если не будут введены миротворцы. Миротворцев на Донбассе нет, а Порошенко войной всё только угрожает. Русофобия Порошенко хоть и безгранична, но войны с Россией, хотя бы на Донбассе, всё нет. Потому что Владимир Путин предупредил о «тяжёлых последствиях для украинской государственности в целом»?
Россия усиливает свои позиции на Ближнем Востоке: в Сирии, в Египте, а через него и в Ливии, но продолжает держать паузу на Украине. Почему? Министр обороны Сергей Шойгу отвечает на это следующим образом: «Считаю невозможным прямое столкновение между Россией и Украиной. У нас одни корни».
В такой ситуации США пытаются взять реванш за Сирию на Украине: официально снимают эмбарго на поставку оружия на Украину, какое-то оружие уже поставляется. Скорее всего, это ответный шаг США на поставку Россией С-300 в Сирию. Помощник президента США Джон Болтон тогда недвусмысленно заявил, что Россия должна отменить своё решение о поставках С-300 в Сирию. С этим требованием в том числе он прилетал, в Москву, но Москва своих решений никогда назад не берёт. Скорее, Кремль отменит эмбарго на поставку оружия талибам в Афганистане: чем талибы хуже бандеровцев? Переговоры с представителями талибов ведутся Москвой уже на официальном уровне («Талибан» запрещён в России).
Украина тем временем погружается в бандеромор с холодомором. Уже депутаты от нацистской партии «Укроп» шутят, что «Украина шла в Европу, а пришла в Антарктиду»…
Антироссийская истерия на Западе началась, пожалуй, с мюнхенской речи Путина в 2007 году, координируется из одного центра, и это не Трамп, сегодня этот центр представляет скорее Курт Волкер, возглавивший «Фонд демократии» покойного сенатора Маккейна. На острие этой антироссийской политики находится сегодня бандеровская Украина, поэтому её неонацистов курирует и политически прикрывает Курт Волкер, и до чего же он докурировался?
Бандеровский режим в 2018 году представляет собой нестабильное образование, в следующем году ему предстоят президентские и парламентские выборы, которые могут привести к дестабилизации страны, другими словами, к украинской войне. Эта гражданская война пока локализована на Донбассе, она-то и выдаётся за «российско-украинскую».
В результате выборов война с Донбасса может распространиться на всю территорию Украины, и первые симптомы этого уже появляются. «Неопознанные» активисты-боевики безнаказанно блокируют дом шефа МВД Арсена Авакова, который является также шефом других боевиков — наци-«Азова». Рано или поздно их дорожки пересекутся…
Вообще, это закономерный итог западной политики «умиротворения» бандеровских нацистов: только не бейте «сепаратистов» напоказ, не нужно этих показательных акций устрашения вроде одесской. Под крышей Минского процесса бандеровцев удавалось сдерживать, но сегодня эту крышу снесло. Верховной радой приняты откровенно нацистские законы о языке, на очереди аналогичные законы о прессе и другие. Насилие наци-активистов выплёскивается всё больше на улицу, и они уже начинают конфликтовать между собой, борясь за сферы влияния.
Президентские выборы на Украине в марте 2019 года, если они состоятся, будут иметь постановочный характер под контролем американского посольства. Как правило, Госдеп США старается ставить в своих колониях слабых президентов, ими легче манипулировать, если не просто своих агентов. На Украине этот сценарий представляет певец Святослав Вакарчук.
Но показательный выборный спектакль на Украине ввиду размеров страны может выйти из-под контроля, или посол США вдруг сам умоет руки, и тогда туземная демократия с наци-окрасом покажет себя во всей красе! «Неизвестные», но вооружённые «активисты» могут начать выяснять между собой отношения по всей стране.
Этот «демократический» сценарий позволит США списать на варварство туземцев результаты своего вмешательства, как это сегодня происходит в Ливии. И лишает возможности другие силы, в данном случае Россию, как-то повлиять на этот «демократический» процесс: просто не с кем будет договариваться, вообще не с кем, как это случилось в Ливии.
То, что выборная кампания 2019 года на Украине с высокой вероятностью может закончиться дестабилизацией страны, понимают и в Киеве, и в Вашингтоне, и в Москве, но выводы и ставки делают разные.
В начале этого года Курт Волкер, помнится, давал 80%-ную гарантию начала войны на Донбассе, если не будут введены миротворцы. Миротворцев на Донбассе нет, а Порошенко войной всё только угрожает. Русофобия Порошенко хоть и безгранична, но войны с Россией, хотя бы на Донбассе, всё нет. Потому что Владимир Путин предупредил о «тяжёлых последствиях для украинской государственности в целом»?
Россия усиливает свои позиции на Ближнем Востоке: в Сирии, в Египте, а через него и в Ливии, но продолжает держать паузу на Украине. Почему? Министр обороны Сергей Шойгу отвечает на это следующим образом: «Считаю невозможным прямое столкновение между Россией и Украиной. У нас одни корни».
В такой ситуации США пытаются взять реванш за Сирию на Украине: официально снимают эмбарго на поставку оружия на Украину, какое-то оружие уже поставляется. Скорее всего, это ответный шаг США на поставку Россией С-300 в Сирию. Помощник президента США Джон Болтон тогда недвусмысленно заявил, что Россия должна отменить своё решение о поставках С-300 в Сирию. С этим требованием в том числе он прилетал, в Москву, но Москва своих решений никогда назад не берёт. Скорее, Кремль отменит эмбарго на поставку оружия талибам в Афганистане: чем талибы хуже бандеровцев? Переговоры с представителями талибов ведутся Москвой уже на официальном уровне («Талибан» запрещён в России).
Украина тем временем погружается в бандеромор с холодомором. Уже депутаты от нацистской партии «Укроп» шутят, что «Украина шла в Европу, а пришла в Антарктиду»…
- Автор:
- Виктор Каменев
- Использованы фотографии:
- depositphotos.com
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