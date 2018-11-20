Кремль обвинил США во вмешательстве в выборы главы Интерпола

Письмо американских сенаторов, призывающих на выборах главы Интерпола голосовать против кандидатуры генерал-майора МВД России Александра Прокопчука, является вмешательством в выборный процесс, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В Кремле назвали американский призыв голосовать против кандидатуры россиянина на пост главы Интерпола грубым вмешательством в избирательный процесс международной организации. Таким образом Дмитрий Песков прокомментировал письмо четырех американских сенаторов, которые призвали администрацию Дональда Трампа и генассамблею Интерпола выступить против кандидатуры российского генерал-майора МВД, который является одним из претендентов на пост главы организации.Свое нежелание видеть россиянина во главе Интерпола американские сенаторы пояснили тем, что Россия якобы использует организацию "для сведения счетов и преследования политических оппонентов", а Прокопчук лично содействует этому.Вслед за США против назначения Прокопчука выступила Украина, которая вообще "пригрозила" выйти из Интерпола, если главой назначат россиянина. Причины называются те же, что и у США, но с добавлением того, что Прокопчук является кадровым офицером разведки ГРУ со всеми вытекающими из этого последствиями.Не отстает от Украины и Литва, которая также угрожает выходом из организации в случае избрания Прокопчука главой Интерпола. Причина - Россия "постоянно злоупотребляет системой Интерпола".Выборы главы организации проходят в эти дни на сессии генеральной ассамблеи Интерпола в ОАЭ.