Кремль обвинил США во вмешательстве в выборы главы Интерпола
Письмо американских сенаторов, призывающих на выборах главы Интерпола голосовать против кандидатуры генерал-майора МВД России Александра Прокопчука, является вмешательством в выборный процесс, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле назвали американский призыв голосовать против кандидатуры россиянина на пост главы Интерпола грубым вмешательством в избирательный процесс международной организации. Таким образом Дмитрий Песков прокомментировал письмо четырех американских сенаторов, которые призвали администрацию Дональда Трампа и генассамблею Интерпола выступить против кандидатуры российского генерал-майора МВД, который является одним из претендентов на пост главы организации.
Свое нежелание видеть россиянина во главе Интерпола американские сенаторы пояснили тем, что Россия якобы использует организацию "для сведения счетов и преследования политических оппонентов", а Прокопчук лично содействует этому.
Вслед за США против назначения Прокопчука выступила Украина, которая вообще "пригрозила" выйти из Интерпола, если главой назначат россиянина. Причины называются те же, что и у США, но с добавлением того, что Прокопчук является кадровым офицером разведки ГРУ со всеми вытекающими из этого последствиями.
Не отстает от Украины и Литва, которая также угрожает выходом из организации в случае избрания Прокопчука главой Интерпола. Причина - Россия "постоянно злоупотребляет системой Интерпола".
Выборы главы организации проходят в эти дни на сессии генеральной ассамблеи Интерпола в ОАЭ.
В Кремле назвали американский призыв голосовать против кандидатуры россиянина на пост главы Интерпола грубым вмешательством в избирательный процесс международной организации. Таким образом Дмитрий Песков прокомментировал письмо четырех американских сенаторов, которые призвали администрацию Дональда Трампа и генассамблею Интерпола выступить против кандидатуры российского генерал-майора МВД, который является одним из претендентов на пост главы организации.
Свое нежелание видеть россиянина во главе Интерпола американские сенаторы пояснили тем, что Россия якобы использует организацию "для сведения счетов и преследования политических оппонентов", а Прокопчук лично содействует этому.
Вслед за США против назначения Прокопчука выступила Украина, которая вообще "пригрозила" выйти из Интерпола, если главой назначат россиянина. Причины называются те же, что и у США, но с добавлением того, что Прокопчук является кадровым офицером разведки ГРУ со всеми вытекающими из этого последствиями.
Не отстает от Украины и Литва, которая также угрожает выходом из организации в случае избрания Прокопчука главой Интерпола. Причина - Россия "постоянно злоупотребляет системой Интерпола".
Выборы главы организации проходят в эти дни на сессии генеральной ассамблеи Интерпола в ОАЭ.
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