США могут лишиться доков для ремонта авианосцев и АПЛ
Повышение уровня Мирового океана представляет серьезную угрозу американской военно-морской базе в Норфолке (штат Виргиния), где проводится ремонт авианосцев и атомных подлодок, сообщает на своем сайте телекомпания NBC.
По словам автора, военно-морская верфь в Норфолке «старше, чем сама нация». Первый военный корабль там построен в 1799 году. За последние 3 столетия несколько раз сгорали дотла, но строители упрямо восстанавливали их на том же самом месте снова и снова. Теперь там восстанавливают национальные АПЛ и авианосцы, которые «позволяют Пентагону быстро реагировать на военные и гуманитарные кризисы по всему миру».
В настоящее время уровень Мирового океана поднимается, и наиболее уязвимыми оказались 5 сухих доков, один из которых предназначен для ремонта авианосцев, а остальные – для подлодок. Проектировались они, естественно, без учета возможных глобальных климатических изменений.
Между тем за последние десятилетия уровень воды в районе Норфолка поднялся на 1,5 фута (более 45 см). К 2045 году уровень океана может подняться более чем на один метр (по сравнению с 1960 годом).
Как заявили в ВМС США, затопление сухих доков будут иметь катастрофические последствия для боевых кораблей. В этом году военные направили в Конгресс проекты по модернизации сооружений, требующие десятки миллионов долларов, но ответа пока не получили.
Один из проектов предполагает строительство дамбы стоимостью $30 млн., которая на 20 лет защитит морскую верфь в Норфолке. По данным телекомпании, этот проект – составная часть более масштабного многомиллиардного плана по спасению американских верфей, расположенных также в штатах Мэн, Вашингтон и Гавайи.
По словам автора, военно-морская верфь в Норфолке «старше, чем сама нация». Первый военный корабль там построен в 1799 году. За последние 3 столетия несколько раз сгорали дотла, но строители упрямо восстанавливали их на том же самом месте снова и снова. Теперь там восстанавливают национальные АПЛ и авианосцы, которые «позволяют Пентагону быстро реагировать на военные и гуманитарные кризисы по всему миру».
В настоящее время уровень Мирового океана поднимается, и наиболее уязвимыми оказались 5 сухих доков, один из которых предназначен для ремонта авианосцев, а остальные – для подлодок. Проектировались они, естественно, без учета возможных глобальных климатических изменений.
Между тем за последние десятилетия уровень воды в районе Норфолка поднялся на 1,5 фута (более 45 см). К 2045 году уровень океана может подняться более чем на один метр (по сравнению с 1960 годом).
Как заявили в ВМС США, затопление сухих доков будут иметь катастрофические последствия для боевых кораблей. В этом году военные направили в Конгресс проекты по модернизации сооружений, требующие десятки миллионов долларов, но ответа пока не получили.
Один из проектов предполагает строительство дамбы стоимостью $30 млн., которая на 20 лет защитит морскую верфь в Норфолке. По данным телекомпании, этот проект – составная часть более масштабного многомиллиардного плана по спасению американских верфей, расположенных также в штатах Мэн, Вашингтон и Гавайи.
- Использованы фотографии:
- ВМС США
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