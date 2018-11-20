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Об испытаниях ракетных вооружений Су-57 в Сирии

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Летчик-испытатель Сергей Богдан в интервью телеканалу "Звезда" заявил, что авиационные комплексы пятого поколения Су-57 успешно применили новое вооружение в Сирии во время ранее осуществлённых испытаний.




Опытный лётчик сказал, что «задача была показать самолёт в деле, с боевым применением новых видов оружия и новыми способами их использования. Применены они были достаточно успешно».

Было отмечено, что перед применением комплексов в Сирии велась длительная лётно-техническая подготовка.

В феврале текущего года во время первой "командировки" Су-57 в Сирии были испытаны оперативно-тактические крылатые ракеты истребителя. Ракеты применялись в условиях реальных боевых действий. Нанесение ударов осуществлялось по позициям и укреплениям боевиков, которые пытались перегруппироваться для осуществления контрнаступления на позиции сирийских правительственных сил.

Су-57 имеет на вооружении 30-миллиметровую пушку 9-А1-4071К с боекомплектом 150 снарядов, в основных отсеках размещены ракеты СД и БД, а также корректируемые авиабомбы, в боковых отсеках - сверхманевренные ракеты МД. На внешней подвеске истребитель способен нести 8 ракет различного назначения.

В частности, речь идёт о модернизированной версии ракеты К-77 (изделие 180), которую называют "абсолютным оружием". Новая версия ракеты имеет дальность поражения в 192 км (по другим данным - 202 км). Высокоточное оружие обладает устойчивостью к постановке помех и имеет возможности по поиску систем РЭБ противника, которые эти помехи и организуют. Эксперты считают, что применение ракет в условиях сознательной постановки помех в Сирии также могло осуществляться для уточнения их основных боевых параметров и уровня эффективности.
Использованы фотографии:
ПАО «Компания «Сухой»
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