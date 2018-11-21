Бум! Бурильно-ударная машина БУМ-2: испытания завершаются
Инженерные войска, призванные решать особые задачи, нуждаются в специальной технике с теми или иными возможностями. Российская оборонная промышленность предлагает армии различные перспективные разработки всех необходимых типов. В настоящее время завершает испытания один из новейших образцов инженерной техники – бурильно-ударная машина БУМ-2. В ближайшем будущем она должна будет пройти все оставшиеся проверки и после этого поступить на снабжение.
Перспективный образец техники для инженерных войск был впервые представлен в прошлом году. Бурильно-ударную машину БУМ-2 в виде полноценного образца и макета показали в рамках международного военно-технического форума «Армия-2017». Для большей наглядности машина демонстрировалась в развернутом положении и имитировала подготовку к бурению. Тогда же организация-разработчик и будущий эксплуатант рассказали о возможностях и характеристиках новой БУМ-2. Кроме того, стало известно, что к моменту первой публичной демонстрации перспективный образец успел выйти на испытания и справиться с частью проверок.
К августу 2017 года и до первой публичной демонстрации изделие БУМ-2 успело пройти полевые испытания, в ходе которых подтвердило свои возможности и характеристики. Сообщалось, что в 2018 году должны состояться государственные испытания нового образца, по итогам которых будет решаться вопрос принятия техники на снабжение. Таким образом, на выставке демонстрировалась перспективная разработка, приближавшаяся к началу серийного производства и старту службы.
В марте 2018 года появились новые сведения о планах военного ведомства в отношении машины БУМ-2. Пресс-служба министерства обороны подтвердила планы на текущий год, предусматривающие проведение государственных испытаний. После их завершения изделие должно будет поступить на снабжение инженерных войск. Военное ведомство вновь указало задачи и преимущества новейшего образца. Оно напомнило, что БУМ-2 должна значительно повысить возможности инженерных войск при возведении постоянных и временных сооружений, а также при решении иных задач, связанных со строительством или бурением.
В ходе международного форума «Армия-2018», прошедшего несколько месяцев назад, промышленность и армия вновь представили перспективную инженерную машину с буровым оборудованием. Ранее оглашенная информация о ходе работ и планах на ближайшее будущее получила подтверждение. Официальные лица напомнили о продолжающихся испытаниях и о скором принятии техники на снабжение.
В сентябре армия впервые опробовала новую технику в полевых условиях. В рамках крупнейших учений «Восток-2018» инженерные войска применяли различную технику, как уже имеющуюся в частях, так и проходящую испытания. В частности, к учениям привлекли машины БУМ-2. С их помощью решалась задача водообеспечения участников маневров. Бурильные установки готовили скважины, затем использовавшиеся для добычи воды. Подготовка воды к потреблению осуществлялась другой техникой инженерных войск.
19 ноября издание «Известия» опубликовало новое сообщение о ходе проекта БУМ-2, полученное от неназванного представителя министерства обороны. По его данным, бурильно-ударная машина нового типа все еще проходит государственные испытания, площадкой для которой стал один из полигонов Ленинградской области. При этом испытания подходят к концу. Впрочем, источник не назвал точные сроки завершения проверок и принятия БУМ-2 на снабжение.
Последние новости показывают, что работы по проекту БУМ-2 продолжаются и вскоре должны привести к желаемому результату. В ближайшем будущем новый образец инженерной техники поступит на снабжение сухопутных войск и расширит их возможности при решении определенных задач. Следует ожидать, что появление бурильно-ударной машины окажет самое серьезное влияние на потенциал инженерных войск. Производитель именует БУМ-2 принципиально новой машиной, и скоро войска смогут использовать все ее преимущества.
***
Перспективный проект бурильно-ударной машины для инженерных войск был разработан специалистами ООО «Геомаш-Центр» (г. Москва). Эта организация, ведущая свою историю с конца XIX века, является крупным разработчиком и производителем бурового оборудования, и ее опыт было решено использовать в интересах инженерных войск. Несколько лет назад (точные данные на этот счет не публиковались) компания получила заказ на разработку новой бурильно-ударной машины армейского назначения. В 2017 году она подала на испытания первый опытный образец.
Перспективная инженерная машина БУМ-2 имеет достаточно простую архитектуру. На существующее автомобильное шасси с высокими характеристиками предлагается устанавливать платформу со специальным оборудованием. Кроме того, машина несет ручной инструмент строительного назначения. Такая архитектура обеспечивает возможность быстрого выхода в заданный район для выполнения поставленной задачи. Кроме того, машина строится на базе хорошо освоенного в производстве и эксплуатации шасси, что тоже дает существенные преимущества.
В качестве базы для БУМ-2 выбрано вездеходное колесное шасси общего назначения КамАЗ-63501. Эта машина комплектуется дизельным двигателем мощностью 360 л.с. и имеет полноприводное четырехосное шасси. На грузовой платформе может размещаться оборудование или полезная нагрузка массой до 16 т; возможна буксировка прицепа массой чуть менее 30 т. Максимальная скорость на шоссе, вне зависимости от нагрузки, достигает 90 км/ч. Шасси КамАЗ-63501 активно используется российскими вооруженными силами, в том числе в качестве носителя специального оборудования различного назначения.
В ходе строительства бурильно-ударной машины на имеющееся шасси устанавливается набор специального оснащения. Непосредственно за кабиной, над второй осью, монтируются несколько ящиков для перевозки инструментов и имущества. Позади них предусматривается опорная рама для стрелы, используемая в транспортном положении. По бокам от рамы на уровне шасси располагаются лотки с креплениями для перевозки сменных буровых шнеков. Под опорной рамой и в задней части шасси монтируются две пары гидравлических домкратов для вывешивания перед работой. В кормовой части шасси, над задней тележкой, устанавливается поворотная платформа с основными агрегатами.
Платформа выполнена полноповоротной, однако она может использовать свое рабочее оборудование только в секторе шириной 270° – по бокам и сзади относительно шасси, за исключением зоны, перекрываемой шасси и кабиной. Слева на платформе размещается кабина оператора с развитым остеклением, обеспечивающим хороший обзор. У правого борта и у кормы платформы имеются кожухи с различным оснащением. Сбоку от кабины, вблизи центра платформы, находится опора качающейся стрелы. Управление перемещением стрелы и ее рабочего оборудования осуществляется за счет гидравлики. Рукава гидравлической системы располагаются преимущественно открыто и не имеют развитой защиты.
Телескопическая стрела с гидравлическим приводом несет на себе качающуюся направляющую для бурового оборудования. Основным элементом последнего является гидромотор, установленный на подвижном основании. При бурении он отвечает за вращение шнека и выполняет удары. Мотор может перемещаться по направляющей, обеспечивая заглубление в грунт или породу. Конструкция стрелы и направляющей позволяет производить бурение под разными углами к вертикали и поверхности. Обеспечено бурение как вертикально вниз, так и под углами до 170° к вертикали. Поворот платформы со стрелой дает возможность бурить близкорасположенные скважины без перемещения самой машины.
В комплект машины БУМ-2 входят несколько буровых шнеков с разными характеристиками и возможностями. При помощи такой оснастки бурильно-ударная машина может работать на немерзлых и мерзлых грунтах, а также на скальной породе. При этом в разных условиях имеются отличающиеся ограничения на скорость бурения, максимальную глубину скважины и т.д. Несмотря на это, специальное оборудование БУМ-2 обеспечивает решение широкого круга задач.
Используя шнек диаметром 180 мм, бурильно-ударная машина способна проделывать в мягком или мерзлом грунте скважины глубиной до 6 м. При использовании 300-мм шнеков максимальная глубина сокращается до 4 м. Также возможно бурение скважин в скальной породе, однако в этом случае их глубина ограничивается 2,8 м. Шнеки для решения таких задач имеют диаметр 40 и 80 мм.
Экипаж БУМ-2 состоит всего из двух человек – водителя и оператора буровой установки. Все основные операции, предусматривающие бурение, осуществляются экипажем при помощи средств дистанционного управления. Тем не менее, в некоторых ситуациях экипажу придется покидать свои кабины. В частности, смена рабочего оборудования выполняется при непосредственном участии человека.
В распоряжении экипажа также имеется набор ручного инструмента. Используются гидравлические устройства; рабочее давление создается штатными насосами бурильной установки и подается к инструменту по гибким рукавам. Наличие ручного гидроинструмента позволяет решать некоторые задачи, не требующие привлечения полноразмерной бурильно-ударной системы.
Фактически БУМ-2 решает только одну задачу – машина способна бурить скважины и шпуры разного диаметра и глубины в различных грунтах и породах. При этом она может участвовать в разных работах и обеспечивать выполнение более широкого круга задач. Прежде всего, скважины больших диаметров могут использоваться для забивки готовых свай либо при изготовлении заливных. Это позволяет использовать бурильно-ударную машину при строительстве разных объектов военного или гражданского назначения. Сфера применения машины в таком случае зависит только от текущей ситуации и планов командования.
Скважины разного диаметра могут использоваться для забора грунтовых вод. Тем не менее, БУМ-2 не может самостоятельно выполнять все работы такого рода, и для подготовки воды к последующему использованию потребителями требуется участие комплексов, состоящих на снабжении подразделений водообеспечения.
Бурильно-ударная машина также может применяться при проведении взрывных работ разного рода. Шпуры малых диаметров, проделанные в скальной породе, пригодны для размещения зарядов взрывчатых веществ. Прежде всего, такие работы должны выполняться для проделывания траншей, проломов или проходов на сложных ландшафтах. Кроме того, бурение скважин под взрывчатку может быть полезным для разрушения зданий, шоссе, взлетно-посадочных полос и других объектов.
Таким образом, имея ограниченный набор функций, перспективная бурильно-ударная машина БУМ-2 способна решать разные задачи в различных областях военного строительства, демонтажа или обеспечения. Подобное «универсальное» средство представляет большой интерес для инженерных войск. Кроме того, оно способно оказать положительное влияние на потенциал других родов войск, с которыми взаимодействуют военные инженеры.
***
Новые образцы техники нужны всем структурам вооруженных сил, и инженерные войска не являются исключением. В последние годы специально для этого рода войск было разработано несколько новых образцов специальной техники того или иного назначения. Часть этих изделий уже доведена до серии и эксплуатации, тогда как другие пока проходят испытания и лишь готовятся к поступлению на снабжение. Среди последних пока числится бурильно-ударная машина БУМ-2.
Согласно последним сообщениям, БУМ-2 сейчас завершает государственные испытания, по результатам которых должна будет поступить на снабжение инженерных войск. Точные сроки завершения текущих работ и появления приказа о принятии техники армией пока не назывались, но очевидно, что это произойдет в самое ближайшее время. Таким образом, к началу следующего десятилетия инженерные войска смогут получить новые образцы техники в достаточном количестве, а также освоить их, тем самым повысив общие показатели армии в целом.
По материалам сайтов:
http://mil.ru/
http://tass.ru/
http://iz.ru/
https://geomash.ru/
http://bastion-karpenko.ru/
Перспективный образец техники для инженерных войск был впервые представлен в прошлом году. Бурильно-ударную машину БУМ-2 в виде полноценного образца и макета показали в рамках международного военно-технического форума «Армия-2017». Для большей наглядности машина демонстрировалась в развернутом положении и имитировала подготовку к бурению. Тогда же организация-разработчик и будущий эксплуатант рассказали о возможностях и характеристиках новой БУМ-2. Кроме того, стало известно, что к моменту первой публичной демонстрации перспективный образец успел выйти на испытания и справиться с частью проверок.
К августу 2017 года и до первой публичной демонстрации изделие БУМ-2 успело пройти полевые испытания, в ходе которых подтвердило свои возможности и характеристики. Сообщалось, что в 2018 году должны состояться государственные испытания нового образца, по итогам которых будет решаться вопрос принятия техники на снабжение. Таким образом, на выставке демонстрировалась перспективная разработка, приближавшаяся к началу серийного производства и старту службы.
В марте 2018 года появились новые сведения о планах военного ведомства в отношении машины БУМ-2. Пресс-служба министерства обороны подтвердила планы на текущий год, предусматривающие проведение государственных испытаний. После их завершения изделие должно будет поступить на снабжение инженерных войск. Военное ведомство вновь указало задачи и преимущества новейшего образца. Оно напомнило, что БУМ-2 должна значительно повысить возможности инженерных войск при возведении постоянных и временных сооружений, а также при решении иных задач, связанных со строительством или бурением.
В ходе международного форума «Армия-2018», прошедшего несколько месяцев назад, промышленность и армия вновь представили перспективную инженерную машину с буровым оборудованием. Ранее оглашенная информация о ходе работ и планах на ближайшее будущее получила подтверждение. Официальные лица напомнили о продолжающихся испытаниях и о скором принятии техники на снабжение.
В сентябре армия впервые опробовала новую технику в полевых условиях. В рамках крупнейших учений «Восток-2018» инженерные войска применяли различную технику, как уже имеющуюся в частях, так и проходящую испытания. В частности, к учениям привлекли машины БУМ-2. С их помощью решалась задача водообеспечения участников маневров. Бурильные установки готовили скважины, затем использовавшиеся для добычи воды. Подготовка воды к потреблению осуществлялась другой техникой инженерных войск.
19 ноября издание «Известия» опубликовало новое сообщение о ходе проекта БУМ-2, полученное от неназванного представителя министерства обороны. По его данным, бурильно-ударная машина нового типа все еще проходит государственные испытания, площадкой для которой стал один из полигонов Ленинградской области. При этом испытания подходят к концу. Впрочем, источник не назвал точные сроки завершения проверок и принятия БУМ-2 на снабжение.
Последние новости показывают, что работы по проекту БУМ-2 продолжаются и вскоре должны привести к желаемому результату. В ближайшем будущем новый образец инженерной техники поступит на снабжение сухопутных войск и расширит их возможности при решении определенных задач. Следует ожидать, что появление бурильно-ударной машины окажет самое серьезное влияние на потенциал инженерных войск. Производитель именует БУМ-2 принципиально новой машиной, и скоро войска смогут использовать все ее преимущества.
***
Перспективный проект бурильно-ударной машины для инженерных войск был разработан специалистами ООО «Геомаш-Центр» (г. Москва). Эта организация, ведущая свою историю с конца XIX века, является крупным разработчиком и производителем бурового оборудования, и ее опыт было решено использовать в интересах инженерных войск. Несколько лет назад (точные данные на этот счет не публиковались) компания получила заказ на разработку новой бурильно-ударной машины армейского назначения. В 2017 году она подала на испытания первый опытный образец.
Перспективная инженерная машина БУМ-2 имеет достаточно простую архитектуру. На существующее автомобильное шасси с высокими характеристиками предлагается устанавливать платформу со специальным оборудованием. Кроме того, машина несет ручной инструмент строительного назначения. Такая архитектура обеспечивает возможность быстрого выхода в заданный район для выполнения поставленной задачи. Кроме того, машина строится на базе хорошо освоенного в производстве и эксплуатации шасси, что тоже дает существенные преимущества.
В качестве базы для БУМ-2 выбрано вездеходное колесное шасси общего назначения КамАЗ-63501. Эта машина комплектуется дизельным двигателем мощностью 360 л.с. и имеет полноприводное четырехосное шасси. На грузовой платформе может размещаться оборудование или полезная нагрузка массой до 16 т; возможна буксировка прицепа массой чуть менее 30 т. Максимальная скорость на шоссе, вне зависимости от нагрузки, достигает 90 км/ч. Шасси КамАЗ-63501 активно используется российскими вооруженными силами, в том числе в качестве носителя специального оборудования различного назначения.
В ходе строительства бурильно-ударной машины на имеющееся шасси устанавливается набор специального оснащения. Непосредственно за кабиной, над второй осью, монтируются несколько ящиков для перевозки инструментов и имущества. Позади них предусматривается опорная рама для стрелы, используемая в транспортном положении. По бокам от рамы на уровне шасси располагаются лотки с креплениями для перевозки сменных буровых шнеков. Под опорной рамой и в задней части шасси монтируются две пары гидравлических домкратов для вывешивания перед работой. В кормовой части шасси, над задней тележкой, устанавливается поворотная платформа с основными агрегатами.
Платформа выполнена полноповоротной, однако она может использовать свое рабочее оборудование только в секторе шириной 270° – по бокам и сзади относительно шасси, за исключением зоны, перекрываемой шасси и кабиной. Слева на платформе размещается кабина оператора с развитым остеклением, обеспечивающим хороший обзор. У правого борта и у кормы платформы имеются кожухи с различным оснащением. Сбоку от кабины, вблизи центра платформы, находится опора качающейся стрелы. Управление перемещением стрелы и ее рабочего оборудования осуществляется за счет гидравлики. Рукава гидравлической системы располагаются преимущественно открыто и не имеют развитой защиты.
Телескопическая стрела с гидравлическим приводом несет на себе качающуюся направляющую для бурового оборудования. Основным элементом последнего является гидромотор, установленный на подвижном основании. При бурении он отвечает за вращение шнека и выполняет удары. Мотор может перемещаться по направляющей, обеспечивая заглубление в грунт или породу. Конструкция стрелы и направляющей позволяет производить бурение под разными углами к вертикали и поверхности. Обеспечено бурение как вертикально вниз, так и под углами до 170° к вертикали. Поворот платформы со стрелой дает возможность бурить близкорасположенные скважины без перемещения самой машины.
В комплект машины БУМ-2 входят несколько буровых шнеков с разными характеристиками и возможностями. При помощи такой оснастки бурильно-ударная машина может работать на немерзлых и мерзлых грунтах, а также на скальной породе. При этом в разных условиях имеются отличающиеся ограничения на скорость бурения, максимальную глубину скважины и т.д. Несмотря на это, специальное оборудование БУМ-2 обеспечивает решение широкого круга задач.
Используя шнек диаметром 180 мм, бурильно-ударная машина способна проделывать в мягком или мерзлом грунте скважины глубиной до 6 м. При использовании 300-мм шнеков максимальная глубина сокращается до 4 м. Также возможно бурение скважин в скальной породе, однако в этом случае их глубина ограничивается 2,8 м. Шнеки для решения таких задач имеют диаметр 40 и 80 мм.
Экипаж БУМ-2 состоит всего из двух человек – водителя и оператора буровой установки. Все основные операции, предусматривающие бурение, осуществляются экипажем при помощи средств дистанционного управления. Тем не менее, в некоторых ситуациях экипажу придется покидать свои кабины. В частности, смена рабочего оборудования выполняется при непосредственном участии человека.
В распоряжении экипажа также имеется набор ручного инструмента. Используются гидравлические устройства; рабочее давление создается штатными насосами бурильной установки и подается к инструменту по гибким рукавам. Наличие ручного гидроинструмента позволяет решать некоторые задачи, не требующие привлечения полноразмерной бурильно-ударной системы.
Фактически БУМ-2 решает только одну задачу – машина способна бурить скважины и шпуры разного диаметра и глубины в различных грунтах и породах. При этом она может участвовать в разных работах и обеспечивать выполнение более широкого круга задач. Прежде всего, скважины больших диаметров могут использоваться для забивки готовых свай либо при изготовлении заливных. Это позволяет использовать бурильно-ударную машину при строительстве разных объектов военного или гражданского назначения. Сфера применения машины в таком случае зависит только от текущей ситуации и планов командования.
Скважины разного диаметра могут использоваться для забора грунтовых вод. Тем не менее, БУМ-2 не может самостоятельно выполнять все работы такого рода, и для подготовки воды к последующему использованию потребителями требуется участие комплексов, состоящих на снабжении подразделений водообеспечения.
Бурильно-ударная машина также может применяться при проведении взрывных работ разного рода. Шпуры малых диаметров, проделанные в скальной породе, пригодны для размещения зарядов взрывчатых веществ. Прежде всего, такие работы должны выполняться для проделывания траншей, проломов или проходов на сложных ландшафтах. Кроме того, бурение скважин под взрывчатку может быть полезным для разрушения зданий, шоссе, взлетно-посадочных полос и других объектов.
Таким образом, имея ограниченный набор функций, перспективная бурильно-ударная машина БУМ-2 способна решать разные задачи в различных областях военного строительства, демонтажа или обеспечения. Подобное «универсальное» средство представляет большой интерес для инженерных войск. Кроме того, оно способно оказать положительное влияние на потенциал других родов войск, с которыми взаимодействуют военные инженеры.
***
Новые образцы техники нужны всем структурам вооруженных сил, и инженерные войска не являются исключением. В последние годы специально для этого рода войск было разработано несколько новых образцов специальной техники того или иного назначения. Часть этих изделий уже доведена до серии и эксплуатации, тогда как другие пока проходят испытания и лишь готовятся к поступлению на снабжение. Среди последних пока числится бурильно-ударная машина БУМ-2.
Согласно последним сообщениям, БУМ-2 сейчас завершает государственные испытания, по результатам которых должна будет поступить на снабжение инженерных войск. Точные сроки завершения текущих работ и появления приказа о принятии техники армией пока не назывались, но очевидно, что это произойдет в самое ближайшее время. Таким образом, к началу следующего десятилетия инженерные войска смогут получить новые образцы техники в достаточном количестве, а также освоить их, тем самым повысив общие показатели армии в целом.
По материалам сайтов:
http://mil.ru/
http://tass.ru/
http://iz.ru/
https://geomash.ru/
http://bastion-karpenko.ru/
- Автор:
- Рябов Кирилл
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