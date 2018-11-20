Экс-дипломат Японии: РФ может отдать два острова, а два сами станут нашими
В Японии продолжается бурное обсуждение вопроса так называемых «Северных территорий». Напомним, что так японцы продолжают называть российские Курильские острова.
Обсуждение территориального вопроса, который таковым является исключительно для самой Японии, ведётся не только политиками, но уже и в писательской среде. Так, свою точку зрения решил представить известный в Японии писатель Масару Сато. Ранее г-н Сато (1960 г.р.) окончил аспирантуру одного из местных университетов по курсу «Богословие», после чего волею судьбы оказался в аналитическом отделе японского МИД. Одно из основных направлений в его работе было связано с Россией. Сато работал в посольстве Японии в российской столице и часто читал лекции студентам философского факультета МГУ. О том, какими взглядами после этих лекций могли пропитываться российские студенты, - отдельный вопрос.
Теперь Сато в структурах МИД не работает, но считает своим долгом прокомментировать последние события вокруг «вопроса Северных территорий».
Его заявления публикует издание «Sankei».
Сато сообщает, что есть пять логистических вариантов рассмотрения вопроса с островами: от 4:0 в пользу Токио (по числу островов Южных Курил) до того, что есть сегодня – 0:4, когда острова остаются за Россией.
Сам экс-сотрудник МИД Японии считает, что Москве и Токио «можно было бы остановиться на 2:2», когда «Шикотан и Хабомаи – за Японией», а «Итуруп и Кунашир – за Россией». При этом Масару Сато развивает свою мысль в следующем направлении: после получения Токио суверенитета над двумя островами, можно переходить с заключению с Москвой культурно-экономического соглашения по двум другим островам.
Сато:
Японский писатель и экс-аналитик МИД продолжает:
Далее Сато сообщает, что взаимодействие России и Японии «поможет сдерживать Китай». Поможет кому?
Обсуждение территориального вопроса, который таковым является исключительно для самой Японии, ведётся не только политиками, но уже и в писательской среде. Так, свою точку зрения решил представить известный в Японии писатель Масару Сато. Ранее г-н Сато (1960 г.р.) окончил аспирантуру одного из местных университетов по курсу «Богословие», после чего волею судьбы оказался в аналитическом отделе японского МИД. Одно из основных направлений в его работе было связано с Россией. Сато работал в посольстве Японии в российской столице и часто читал лекции студентам философского факультета МГУ. О том, какими взглядами после этих лекций могли пропитываться российские студенты, - отдельный вопрос.
Теперь Сато в структурах МИД не работает, но считает своим долгом прокомментировать последние события вокруг «вопроса Северных территорий».
Его заявления публикует издание «Sankei».
Сато сообщает, что есть пять логистических вариантов рассмотрения вопроса с островами: от 4:0 в пользу Токио (по числу островов Южных Курил) до того, что есть сегодня – 0:4, когда острова остаются за Россией.
Сам экс-сотрудник МИД Японии считает, что Москве и Токио «можно было бы остановиться на 2:2», когда «Шикотан и Хабомаи – за Японией», а «Итуруп и Кунашир – за Россией». При этом Масару Сато развивает свою мысль в следующем направлении: после получения Токио суверенитета над двумя островами, можно переходить с заключению с Москвой культурно-экономического соглашения по двум другим островам.
Сато:
Японцы начнут свободно посещать Кунашир и Итуруп, и со временем японизация этих островов сама приведёт к тому, что они тоже станут японскими. Сейчас важно, чтобы Россия признала наш суверенитет над Шикотаном и Хабомаи.
Японский писатель и экс-аналитик МИД продолжает:
Япония после консультаций с США могла бы дать обещание Путину по поводу того, что американские базы на островах не появятся.
Далее Сато сообщает, что взаимодействие России и Японии «поможет сдерживать Китай». Поможет кому?
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