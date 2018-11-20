Экс-дипломат Японии: РФ может отдать два острова, а два сами станут нашими

Японцы начнут свободно посещать Кунашир и Итуруп, и со временем японизация этих островов сама приведёт к тому, что они тоже станут японскими. Сейчас важно, чтобы Россия признала наш суверенитет над Шикотаном и Хабомаи.

Япония после консультаций с США могла бы дать обещание Путину по поводу того, что американские базы на островах не появятся.