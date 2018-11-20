Фрегат "Адмирал флота Касатонов" готов к заводским ходовым испытаниям

Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" выйдет на первый этап заводских ходовых испытаний в начале декабря этого года, на данный момент завершаются последние приготовления к первому выходу корабля в море, говорится в пресс-релизе пресс-службы ПАО Судостроительный завод "Северная верфь", поступившем в адрес "Военного обозрения".Накануне фрегат выполнил контрольный замер магнитного поля на заводском стенде у достроечной набережной. Во время ходовых испытаний будут проверены все системы корабля, скорость, маневренность и остойчивость корабля. Также в программу входят артиллерийские и ракетные стрельбы.По словам гендиректора Северной верфи Игоря Пономарева, программа испытаний полностью отработана на головном фрегате "Адмирал флота Советского Союза Горшков", благодаря этому с "Касатоновым" планируется пройти программу испытаний значительно быстрее.Передача фрегата "Адмирал флота Касатонов"в состав ВМФ РФ произойдет до конца 2019 года, кроме этого в следующем году также будут переданы корвет "Гремящий" и судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров".Основные характеристики проекта 22350: Водоизмещение - 5000 тонн; Длина –135 м; Ширина – 16 м; Скорость – до 29 узлов; Дальность плавания - 4500 миль; Автономность – 30 суток; Экипаж – от 170 человек;Главная энергетическая установка: ГТДА общей мощностью 65 тыс. л. с. Дизель-генераторы общей мощностью 4 тыс кВтВооружение: 130-мм артиллерийская установка А-192; ЗРК "Полимент-Редут"; пусковые установки для 16 противокорабельных ракет "Оникс» или "Калибр"; комплекс "Пакет"; противолодочный вертолет Ка-27