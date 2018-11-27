Скандинавская мощь. Развитие противокорабельной ракеты RBS15

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Представление в июле этого года ракеты RBS15 Мк4, исполнительного компонента противокорабельных комплексов вооружения следующего поколения Gungnir от Saab Dynamics, возвещает собой последнюю главу спиральной программы разработки, начатой еще в конце 70-х годов. Со времени начала разработки оборонительных противокорабельных возможностей шведского флота ракета RBS15 развилась в универсальную многоплатформенную систему увеличенной дальности для борьбы с надводными и наземными целями, в настоящее время принятую на вооружение вооруженных сил семи стран.Впрочем, прошлые и настоящие побудительные мотивы создания ракеты RBS15 лежат в точке пересечения шведской оборонной политики, прогресса ракетных технологий стран Варшавского договора и происходящих событий в Восточном Средиземноморье.Согласно шведскому оборонному плану 1958 года ВМС страны отказались от статуса глубоководного флота и в начале 60-х начали поэтапный вывод своих основных надводных боевых кораблей, реструктуризацию и переход на более легкую флотилию, состоящую в основном их быстроходных боевых катеров, оснащенных торпедами.Примерно в этот же период, в октябре 1967 года, при патрулировании международных вод у египетского города Порт-Саид израильский эсминец Eilat (бывший британский эсминец класса Z) после попадания трех противокорабельных ракет советского производства П-15 «Термит», выпущенных с египетского ракетного катера проекта 183-Р (шифр «Комар»), затонул. Эпоха противокорабельных ракет началась.«Это смена парадигмы, — заметил Бьорн Бенгтсон из компании Saab Dynamics. — Небольшие флоты с меньшими платформами могут внезапно бросить вызов превосходству основных морских держав, в частности в прибрежной зоне».Эпизод с израильским эсминцем Eilat ясно продемонстрировал уязвимость крупных надводных боевых кораблей для управляемых ракет. Что касается шведского флота, то этот инцидент подчеркнул ограниченность огневой мощи его флотилии торпедных катеров и заставил задуматься о срочных закупках противокорабельных ракет, запускаемых вне зоны досягаемости средств поражения противника на предельно малой высоте над поверхностью моря, для противодействия угрозе советских надводных кораблей, вооруженных ракетами П-15 «Термит», в прибрежных районах Балтийского моря и Ботнического залива.В то время единственной противокорабельной ракетой шведских ВМС была 900-кг Robot 08 (RB08) — французская ракета-мишень СТ-20, доработанная Saab для эсминцев класса Halland, которые на тот момент выводились из состава флота, а также для берегового ракетного комплекса.Впрочем, ракета RB08 оказалась слишком тяжелой для быстроходных боевых катеров и в 1976 году шведский флот запросил в США ракету увеличенной дальности RGM-84 Harpoon для вооружения своих катеров класса Norrkoping. Шведские ВМС впоследствии провели анализ и сделали вывод, что RGM-84 является в основном противокорабельной ракетой для открытого моря, а флоту для оптимизации боевых возможностей его катеров необходима ракета для береговой зоны, способная выдерживать высокие перегрузки. Требование флота по ракете Harpoon впоследствии было отозвано.Компания Saab, тем временем, разработала вариант с турбореактивным двигателем своей ракеты Robot 04 (RB04), которая теперь могла запускаться с корабля или берега. Авиационная противокорабельная ракета RB04 с радиолокационным наведением дальностью более 30 км была принята на вооружение шведских ВВС в 1961 году. В 1978 году компания предложила ВМС в качестве альтернативы RGM-84 новую ракету под обозначением RB04 Turbo. Но уже в следующем году со шведским флотом был подписан контракт на противокорабельную ракету — значительно усовершенствованный вариант RB04 Turbo, получивший обозначение Robotsystem 15. Так появилась RBS15.По мнению Мигеля Свенсона из компании Saab Dynamics, с самого начала основные принципы проектирования и техническая концепция, лежащие в основе всей разработки RBS15, в основном остаются теми же. Они, по его словам, включают турбореактивный двигатель для пуска ракеты из зоны, не досягаемой для средств поражения противника; стартовые ускорители для форсированного запуска; мощную боевую часть для улучшенного поражающего воздействия; радиочастотную головку самонаведения (ГСН) высокого разрешения для точного поражения целей на больших дальностях и продвинутую помехозащищенность (защиту от радиоэлектронного подавления) для выживания в условиях ожесточенной радиоэлектронной борьбы.Кроме того, компания Saab определила оптимальные геометрические размеры ракеты, которые она не меняет на протяжении всего пути развития этой платформы, тогда как технологические новшества и повышение возможностей отражают ее приверженность принципу спиральной разработки — как только новая или усовершенствованная технология становится доступной, она реализуется в ракетах.Путь RBS15 начался в 1979 году с разработки двух начальных вариантов — RBS15M и RBS15M2 (с улучшенной цифровой ГСН). Оба варианта, оснащенные двигателем Microturbo TRI-60, позволившим достичь дальности полета более 70 км, были приняты на вооружение ракетных катеров класса Norrkoping в июне 1984 года. Пусковая установка с восемью ракетами RBS15M/M2 значительно повысила огневое могущество и дальность действия платформы.В 1984 году был подписан контракт на вариант воздушного пуска ракеты RBS15M2 для шведских ВВС, который получил обозначение RBS15F. Первоначально в 1985 году она была принята в состав комплекса вооружения истребителя Saab JA 37 Viggen, а позднее — многоцелевого истребителя Saab Gripen C/D. Очередная партия серийных ракет RBS15M с дополнительными технологическими улучшениями была законтрактована в 1988 году. Они предназначались для комплексов береговой обороны и отличались увеличенной дальностью по сравнению с дальностью предыдущей ракеты RB08. Этот вариант получил обозначение RBS15KA (Kustartilleriet — береговая артиллерия); партия получила индекс М3 и поэтому вся система известна как RBS15KA/M3.Ракета RBS15KA/M3 шведского флота была списана в 2000 году. Впрочем, в ноябре 2016 года ВМС восстановили эти возможности, заменив ракету RBS15M3 ракетой RBS15 Мк2 (запускается из подъемного пускового контейнера, устанавливаемого на оригинальный грузовик Scania серии 3, 8x6), взятой со складов флота, и использовав доработанную систему управления огнем (СУО) с выведенных из состава флота корветов класса Goteborg и ракетных катеров класса Norrkoping.В 1985 году на ракеты RBS15M2 последовали экспортные контракты, для югославского флота они получили обозначение RBS15B (В — югославский вариант). Позднее они были куплены хорватским флотом и до сих пор состоят на вооружении ракетных катеров класса Kralj.В 1994 году компания Saab заключила контракт на модификацию и модернизацию всех ракет RBS15 М/М2 и КА/М3 шведского флота до нового стандарта Мк2, который она успешно реализовала в 1995 году. Шведские ВВС оставили на вооружении ракету RBS15F, которая позднее была модернизирована, но не так глубоко как вариант Мк2. Тайские ВВС в 2013 году купили партию ракет RBS15F для оснащения своих истребителей JAS 39 Gripen C/D.В 1988 году Финляндия приобрела ракеты RBS15 для вооружения своих ракетных катеров класса Rauma (позднее для катеров класса Hamina) и для комплексов береговой обороны, соответственно под обозначением RBS15SF и RBS15SFII. Все финские ракеты в 2002 году были модернизированы до стандарта RBS15SFIII. «Финляндия следует за Швецией касательно обозначений ракет. Поэтому когда Швеция модернизировала варианты М, М2 и КА/МЗ до статуса Мк2, Финляндия также модернизировала свои ракеты до статуса SFIII. Можно сказать, что Мк2 и SFIII являются ракетами одного технологического поколения», — сказал Бенгтсон.«В известной мере каждый заказчик имеет свою собственную ракету RBS15. Мы делаем доработки под заказчика, исходя из его уникальных требований, основываясь на базовых принципах архитектуры самой ракеты, — заметил Свенсон. — Например, если конкретного заказчика беспокоит определенный вид постановки помех или радиоэлектронного противодействия, то мы можем доработать ГСН так, чтобы он был уверен в том, что она сможет соответствовать этим требованиям в зависимости от специфических боевых сценариев. Точно так же заказчик может захотеть другие режимы выбора целей. Мы много чего можем сделать для адаптации к этим требованиям, в программном обеспечении ГСН или в логике компьютера на борту ракеты».С появлением варианта Мк3 в 2005 году возможности RBS15 расширились: у ракеты класса «поверхность-поверхность» с большой дозвуковой скоростью и предельно малой высотой полета (менее 3 метров), способной поражать наземные цели, был увеличен радиус действия. «Мы поняли, что из-за проблем со старением и производством нам необходимо сделать гигантский шаг вперед касательно повышения возможностей, — сказал Свенсон. — Для варианта RBS15M/M2 [Мк1] мы определили корпус и движитель с тем, чтобы с самого начала получить возможность бороться с береговыми целями. В варианте Мк2 мы улучшили ГСН и наведение на маршевом участке траектории, мы увеличили дальность более 100 км. У варианта RBS15 Мк3 радиус действия был значительно увеличен, до 200 км и более, мы добавили новую навигационную систему, еще больше промежуточных координат для повышения гибкости траектории, улучшенное планирование поражения и новую улучшенную боевую часть. Мы также интегрировали систему GPS для атаки наземных целей и уменьшили инфракрасную сигнатуру ракеты».В настоящее время базовый вариант RBS15 Мк3 имеет длину 434,5 см, диаметр фюзеляжа 50 см и размах хвостового оперения 140 см. Полетная масса ракеты составляет 660 кг с ускорителями для морского варианта, общая масса ракеты — 820 кг. В своем шестиугольном пусковом контейнере одна ракета весит 1660 кг, тогда как стартовая опора весит 260 кг.В носовой части размещается отсек наведения, включающий активную радиолокационную ГСН, радиолокационный высотомер с непрерывным частотно-модулированным сигналом, инерциальный навигационный блок INS/GPS, бортовой компьютер, аккумуляторы и электронику. Антенна GPS расположена впереди этого отсека.Средний отсек имеет совмещенные блоки с жидким топливом (впереди) и с взрывчатым веществом (сзади). В то время как у других ракет боевая часть, как правило, установлена радиально с топливом, вариант RBS15 МкЗ имеет последовательную компоновку, что позволяет направить максимальное количество энергии боевой части вниз, а также экономит объем на борту корабля касательно длины. Режимы боевой части включают: в качестве основной функции «ударное воздействие с устанавливаемой оператором задержкой» (также заранее программируется в соответствии с планируемой задачей) и дополнительно детонация над кораблем (при пролете над ним, в случае высокой балльности моря).Движительный отсек включает турбореактивный двигатель, ракетные ускорители и приводы рулей. Принцип экономии объема также виден в установке ускорителей по бокам ракеты вместо радиального размещения. После пуска стартовые ускорители отсоединяются от корпуса с помощью взрывных болтов и напором воздуха отделяются от ракеты. Система гидроприводов у вариантов Мк1 и Мк2 была заменена электрической системой производства фирмы Claverham Group.Кроме того, предыдущая схема установки управляемых поверхностей, двух фиксированных и двух подвижных рулевых поверхностей, в носовой части была заменена схемой с четырьмя подвижными рулями в хвостовой части. Оба изменения позволили сэкономить объем и уменьшить массу, что дало возможность увеличить объем топлива и как следствие дальность. Доработка рулевых поверхностей и других систем привела к тому, что ракета способна к маневрам с перегрузками до 8g. Заборное устройство расположено в нижней части ракеты с целью бесперебойного снабжения маршевого двигателя воздухом в необходимом объеме.Если не учитывать предыдущие варианты, то Мк3 — и в будущем Мк4 — является совместной разработкой с немецкой Diehl BGT Defence. Хотя компания Saab сохраняет ответственность за конструкцию, Diehl отвечает за некоторые основные подсистемы и финальную сборку ракеты. Компании Saab и Diehl инвестировали в разработку ракеты RBS15 Мк3 порядка 100 миллионов евро и в настоящее время совместно продвигают вариант Мк3 и перспективные варианты RBS15.Пожалуй, RBS15 Мк3 можно с полной уверенностью назвать «европейской» ракетой: двигатель турбореактивный с изменяемым вектором тяги TR 60-5 от Microturbo/Safran; ракетные ускорители от французской Roxel; осколочно-фугасная боевая часть массой 200 кг разработана TDW (подразделение MBDA Germany), хотя Saab предоставляет для нее программируемый дистанционный взрыватель; навигационный блок разработала компания Diehl; адаптивный радиолокационный высотомер разработала французская Thales, а программное обеспечение к нему Saab; наконец, бортовой компьютер изготавливает Diehl, и опять же ПО для него разработала компания Saab. Тип системы GPS зависит от конкретных требований заказчика: либо гражданская GPS, либо военная GPS, в этом случае оборудование поставляется заказчиком.«Мозгом» ракеты является активная радиолокационная ГСН высокого разрешения диапазона J (от 10 до 20 ГГц), для которой аппаратное и программное обеспечение разработано компанией Saab. По мнению Свенсона, одной из главных причин использования активной радиолокационной ГСН является размер зоны целевого поиска. «Поскольку затухание сигнала вследствие поглощения атмосферой гораздо меньше для радара, чем для других длин волн, его дальность действия существенно больше чем, например, у инфракрасного сенсора. Это позволяет обнаруживать и захватывать цели, движущиеся на высоких скоростях и на больших дальностях, без необходимости обновления местоположения цели по каналу передачи данных или GPS.ГСН излучает моноимпульс высокой мощности с быстрой перестройкой частоты и дрожащей частотой повторения импульса. Эти и другие элементы позволяют ей противодействовать всем существующим формам активных и пассивных мер противодействия. На случай глушения головки ракета RBS15 Мк3 имеет функцию самонаведения на источник помех, что фактически превращает ее в противорадиолокационную ракету. Высокое разрешение ГСН также отличается уникальной функцией селекции целей, что снижает чувствительность к ложным целям, дипольным отражателям и постановщикам помех. Кроме того, характеристики ГСН контролируются программно. Это позволяет ракете адаптироваться к новым угрозам по мере их появления и добавлять новые элементы за счет обновления ПО.Высокая неуязвимость является ключевой особенностью ракеты RBS15 МкЗ. Малошумная, низколетящая ракета использует кривизну земной поверхности как можно дольше. С целью преодоления алгоритмов прогнозирования, используемых системами управления огнем (СУО), на конечном участке траектории активированная ГСН инициирует случайным образом генерируемые в горизонтальной плоскости маневры, которые позволяет выполнять новый двигатель с изменяемым вектором тяги. Как правило, при маневрировании скорость снижается, однако двигатель RBS15 МкЗ обеспечивает постоянство скорости на всем траектории до встречи с целью. По мнению Свенсона, «очень важно соответствовать точному времени прохождения промежуточных координат, например, если нам необходимо ускориться при встречном ветре, двигатель позволяет это сделать».Вариант RBS15 МкЗ пользовался таким же успехом у зарубежных заказчиков, как и его предшественники. Компании Saab и Diehl в 2000 году начали совместную программу по продвижению ракеты Мк3 для вооружения корветов К130 немецкого флота. В итоге после конкурсной оценки с ракетами Harpoon Block II от Boeing и Naval Strike Missile от Raytheon/Kongsberg в 2004 году ракета Мк3 была выбрана флотом, что означало запуск программы ее разработки и производства.После успешных пусков с борта корвета К130 Magdeburg у берегов Швеции немецкий флот в апреле 2015 года официально принял на вооружение противокорабельную ракету RBS15 Мк3. В июне 2016 года немецкое Управление оборонных закупок одобрило вариант Мк3 в качестве системы вооружения корветов класса К130 немецкого флота, предназначенной для борьбы с наземными целями.В октябре 2006 года Польша подписала контракт на покупку ракет RBS15 Мк3 для своих ракетных катеров класса Orkan (Проект 660). Первые же поставки в Польшу начались только в 2011 году. Задержки была связана с выпуском шифрованного кода точного местоположения объекта "NavStrike Military P/Y code GPS" для помехозащищённого модуля с избирательной доступностью SAASM.Алжир также купил ракеты RBS15 Мк3 для оснащения своих фрегатов МЕКО класса А-200, на каждый фрегат по одной пусковой установке с 8 пусковыми контейнерами. Шведские ВМС подписали контракт в 2007 году на поставку ракет Мк3 для своих малозаметных фрегатов класса Visby. При этом система планирования боевого задания ракеты RBS15 Мк3 была интегрирована в корабельную систему боевого управления 9LV CETRIS.В августе 2015 года компания Saab Dynamics начала подготовку к разработке варианта увеличенной дальности ER (extended range) авиационной противокорабельной ракеты RBS15F. Эти исследования, основанные на опыте разработки концепции 2013 года, отражают потребность Швеции в новой авиационной противокорабельной ракете, которая должна войти в комплекс вооружения истребителя Gripen E после 2020 года.В марте 2017 года шведская Администрация оборонного имущества выдала компании Saab Dynamics контракт на разработку и производство ракеты RBS15 следующего поколения для оснащения шведских корветов класса Visby и истребителей JAS 39 Gripen E. Новая ракета получила обозначение Rb15 Mk3+ для корабельного варианта и Rb15 F-ER для авиационного варианта. Контрактом также предусматривалось финансирование мероприятий по поддержанию эксплуатационной готовности существующей корабельной (Visby) ракеты RBS15 Мк2 и авиационной (Gripen C/D) ракеты RBS15F до конца их срока службы. В апреле 2017 года Администрация выдала еще один контракт на производство дополнительного количества ракет следующего поколения.В 2018 году на международном авиасалоне в Фарнборо компания Saab представила семейство противокорабельных систем следующего поколения RBS15 Мк4. Вариант Мк4 станет главным элементом комплекса, в настоящее время продвигаемого компанией Saab под обозначением RBS15 Gungnir (стрела Одина). Это обозначение системного уровня для отдельных вариантов RBS15 морского, воздушного и наземного применения, включающих не только ракету Мк4, но также функциональные подсистемы, необходимые для каждого из вариантов: система планирования боевого задания и соответствующее аппаратное обеспечение, сенсоры, пусковая установка и интерфейсы к ней, пусковые контейнеры, тестовое оборудование, контейнеры для хранения и т.д.Компания вводит особые обозначения комплекса в целом и его ракеты в зависимости от области применения, например, комплекс воздушного базирования получит обозначение Gungnir Air, а его ракета в конфигурации воздушного запуска будет иметь обозначение RBS15 Mk4 Air; в состав корабельного комплекса Gungnir Sea и наземного комплекса Gungnir Land войдет ракета под общим обозначением RBS15 Mk4 Surface.Хотя вариант Мк4 сохранил внешние размеры и геометрию предыдущего RBS15 Мк3, внутри это полностью переработанная ракета. Масса ракеты была уменьшена за счет использования корпуса из более легкого композитного материала (вся ракета теперь весит порядка 650 кг, что примерно на 10 кг легче варианта Мк3) в сочетании с миниатюризацией компонентов и доработкой ряда подсистем. Эта перекомпоновка позволила увеличить внутренний объем под дополнительное топливо, что в свою очередь позволило значительно повысить дальность: более 300 км полета над поверхностью воды при пуске с поверхности (корабля), при пуске же с самолета дальность полета ракеты увеличилась еще больше.Ракета Мк4 сохранила некоторые компоненты ракеты RBS15 Мк3, включая двигатель TR-60-5, те же ракетные ускорители (для варианта наземного (корабельного) пуска), боевую часть с выбором режима взрывателя, адаптивный радиолокационный высотомер и блок инерциального наведения.Основной акцент при разработке новой ракеты делается на модернизации аппаратной части активной ГСН диапазона J, включая значительное улучшение помехозащищенности с целью повышения живучести и характеристик на конечном участке траектории. Часть разработки ГСН будет передано в новый Технологический центр Saab в финском городе Тампере. Бортовой компьютер разработки Saab, устанавливаемый в ракете RBS15 Мк3, также был модернизирован для нового варианта Мк4.Также повышению живучести новой ракеты Мк4 способствуют интеграция блока защиты сигнала GPS от помех и улучшенное маневрирование на конечном участке. «Добавление защиты GPS от помех значительно повышает живучесть и способность системы преодолевать ПВО. Хотя ракета МкЗ выполняет простые, но эффективные маневры в горизонтальной плоскости на конечном участке, некоторые заказчики хотят большую гибкость, которую мы и пытаемся получить с вариантом Мк4», — сказал Свенсон.В то время как корабельная ракета RBS15 МкЗ развертывается в шестиугольных пусковых контейнерах, компания Saab в соответствии с требованием шведского заказчика разработала новый квадратный (сечение 1x1 метр) контейнер из композитного материала для варианта RBS15 Mk4 Surface с целью адаптации этого ракетного комплекса под пусковые шахты в корпусе корвета класса Visby.Свенсон заметил, что план разработки для Мк4 включает возможное добавление двустороннего канала передачи данных. «Ракета спроектирована под двусторонний канал, но пока не оснащена им; все работы проведены и заказчик решит, необходим ли ему этот канал. С другой стороны, хотя наша система в основном автономная и вам может быть и не нужен канал связи для выполнения боевого задания, но он помог бы повысить качество его выполнения».Компания Saab также рассматривает возможность интеграции дополнительного сенсорного канала в ГСН: оптико-электронный/ИК или даже лазерное полуактивное самонаведение. «У нас есть доступный объем в конструкции системы, позволяющий реализовать дополнительные возможности, но пока необходимо определиться с типом сенсора и как он может повлиять на назначение ракеты, — заметил Свенсон. — Противокорабельные задачи оптимально выполняет активная радиолокационная ГСН, мы никогда не откажемся от нашего основного сенсора, но комбинация системы защиты сигнала GPS от помех и в перспективе дополнительного сенсора может значительно повысить возможности ракеты RBS15 Мк4 в борьбе с наземными целями».Еще одной перспективной разработкой, связанной с Мк4, является 20-футовый стандартный контейнер для размещения и транспортировки независимой ракеты/СУО на грузовике, корабле или поезде. Идея состоит не просто в том, чтобы упростить транспортировку комплекса RBS15, необходимо упростить управление отдельными или объединенными в сеть огневыми единицами при помощи системы планирования боевой задачи на портативном компьютере, находящемся, например, в кабине водителя. «Это масштабируемая концепция. Вы начинаете с нескольких таких огневых подразделений; интегрируете сенсоры, пункты управления дивизионами и т.д., используя систему и интерфейс контейнеров. Это быстрый и простой способ для страны резко повысить свои противокорабельные возможности», — заметил Свенсон.Разработка, испытания и программа интеграции ракеты Мк4 началась в 2017 году; серийные поставки по обоим контрактам (март и апрель 2017 года) начнутся для истребителей Gripen Е и корветов Visby в середине 2020-х годов. «Идея состоит в том, чтобы иметь тестовые образцы для Gripen Е примерно в 2020 году и первые испытательные пуски провести в 2021-2022 годах. То есть сначала мы сосредоточимся на истребителях Gripen E, а затем уже на корветах Visby».Неотъемлемым элементом общих принципов проектирования ракеты Мк4 является обратная совместимость с системой RBS15 Мк3. «Мы хотим быть уверены, что заказчики, приобретшие Мк3, или потенциально новые заказчики, желающие купить Мк3, смогут в будущем заменить или добавить вариант Мк4 следующего поколения к своим предыдущим ракетам Мк3», — сказал Свенсон.Хотя компания Saab в настоящее время делает акцент на RBS15 Мк4, производство и поддержка варианта RBS15 Мк3 продолжатся. Как заметил в заключение господин Свенсон из компании Saab Dynamics: «Мы уже поставили Мк3, а теперь разрабатываем поколение Gungnir. Впрочем, пока мы занимаемся этой разработкой, мы можем параллельно обновлять оба поколения ракет. Обновления ПО и повышение возможностей, предназначенные в основном для Мк4, могут быть реализованы в варианте Мк3. То есть он может развиваться и далее, хотя уже никогда не станет ракетой Мк4».