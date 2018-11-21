Военпром России развивался под влиянием иностранных государств

В Москве впервые прошли «Огарковские чтения», организованные Центром анализа стратегий и технологий (ЦАСТ). В ходе этих чтений, названных в честь Николая Васильевича Огаркова, маршала Советского Союза, обсуждались вопросы развития военных технологий, оборонной промышленности, а также их влияния на укрепление независимости страны.В работе мероприятия участвовали известные специалисты в области ОПК и Вооружённых сил, эксперты Центра, учёные, инженеры. Константин Макиенко, заместитель директора ЦАСТ, дал макроисторический обзор динамики развития российского технологического развития. В своём выступлении он проанализировал то, как иностранные государства оказывали влияние на развитие военной промышленности России, начиная с правления Ивана III и заканчивая аж 1991 годом.Соответствовала ли Россия по технологическим параметрам мировому контексту? Какое место она занимала в технологическом плане по отношению к другим странам? Каково современное технологическое состояние нашей страны? Ответы - в видеосюжете «Зарубежные партнёры российского государства в области трансфера военных технологий».