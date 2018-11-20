МО РФ рассекретило бесшумный миномёт 1943 года
Минобороны России обнародовало информацию о «беззвучно беспламенном миномете» калибра 82 мм, разработанного в начале Великой Отечественной войны.
Описание миномета и его фотографии хранились под грифом «Совершенно секретно» в альбоме «Минометное вооружение» Главного артиллерийского управления (1941-1943 годы). Данные были рассекречены ко Дню ракетных войск и артиллерии.
В пояснительной записке к изделию говорится, что разработанная модель «предназначается на вооружение партизанских отрядов для внезапных и скрытных нападений».
В отличие от обычных минометов, где выстрел происходит путем подрыва стартового заряда боеприпаса в стволе, мина «партизанского варианта» надевается на ствол. Каким образом достигается эффект беззвучной стрельбы в описании миномета не уточняется. Можно предположить, что ноу-хау заключалось в самой мине, отмечает Российская газета.
На одной из фотографий видно, что мина снабжена удлиненным выстрелом-зарядом, при котором пороховые газы запираются в хвостовике боеприпаса. Вследствие этого нет ни дыма, ни пламени, ни ударной волны. Боеприпасами подобного типа стреляют современные бесшумные минометы 2Б25 «Галл». Громкость их выстрела сравнима со стрельбой из АК с глушителем.
Согласно представленным данным, вес «партизанский» миномета в походном положении составляет 12,5 кг, вес осколочной мины – 3,6 кг, вес разрывного заряда – 350 гр. Дальность стрельбы – до 500 м. Скорострельность – до 15 выстр./мин.
Описание миномета и его фотографии хранились под грифом «Совершенно секретно» в альбоме «Минометное вооружение» Главного артиллерийского управления (1941-1943 годы). Данные были рассекречены ко Дню ракетных войск и артиллерии.
В пояснительной записке к изделию говорится, что разработанная модель «предназначается на вооружение партизанских отрядов для внезапных и скрытных нападений».
В отличие от обычных минометов, где выстрел происходит путем подрыва стартового заряда боеприпаса в стволе, мина «партизанского варианта» надевается на ствол. Каким образом достигается эффект беззвучной стрельбы в описании миномета не уточняется. Можно предположить, что ноу-хау заключалось в самой мине, отмечает Российская газета.
На одной из фотографий видно, что мина снабжена удлиненным выстрелом-зарядом, при котором пороховые газы запираются в хвостовике боеприпаса. Вследствие этого нет ни дыма, ни пламени, ни ударной волны. Боеприпасами подобного типа стреляют современные бесшумные минометы 2Б25 «Галл». Громкость их выстрела сравнима со стрельбой из АК с глушителем.
Согласно представленным данным, вес «партизанский» миномета в походном положении составляет 12,5 кг, вес осколочной мины – 3,6 кг, вес разрывного заряда – 350 гр. Дальность стрельбы – до 500 м. Скорострельность – до 15 выстр./мин.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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