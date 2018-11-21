Трудно быть Сквернялисом!

Возможный претендент на пост президента Литвы Саулюс Сквернялис за свое недолгое пребывание на посту премьер-министра (этот пост он занимает с декабря 2016 года) проявил себя как политик, пытающийся работать на благо своего народа. В начале этого года, выступая на литовском телевидении, министр заявил, что опрос граждан, проведённый компанией RAIT, показывает, что чуть больше половины респондентов выступают за возобновление полностью прерванных контактов с Россией. Сквернялис поддержал «вполне адекватное желание» народа и считает неправильным закрывать на него глаза.Несмотря на то, что народ и некоторые чиновники осознают важность сотрудничества с Россией, президент Литвы Даля Грибаускайте подвергла премьера резкой критике на следующий день. Вероятно, Сквернялис отважился на такое опасное высказывание при такой антироссийской повелительнице, чтобы привлечь больше избирателей перед предстоящими в начале следующего года президентскими выборами.Однако не будем забывать, что в стране еще есть ярые «патриоты», которые ненавидят Россию, и что Литва практически потеряла свой суверенитет, вступив в ЕС и НАТО. И с этим претенденту в президенты тоже нужно считаться. Так как выборы все ближе и случился подходящий повод, Сквернялис поддержал официальную политику Литвы, а именно усиление НАТО на Востоке, которое проводится альянсом в качестве ответа на «агрессивные» действия России. На встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом 19 ноября в Брюсселе литовский министр призвал Североатлантический альянс укрепить мощности воздушной обороны в Прибалтике. На встрече Сквернялис также заявил, что «без каких-либо позитивных изменений в поведении России нет предпосылок для изменения твердой установки ЕС и НАТО по этому вопросу».За такие слова премьер-министр точно не получит по шапке от президента на следующий день, но и здесь он оставляет место для возможного маневра. Он дает понять, что восстановить хоть какие-то связи с Москвой возможно на определенных условиях. Однако сегодня Сквернялис – премьер, который пытается действовать исходя из интересов литовского народа, которому невыгодно полное отсутствие взаимодействия с Россией, а завтра он может стать президентом, которому в первую очередь придется выражать интересы своего заокеанского хозяина и выступать за усиление НАТО в регионе. В какую именно пропасть свалится политик?Трудно быть Сквернялисом!