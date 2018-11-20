В Москве задержан участник банды Басаева
Сотрудники ФСБ задержали в Москве члена банды террориста Шамиля Басаева, в составе которой он участвовал в нападении на Будённовск летом 1995 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу силового ведомства.
Согласно информации, в воскресенье на территории города Москвы задержан гражданин РФ Черхигов Хазваха Шамшиденович 1978 года рождения. В 1995 году он в составе банды Шамиля Басаева участвовал в вооруженном нападении на город Буденновск (Ставропольский край).
В результате нападения террористов погибли 129 человек, в том числе 18 милиционеров и 17 военнослужащих (остальные – мирные жители). Ранения получили 415 человек. Захвачено в заложники более 1,5 тыс. граждан. Бандиты выдвинули требование к российским властям: остановить боевые действия в Чечне и начать переговоры с режимом Джохара Дудаева. Заложники были освобождены 17 июня 1995 года. Террористам дали уйти, организовав для них выезд на автобусах.
Черхигов был установлен в ходе оперативно-разыскных мероприятий. В отношении задержанного имеются свидетельские показания, изобличающие его преступную деятельность в составе незаконного вооруженного формирования, добавили в пресс-службе.
Операция по задержанию проводилась во взаимодействии с сотрудниками МВД РФ. Черхигов доставлен в Главное управление СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу. В настоящее время он находится под стражей.
Напомним, с 1995-го по 2013 год за данное преступление осужден к различным срокам лишения свободы 31 участник тех событий. В отношении 18 бандитов имеются подтвержденные данные о их смерти (нейтрализации в ходе спецопераций).
Согласно информации, в воскресенье на территории города Москвы задержан гражданин РФ Черхигов Хазваха Шамшиденович 1978 года рождения. В 1995 году он в составе банды Шамиля Басаева участвовал в вооруженном нападении на город Буденновск (Ставропольский край).
В результате нападения террористов погибли 129 человек, в том числе 18 милиционеров и 17 военнослужащих (остальные – мирные жители). Ранения получили 415 человек. Захвачено в заложники более 1,5 тыс. граждан. Бандиты выдвинули требование к российским властям: остановить боевые действия в Чечне и начать переговоры с режимом Джохара Дудаева. Заложники были освобождены 17 июня 1995 года. Террористам дали уйти, организовав для них выезд на автобусах.
Черхигов был установлен в ходе оперативно-разыскных мероприятий. В отношении задержанного имеются свидетельские показания, изобличающие его преступную деятельность в составе незаконного вооруженного формирования, добавили в пресс-службе.
Операция по задержанию проводилась во взаимодействии с сотрудниками МВД РФ. Черхигов доставлен в Главное управление СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу. В настоящее время он находится под стражей.
Напомним, с 1995-го по 2013 год за данное преступление осужден к различным срокам лишения свободы 31 участник тех событий. В отношении 18 бандитов имеются подтвержденные данные о их смерти (нейтрализации в ходе спецопераций).
- Использованы фотографии:
- ФСБ РФ
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