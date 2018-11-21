Система управления взаимодействием танка в составе подразделения
При разработке танков основное внимание всегда уделялось его созданию как самостоятельной боевой единицы, а для взаимодействия танка в составе подразделения, кроме радиостанции, практически ничего не закладывалось.
Этому вопросу начали уделять более серьезное внимание с появлением глобальной навигационной системы GPS. Так, в статье «США нашли слабое место российских танков», сообщается о том, что американские «Абрамсы» уже оснащены системой, отображающей на карте командира местоположение своих танков, а на российских танках что-то подобное есть только на командирских танках Т-90АК.
Насколько это соответствует действительности, сказать сложно, кроме статей, достоверной информации о том, что «Абрамс» оснащен подобной системой, пока нет. Об оснащении российских танков информация также противоречивая. По некоторым источникам, отдельные элементы такой системы реализованы в системе управления тактическим звеном «Созвездие». На каком этапе, разработки или серийного производства, она находится? Полной информации нет.
Попытка реализации системы взаимодействия танка в составе подразделения была предпринята еще в 80-е годы при разработке советского танка «Боксер», который предполагалось оснастить современными средствами управления боем в составе танкового подразделения. С развалом Советского Союза эта работа не была завершена. По информации разработчиков танка «Армата», такая система внедрена в этом танке.
Система взаимодействия танка рассматривалась как одна из задач, решаемых экипажем. При выполнении своих функция экипаж с помощью технических средств решает четыре задачи: управление движением, огнем, защитой и взаимодействием танка. Реализация этих задач осуществлялось с помощью танковой информационно-управляющей системы, включающей четыре автономные системы, обменивающиеся между собой информацией через бортовой вычислительный комплекс.
Система взаимодействия включает в себя навигационную систему (глобальную и инерциальную), канал обмена информацией между танками и вышестоящими командирами и монитор командира для отображения карты и местоположения танка. На каждом танке устанавливается приемник сигналов от глобальных спутниковых систем навигации – российской ГЛОНАСС и американской GPS. Приемник обеспечивает прием сигналов от «созвездия» трех спутников, «висящих» на геостационарных орбитах в данном районе. Компьютер по этим сигналам вычисляет координаты танка, передает их в систему отображения информации командиру танка, которая на мониторе командира отображает карту местности и точку нахождения на ней танка.
На танке может быть также работающая автономно инерциальная система навигации, включающая в себя гироскопические приборы (механические или лазерные), которые определяют положение танка в пространстве. Координаты танка могут быть получены автоматически от глобальной навигационной системы или заданы командиром танка по карте при включении системы.
В процессе движения система получает информацию от датчика движения танка и гироскопических приборов и вычисляет его координаты местоположения, направление движения и положение танка в пространстве, что принципиально важно для целеуказания и целераспределения. Глобальная и инерциальные системы навигации могут работать совместно и корректировать свои данные по расчету координат местоположения танка.
По каналу связи автоматически или по запросу координаты танка передаются вышестоящим командирам, и на их мониторах отображается местоположение на карте подчиненных танков.
Передача информации между танками и вышестоящими командирами может осуществляться по каналу обмена информацией с использованием как штанных средств радиосвязи танка с аппаратурой передачи данных, так и созданием специального канала связи. Каналы связи должны обладать высокой криптостойкостью передаваемой информации и хорошей помехозащищенностью канала.
Криптостойкость необходима для исключения перехвата противником передаваемых координат танка, поскольку в этом случае он будет иметь информацию о точном положении танка и может легко поразить его. Для обеспечения заданной криптостойкости канал обмена информацией должен быть оборудован засекречивающей аппаратурой. Канал должен иметь также высокую помехозащищенность, поскольку в районе применения танков противник может применить систему радиоэлектронного противодействия и не допустить устойчивой работы канала связи.
На поле боя могут оказаться свои танки, не оборудованные системой взаимодействия. Они не будут отображаться на мониторе командиров различного уровня и восприниматься как танки противника. Для исключения таких ситуаций и предотвращения поражения своих танков самолетами и вертолетами огневой поддержки в рамках проекта танка «Боксер» разработчиками авиационных систем госопознавания «свой-чужой» разрабатывалась аналогичная система для танков, которая должна была устанавливаться на все танки. С развалом Союза эти разработки также были прекращены.
Система взаимодействия может быть как автономной, так и составной частью танковой информационно-управляющей системы. Автономной системой могут оборудоваться любые танки на стадии производства или модернизации. Установка полноразмерной ТИУС требует серьезной переработки систем управление движением и огнем танка, оснащения танка новыми приборами управления огнем и возможна только при производстве новых танков.
В варианте оснащения танка ТИУС возможна передача информации о наличии боеприпасов и ГСМ на борту танка, а также осуществление целеуказания и целераспределения подчиненным танкам.
Внедрение системы управления взаимодействием танка дает принципиально новое качество по управлению танковым подразделением и возможность создания сетецентричного танка, который будет одним из взаимосвязанных элементов управления боем, согласованно действующим с другой военной техникой при выполнении поставленной задачи. Оснащение танков системой взаимодействия требует целевой программы с подключением специализированных предприятий — разработчиков составных частей системы и организации их серийного производства.
Этому вопросу начали уделять более серьезное внимание с появлением глобальной навигационной системы GPS. Так, в статье «США нашли слабое место российских танков», сообщается о том, что американские «Абрамсы» уже оснащены системой, отображающей на карте командира местоположение своих танков, а на российских танках что-то подобное есть только на командирских танках Т-90АК.
Насколько это соответствует действительности, сказать сложно, кроме статей, достоверной информации о том, что «Абрамс» оснащен подобной системой, пока нет. Об оснащении российских танков информация также противоречивая. По некоторым источникам, отдельные элементы такой системы реализованы в системе управления тактическим звеном «Созвездие». На каком этапе, разработки или серийного производства, она находится? Полной информации нет.
Попытка реализации системы взаимодействия танка в составе подразделения была предпринята еще в 80-е годы при разработке советского танка «Боксер», который предполагалось оснастить современными средствами управления боем в составе танкового подразделения. С развалом Советского Союза эта работа не была завершена. По информации разработчиков танка «Армата», такая система внедрена в этом танке.
Система взаимодействия танка рассматривалась как одна из задач, решаемых экипажем. При выполнении своих функция экипаж с помощью технических средств решает четыре задачи: управление движением, огнем, защитой и взаимодействием танка. Реализация этих задач осуществлялось с помощью танковой информационно-управляющей системы, включающей четыре автономные системы, обменивающиеся между собой информацией через бортовой вычислительный комплекс.
Система взаимодействия включает в себя навигационную систему (глобальную и инерциальную), канал обмена информацией между танками и вышестоящими командирами и монитор командира для отображения карты и местоположения танка. На каждом танке устанавливается приемник сигналов от глобальных спутниковых систем навигации – российской ГЛОНАСС и американской GPS. Приемник обеспечивает прием сигналов от «созвездия» трех спутников, «висящих» на геостационарных орбитах в данном районе. Компьютер по этим сигналам вычисляет координаты танка, передает их в систему отображения информации командиру танка, которая на мониторе командира отображает карту местности и точку нахождения на ней танка.
На танке может быть также работающая автономно инерциальная система навигации, включающая в себя гироскопические приборы (механические или лазерные), которые определяют положение танка в пространстве. Координаты танка могут быть получены автоматически от глобальной навигационной системы или заданы командиром танка по карте при включении системы.
В процессе движения система получает информацию от датчика движения танка и гироскопических приборов и вычисляет его координаты местоположения, направление движения и положение танка в пространстве, что принципиально важно для целеуказания и целераспределения. Глобальная и инерциальные системы навигации могут работать совместно и корректировать свои данные по расчету координат местоположения танка.
По каналу связи автоматически или по запросу координаты танка передаются вышестоящим командирам, и на их мониторах отображается местоположение на карте подчиненных танков.
Передача информации между танками и вышестоящими командирами может осуществляться по каналу обмена информацией с использованием как штанных средств радиосвязи танка с аппаратурой передачи данных, так и созданием специального канала связи. Каналы связи должны обладать высокой криптостойкостью передаваемой информации и хорошей помехозащищенностью канала.
Криптостойкость необходима для исключения перехвата противником передаваемых координат танка, поскольку в этом случае он будет иметь информацию о точном положении танка и может легко поразить его. Для обеспечения заданной криптостойкости канал обмена информацией должен быть оборудован засекречивающей аппаратурой. Канал должен иметь также высокую помехозащищенность, поскольку в районе применения танков противник может применить систему радиоэлектронного противодействия и не допустить устойчивой работы канала связи.
На поле боя могут оказаться свои танки, не оборудованные системой взаимодействия. Они не будут отображаться на мониторе командиров различного уровня и восприниматься как танки противника. Для исключения таких ситуаций и предотвращения поражения своих танков самолетами и вертолетами огневой поддержки в рамках проекта танка «Боксер» разработчиками авиационных систем госопознавания «свой-чужой» разрабатывалась аналогичная система для танков, которая должна была устанавливаться на все танки. С развалом Союза эти разработки также были прекращены.
Система взаимодействия может быть как автономной, так и составной частью танковой информационно-управляющей системы. Автономной системой могут оборудоваться любые танки на стадии производства или модернизации. Установка полноразмерной ТИУС требует серьезной переработки систем управление движением и огнем танка, оснащения танка новыми приборами управления огнем и возможна только при производстве новых танков.
В варианте оснащения танка ТИУС возможна передача информации о наличии боеприпасов и ГСМ на борту танка, а также осуществление целеуказания и целераспределения подчиненным танкам.
Внедрение системы управления взаимодействием танка дает принципиально новое качество по управлению танковым подразделением и возможность создания сетецентричного танка, который будет одним из взаимосвязанных элементов управления боем, согласованно действующим с другой военной техникой при выполнении поставленной задачи. Оснащение танков системой взаимодействия требует целевой программы с подключением специализированных предприятий — разработчиков составных частей системы и организации их серийного производства.
- Автор:
- Юрий Апухтин
- Использованы фотографии:
- tvzvezda.ru
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